Spółka komandytowa a CIT. Czy można uniknąć podwójnego opodatkowania?

CIT od spółek komandytowych. Nadmierne obciążenie fiskalne?

Do końca 2020 roku spółka komandytowa była neutralna pod względem podatkowym. Wspólnicy od generowanych przez tę spółkę przychodów i kosztów proporcjonalnie na bieżąco płacili zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według zadeklarowanej przez siebie formy opodatkowania: liniowo lub według skali podatkowej.

Od nowego roku - o ile wspólnicy nie podjęli uchwały w przedmiocie odroczenia chwili objęcia spółki tym podatkiem do dnia 1 maja 2021 roku, spółka komandytowa wpierw odprowadza podatek dochodowy CIT od osiąganych dochodów, a następnie, jeśli wspólnicy zdecydują o wypłacie na ich rzecz zysku, spółka ta jako płatnik odprowadzi należny od każdego ze wspólników (PIT). Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy prowadzący w formie spółki komandytowej działalność gospodarczą, zastanawiają się nad rozwiązaniami, które umożliwią im ochronę przed nadmiernym obciążeniem fiskalnym.

Uprzywilejowanie komplementariusza

Jak wskazuje Magdalena Rutyna, Aplikant Adwokacki KZ Legal (Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie Prawni SP.P.) - Ustawodawca, wprowadzając podwójne opodatkowanie zysków spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych, przewidział jednak preferencje dla ich komplementariuszy. W konsekwencji, osoby fizyczne będące komplementariuszami spółki komandytowo-akcyjnej, a także spółki komandytowej, która w bieżącym roku została opodatkowana CIT, mają możliwość zmniejszenia swoich obciążeń fiskalnych. Jednokrotne opodatkowanie komplementariusza przejawia się w tym, że komplementariusz naliczając podatek PIT np. z tytułu wypłaty udziału w zyskach spółki będzie mógł go pomniejszyć o kwotę odpowiadającą podatkowi należnemu od dochodu tej spółki (tj. podatkowi CIT), w proporcji do udziału tego wspólnika w zysku spółki, przy czym kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego podatku.

Czy można uniknąć CIT przekształcając spółkę komandytową w jawną?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną jest aktualnie jednym ze sposobów ochrony dochodów przed podwójnym opodatkowaniem, tj.: podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz osób fizycznych (PIT). Nie należy się jednak przedwcześnie cieszyć, gdyż zarówno w trakcie procesu przekształcenia, jak również później w toku prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej czyha na przedsiębiorców dotkliwa w skutkach pułapka. Popełniony bowiem przez nieuwagę błąd powoduje, że dochody osiągane przez wspólników spółki jawnej zostaną podwójnie opodatkowane.

Zmiana dotychczasowej formy prowadzonej działalności następuje poprzez przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Najszybszym i najprostszym sposobem jest zachowanie dotychczasowej struktury podmiotowej, tzn., że wszyscy dotychczasowi wspólnicy spółki komandytowej (przekształcanej) stają się wspólnikami w spółce jawnej (przekształconej). W rezultacie w skład osobowy spółki jawnej wchodzą zarówno dotychczasowi komandytariusze, jak i komplementariusz (zwykle spółka z o.o.).

Należy pamiętać, że w sytuacji, w której jednym ze wspólników spółki jawnej jest osoba prawna (spółka z o.o.), koniecznym jest spełnienie kilku istotnych warunków, aby uniknąć płacenia CIT, jak zgłoszenie informacji o wspólnikach spółki jawnej przed otwarciem jej ksiąg rachunkowych, zgłoszenie informacji o każdorazowej zmianie składu osobowego wspólników spółki jawnej oraz aktualizacja przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku podatkowego.

Wizja prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, w której jednym z udziałowców jest np. spółka z o.o., nie napawa optymizmem. O ile z pewnością z tą formą wiążą się korzyści podatkowe, o tyle bardzo ważnym jest pamiętać o obowiązkach i terminach zgłoszeniowych. Warto również rozważyć ze stosownym wyprzedzeniem czasowym przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną bez udziału spółki z o.o. jako jej dotychczasowego komplementariusza. Spółki jawne, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie są obarczone ryzykiem utraty preferencji podatkowej. Taka procedura przekształcenia jest nieco dłuższa i bardziej skomplikowana, dlatego warto zwrócić się o pomoc do zawodowego prawnika specjalizującego się w prawie spółek handlowych oraz prawie podatkowym.

Mało czasu

Czasu na przeprowadzenie koniecznych zmian organizacyjno-prawnych nie pozostało zbyt wiele. Co warto podkreślić, nie istnieje jeden uniwersalny idealny sposób do zastosowania w praktyce. Planowane zmiany warto dopasować do indywidualnej sytuacji biznesowej.

Milana Krzemień, adwokat, Partner Zarządzający KZ Legal (Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie Prawni SP.P.)