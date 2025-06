Ważna zmiana prawa: fakturowanie offline w KSeF nie tylko w trybie awaryjnym: co to znaczy

rozwiń >

Choć teoretycznie ma ułatwić wystawianie faktur w sytuacjach, gdy brak jest połączenia z KSeF, jego wprowadzenie budzi poważne wątpliwości – szczególnie w przypadku transakcji B2B, zwraca uwagę Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos.

REKLAMA

Faktury w trybie offline: co to znaczy

Tryb offline24 pozwala wystawić fakturę bez komunikacji z systemem Ministerstwa Finansów – pod warunkiem, że dokument trafi do KSeF do końca następnego dnia roboczego oraz wydruk lub pdf zostanie opatrzony dodatkowymi kodami QR.

To pozornie wygodne rozwiązanie wymusza jednak nowe obowiązki po stronie sprzedawcy: konieczność weryfikacji statusu nabywcy, ścisłe pilnowanie terminów i ryzyko sankcji w przypadku błędów. W efekcie wymaga to dostosowania procesów i systemów księgowych w wielu firmach - wyjaśnia Michał Sosnowski.

Co dokładnie się zmienia? Oto najważniejsze kwestie:

Faktura offline tylko dla wybranych odbiorców

REKLAMA

Nowy tryb offline24 w KSeF pozwala wystawić fakturę bez natychmiastowego połączenia z systemem Ministerstwa Finansów. Dotychczas był on zarezerwowany wyłącznie na wypadek awarii lub braku dostępu do internetu. Jednak najnowsza nowelizacja ustawy o VAT upoważnia podatników do stosowania go dowolnie.

Ale uwaga: taka faktura może zostać przekazana odbiorcy tylko wtedy, gdy jest to osoba fizyczna (B2C), kontrahent zagraniczny, podmiot nieposiadający NIP lub podatnik korzystający ze zwolnienia. Nie jest to wprost napisane w ustawie, ale zgodnie z art. 106gb ust. 4 w transakcjach krajowych B2B faktura musi najpierw trafić do KSeF i otrzymać numer, zanim zostanie przekazana klientowi. W przeciwnym razie dokument nie będzie uznany za wystawiony prawidłowo, podkreśla Michał Sosnowski.

Jeśli firma prześle dziś do KSeF fakturę z datą sprzedaży wczorajszą lub wcześniejszą to system automatycznie uzna fakturę za wystawioną w trybie offline.

Dotyczy to również przypadków, gdy intencją było wystawienie jej online, ale z powodu obciążenia systemów lub długotrwałego procesu akceptacji faktura została przesłana do KSeF z opóźnieniem. Może to skutkować naruszeniem przepisów i ryzykiem sankcji. Dlatego przedsiębiorstwa powinny rozważyć dodatkowe mechanizmy kontrolne – np. sprawdzające aktualność daty sprzedaży przy zatwierdzaniu faktury.

Obowiązek przesłania faktury do końca następnego dnia roboczego

REKLAMA

Faktury offline24 muszą trafić do KSeF najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Brak terminowej wysyłki będzie traktowany jako naruszenie przepisów i może skutkować sankcjami. Dotrzymanie obowiązkowego terminu może być trudne w sytuacji odrzucenia faktury przez KSeF, szczególnie w przypadku sprzedaży stacjonarnej – klient dostał fakturę do ręki, wyszedł ze sklepu, a sprzedawca dopiero po jakimś czasie dowie się, że KSeF odrzucił fakturę.

Dla sprzedaży e-commerce zwykle jest możliwość kontaktu z nabywcą (email, telefon kontaktowy), ale w przypadku zakupów stacjonarnych może być dostępny tylko kontakt za pomocą adresu z faktury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koniec tokenów – obowiązkowy certyfikat od 2026 roku> Obecny tryb autoryzacji w KSeF przy pomocy tokenów ma obowiązywać do końca 2026 roku. Jednak jeśli podatnicy chcieliby korzystać z trybu offline24 już od 1 lutego 2026 r., muszą przygotować się na dodatkowy wymóg – obowiązkowe będzie posiadanie certyfikatu KSeF.

W trybie offline24 na wizualizacji faktury konieczne jest umieszczenie kodu QR, który zawiera wyróżnik faktury (skrót kryptograficzny pliku XML zgodnego ze schemą) podpisany certyfikatem KSeF. Co ważne – 1 lutego 2026 r. przypada w niedzielę, a wdrożenie zmian może być wymagające organizacyjnie. Dodatkowo od 2 lutego do 15 lutego 2026, ferie zimowe będą obowiązywać w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim, wyjaśnia Business Development Director w Exorigo-Upos.

Korekty i JPK – tylko po nadaniu numeru KSeF

Fakturę korygującą można wystawić dopiero po zarejestrowaniu faktury pierwotnej/źródłowej w KSeF. Podobnie, dokument może być ujęty w pliku JPK dopiero po nadaniu numeru KSeF. To oznacza, że system sprzedażowy powinien poczekać na numer i dopiero wtedy przekazywać dane dalej – np. do księgowości czy JPK.

To może stwarzać niepotrzebne dyskusje, jeśli np. klient B2B dokonał w sklepie stacjonarnym zakupu na fakturę wystawioną w trybie offline24, po chwili zorientował się, że wziął nie ten rozmiar/kolor/model, zechce zwrócić produkt i dostać korektę, a sprzedawca mu odpowie „przepraszam, ale nie mogę wystawić korekty, bo do faktury pierwotnej KSeF nie przydzielono jeszcze numeru”.

Wymóg Ministerstwa Finansów, aby do systemu trafił dokument korygujący dopiero po nadaniu numeru fakturze pierwotnej jest zasadny, ponieważ KSeF nie zapewnia chronologii.

W innym przypadku mogłoby się zdarzyć tak, że sprzedawca wysłałby fakturę, potem korektę, a KSeF zarejestrowałby najpierw poprawiony dokument a potem fakturę źródłową. Nie powinno to jednak uniemożliwiać sprzedawcy wystawienia korekty w danym momencie, lecz jedynie ograniczać możliwość jej przesłania do KSeF przed rejestracją faktury źródłowej, wyjaśnia Michał Sosnowski.

Duplikatów miało nie być, ale tak szybko nas nie opuszczą.

Jeśli nabywca nie korzysta z KSeF i zgubi wizualizację faktury, sprzedawca musi wystawić duplikat: jeśli nie ma ona jeszcze numeru KSeF, duplikat musi zawierać kod QR w wersji offline, a jeśli ma ona już numer KSeF - duplikat zawiera kod QR online. Oznacza to konieczność śledzenia statusu faktury i generowania odpowiedniej wersji dokumentu.

Fakturowanie offline: nowe zasady dotyczące kodów QR

Każda faktura, niezależnie od trybu, będzie musiała zawierać kod QR – z informacjami o dacie sprzedaży, NIP-ie sprzedawcy i unikalnym identyfikatorze lub wyróżnikiem dokumentu. W trybie offline24 faktura zawierać będzie dwa kody QR: pod jednym kodem napis „OFFLINE”, pod drugim kodem napis „CERTYFIKAT”.

Firmy będą musiały każdorazowo weryfikować status nabywcy (czy ma polski NIP, czy ma stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce), aby prawidłowo dobrać tryb wystawienia faktury. W praktyce nie ma prostego systemowego sposobu weryfikującego dane kontrahentów, co skutkuje koniecznością właściwego zorganizowania procedur sprzedażowych.

Kiedy tryb offline może pomóc?

Tryb offline24 daje firmie realną korzyść w przypadku obsługi odbiorców zagranicznych. Przykładowo kierowca ciężarówki przejeżdżając przez Polskę dostanie na stacji benzynowej formalną fakturę VAT wystawioną od ręki. Jeśli konsument poprosi o fakturę to sprzedawca ma do wyboru tryb offline24, tryb online lub wystawianie dokumentów sprzedaży w dotychczasowy sposób, bo faktury B2C nie są obowiązkowe w KSeF, wyjaśnia Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos.

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wprowadzając większą elastyczność w korzystaniu z trybu „offline24”. Jednak – jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa na postulaty zgłaszane w trakcie konsultacji publicznych – dalsze łagodzenie przepisów w tym zakresie nie jest już możliwe ani planowane.

Mimo że wielokrotnie przekazywano sygnały o potrzebach i obawach sieci handlowych związanych z wystawianiem faktur i korekt w KSeF, Ministerstwo Finansów jednoznacznie zakomunikowało, że nie przewiduje dalszych ustępstw.

Zmiany w KSeF – choć technicznie złożone – mają realne skutki dla codziennej działalności firm. Tryb offline24 może okazać się pomocny w wyjątkowych sytuacjach, ale jego stosowanie w relacjach B2B wymaga dużej ostrożności. To dobry moment, aby przeprowadzić wewnętrzny audyt przygotowania na nowe zasady.