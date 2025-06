Obowiązkowy KSeF 2026: Ministerstwo Finansów publikuje harmonogram, dokumentację API KSeF 2.0 oraz strukturę logiczną FA(3)

W dniu 30 czerwca 2025 r. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegółową dokumentację techniczną w zakresie implementacji Krajowego Systemu e-Faktur z narzędziami wspierającymi integrację. Od dziś firmy oraz dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur mogą rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu w środowisku testowym. Materiały są dostępne pod adresem: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/wsparcie-dla-integratorow. W przypadku pytań w zakresie udostępnionej dokumentacji API KSeF 2.0 Ministerstwo Finansów prosi o kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: ksef.podatki.gov.pl/formularz.

Ministerstwo Finansów udostępniło narzędzia do integracji systemów IT z KSeF 2.0. Dokumentacja API KSeF 2.0 pozwoli integratorom i firmom rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu w środowisku testowym.

REKLAMA

Autopromocja

Dokumentacja API KSeF 2.0

API (ang. Application Programming Interface) to zbiór szczegółowych zasad oraz specyfikacji technicznych, które określają sposób, w jaki Krajowy System e-Faktur (KSeF) wymienia dane i współdziała z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi. Współpraca z KSeF 2.0 jest możliwa dla różnych programów do fakturowania, niezależnie od ich producenta. Aby użytkownik mógł wystawiać, przesyłać bądź odbierać faktury, niezbędne jest wcześniejsze zintegrowanie oprogramowania z KSeF 2.0 za pośrednictwem interfejsu API.



Opublikowana dokumentacja API zawiera dokumentację techniczną API opisaną w standardzie Open API, w formie interaktywnego portalu technicznego, który zawiera:

- opisy metod,

- struktury danych,

- parametry i przykłady,

- specyfikację (plik JSON OpenAPI), przeznaczoną do wykorzystania w narzędziach automatyzujących integrację (np. generatory kodu, walidatory kontraktów API).



Dodatkowo, w celu ułatwienia prac zespołom programistycznym resort finansów opublikował również:

- biblioteki SDK stanowiące zbiór narzędzi i przykładów w dwóch językach programowania - Java i .Net,

- podręcznik zawierający instrukcje wraz z fragmentami kodu, które ilustrują sposób korzystania z kluczowych endpointów systemu,

- przegląd kluczowych zmian między KSeF API 2.0. a KSeF API 1.0 (system fakultatywny działający obecnie).



Pełna dokumentacja API znajduje się na: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/wsparcie-dla-integratorow.

Struktura logiczna FA(3)

Ministerstwo Finansów opublikowało docelową wersję struktury logicznej e-Faktury – FA(3). Powstała ona w wyniku szerokich konsultacji z ekspertami podatkowymi, księgowymi, biegłymi rewidentami, a także z dostawcami oprogramowania do fakturowania oraz przyszłymi użytkownikami API KSeF 2.0 – w tym firmami, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

Wzór struktury logicznej FA(3) dostępny jest w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na ePUAP do których odnośniki znajdziemy na stronie: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/struktura-logiczna-fa-3.



- Apelujemy do dostawców oprogramowania do wystawiania faktur, aby już w lipcu rozpoczęli zapoznawanie się z dokumentacją KSeF 2.0 i nie odkładali integracji na ostatnią chwilę. Od 1 lutego 2026 r. system stanie się obowiązkowy. – powiedział Marcin Łoboda wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wsparcie dla integratorów

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących udostępnionej dokumentacji API KSeF 2.0, Ministerstwo Finansów prosi o kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: ksef.podatki.gov.pl/formularz.



Wypełniając formularz zgłoszeniowy użyj następującej ścieżki kontaktu:

Rola, którą pełnisz: Integrator/ Rodzaj zgłoszenia: Techniczne/ Typ zgłoszenia: Prośba o informacje/ Aplikacja, której dotyczy zgłoszenie: API KSeF/ Środowisko, którego dotyczy zgłoszenie: Testowe/ Podkategoria zgłoszenia: Inne kwestie techniczne.

Harmonogram wdrożenia KSeF

W dniu 30 września 2025 r. zostanie udostępnione środowisko testowe API KSeF 2.0, które umożliwi dostawcom oprogramowania oraz przedsiębiorstwom przeprowadzenie testów. Na listopad 2025 r. planowane jest uruchomienie testowej wersji przeglądarkowej Aplikacji Podatnika KSeF, która pozwoli użytkownikom testować najważniejsze funkcjonalności systemu KSeF.



Od 1 lutego 2026 r. KSeF 2.0 zostanie udostępniony w wersji obowiązkowej dla wszystkich użytkowników. Tego samego dnia struktura logiczna FA(3) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(2).

Dalszy ciąg materiału pod wideo