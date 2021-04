Rozliczenie CIT spółek nieruchomościowych w 2021 roku

Rozliczenie CIT spółek nieruchomościowych. Od 1 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone do ustawy o CIT istotne zmiany, nakładające szczególne obowiązki podatkowe na spółki działające na rynku nieruchomości. Do tej pory zmiany opierały się na wprowadzeniu zobowiązań wynikających z posiadania majątku nieruchomego m.in. podatek minimalny, czy też wprowadzeniu tzw. Klauzuli nieruchomościowej do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Słuszność wprowadzanych zmian Ministerstwo Finansów tłumaczy jako uszczelnienie systemu podatkowego.