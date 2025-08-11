REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Idą zmiany w fundacjach rodzinnych. Rząd przeciw agresywnym praktykom podatkowym

Idą zmiany w fundacjach rodzinnych. Rząd przeciw agresywnym praktykom podatkowym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2025, 09:34
Adam Kuchta
Idą zmiany w fundacjach rodzinnych. Rząd przeciw agresywnym praktykom podatkowym
Idą zmiany w fundacjach rodzinnych. Rząd przeciw agresywnym praktykom podatkowym
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Fundacje rodzinne w Polsce cieszą się rosnącą popularnością, jednak Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany legislacyjne, które mają uszczelnić system podatkowy i zabezpieczyć to narzędzie przed nadużyciami. Chodzi o ochronę uczciwych firm rodzinnych i eliminację prób agresywnej optymalizacji podatkowej.

Jak poinformowano Ministerstwo Finansów, „8 sierpnia br. odbył się briefing prasowy na temat zmian legislacyjnych dotyczących fundacji rodzinnych. W spotkaniu udział wzięli minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris S.A. Henryk Orfinger. Celem proponowanych zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz ochrona instrumentu fundacji rodzinnych przed nadużyciami.”

REKLAMA

Webinar: KSeF 2.0 – co biuro rachunkowe musi wiedzieć przed wejściem w życie obowiązku?
Autopromocja

Webinar:
KSeF 2.0 – co biuro rachunkowe musi wiedzieć przed wejściem w życie obowiązku?

Sprawdź

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.

Fundacje rodzinne zostały wprowadzone, aby umożliwić planowanie sukcesji w firmach rodzinnych w sposób prawnie bezpieczny i długofalowy. Do końca kwietnia 2025 roku złożono już prawie 4 tysiące wniosków, a ponad 2,5 tysiąca fundacji wpisano do rejestru. Kluczowe jest jednak to, że – jak przypomina resort finansów – nie zostały one stworzone w celu optymalizacji podatkowej.

Resort finansów chce większej przejrzystości fundacji rodzinnych

Minister Andrzej Domański jasno wskazał, że celem zmian jest wzmocnienie zaufania, transparentności i wiarygodności fundacji rodzinnych jako narzędzia planowania sukcesji międzypokoleniowej.
Jak zaznaczył:

„Chciałbym podkreślić z całą mocą, że te zmiany nie są wymierzone w uczciwie działające fundacje. Przeciwnie, mają służyć tym, którzy korzystają z tego narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem. To zmiany punktowe, racjonalne i proporcjonalne. Nie możemy dopuścić, by pojedyncze przypadki zniechęciły dziesiątki czy setki uczciwych rodzin do korzystania z tej formy prawnej. Dlatego działamy i budujemy rozwiązania nie jednostronnie a w dialogu z przedstawicielami firm rodzinnych”.

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu
Autopromocja

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu

Sprawdź

Głos przedsiębiorców

Henryk Orfinger, przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris S.A., podkreślił wagę ustawy o fundacjach rodzinnych dla sukcesji w biznesie:

„Mało kto zdaje sobie sprawę, jak trudną rzeczą jest sukcesja. Ci, którzy zbudowali przedsiębiorstwa o odpowiedniej skali, kapitale i sile marki, naprawdę mają olbrzymi problem z sukcesją. Ustawa o fundacjach rodzinnych umożliwiła spójne zarządzanie kapitałem i zwiększyła szansę na wielopokoleniowe istnienie firmy, a także zapewniła większą spójność rodziny. Jednak skuteczność ustawy przyciągnęła częściowo osoby zainteresowane korzyściami podatkowymi, dlatego potrzebne jest uporządkowanie przepisów. Proponowane zmiany są początkiem pewnych działań, które z perspektywy firm rodzinnych są właściwe”.

Najważniejsze propozycje zmian

Ministerstwo Finansów wskazało cztery kluczowe rozwiązania, które mają ograniczyć nadużycia. Proponowane zmiany legislacyjne to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. wprowadzenie czasowego (3-letniego) wyłączenia ze zwolnienia podatkowego (odroczenia opodatkowania do czasu wypłaty świadczenia na rzec beneficjenta) przychodów z tytułu zbycia składników majątku wniesionych lub przekazanych fundacji rodzinnej (tzw. lock-up na aktywach). Tego rodzaju rozwiązanie miałoby na celu przeciwdziałanie wnoszeniu do fundacji rodzinnej aktywów (np. udziały, akcje) z zamiarem ich zbycia już w ramach reżimu podatkowego właściwego dla fundacji rodzinnej,
  2. objęcie fundacji rodzinnej opodatkowaniem z tytułu udziału w kontrolowanej jednostce zagranicznej (CFC),
  3. doprecyzowanie zasad opodatkowania fundacji rodzinnej w przypadku posiadania przez nią udziału w zagranicznej spółce transparentnej podatkowo,
  4. wyłączenie ze zwolnienia podatkowego przychodów z najmu krótkoterminowego.

Cel – ochrona narzędzia sukcesji, nie jego likwidacja

Propozycje mają zachować atrakcyjność fundacji rodzinnych dla uczciwych podmiotów, a jednocześnie odciąć możliwość wykorzystywania ich do agresywnej optymalizacji podatkowej.

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Resort finansów zapowiada dalsze prace nad projektem oraz konsultacje z przedstawicielami środowiska biznesowego.

Polecamy: Komplet podatki 2025

Dlaczego to ważne?

REKLAMA

Fundacje rodzinne to stosunkowo nowe rozwiązanie w polskim prawie, które w krótkim czasie zdobyło ogromną popularność. Odpowiednie uregulowanie ich funkcjonowania może zadecydować o tym, czy w przyszłości będą służyć wyłącznie jako stabilny fundament sukcesji rodzinnych firm, czy też staną się polem do nadużyć podatkowych.

Ministerstwo chce, by uczciwe firmy mogły bez obaw korzystać z tego instrumentu, a przepisy były na tyle szczelne, by zniechęcić do działań sprzecznych z intencją ustawodawcy... Będziemy śledzić dalszy bieg procesu legislacyjnego w tej sprawie.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwolnienie SD-Z2 przy darowiźnie. Czy zawsze trzeba składać formularz?
11 sie 2025

Zwolnienie z obowiązku składania formularza SD-Z2 przy darowiźnie budzi wiele pytań. Czy zawsze trzeba zgłaszać darowiznę urzędowi skarbowemu? Wyjaśniamy, kiedy zgłoszenie jest wymagane, a kiedy obowiązek ten jest wyłączony, zwłaszcza w przypadku najbliższej rodziny i darowizny w formie aktu notarialnego.
KSeF od 1 lutego 2026: firmy bez przygotowania czeka paraliż. Ekspertka ostrzega przed pułapką „dwóch obiegów”
11 sie 2025

Już od 1 lutego 2026 wszystkie duże firmy w Polsce będą musiały wystawiać faktury w KSeF, a każdy ich kontrahent – także z sektora MŚP – odbierać je przez system. To oznacza, że nawet najmniejsze przedsiębiorstwa mają tylko pół roku, by przygotować się do cyfrowej rewolucji. Brak planu grozi chaosem, błędami i kosztownymi opóźnieniami.
Leasing samochodów - niekorzystne zmiany w rozliczeniach podatkowych od 2026 roku. Kup auto w 2025 r. i wprowadź do ewidencji środków trwałych a zostaniesz przy obecnych limitach
11 sie 2025

Wchodzące w styczniu 2026 roku zmiany w zasadach odliczeń podatkowych za leasing samochodów mogą zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców autami o napędzie elektrycznym - przewidują autorzy raportu Superauto. pl. Na początku 2026 r. zmieni się m.in. limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne odliczenie wydatków na zakup, leasing lub wynajem aut spalinowych. Wysokość odliczeń uzależniona będzie od ilości emitowanego przez samochód dwutlenku węgla.
Idą zmiany w fundacjach rodzinnych. Rząd przeciw agresywnym praktykom podatkowym
11 sie 2025

Fundacje rodzinne w Polsce cieszą się rosnącą popularnością, jednak Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany legislacyjne, które mają uszczelnić system podatkowy i zabezpieczyć to narzędzie przed nadużyciami. Chodzi o ochronę uczciwych firm rodzinnych i eliminację prób agresywnej optymalizacji podatkowej.

REKLAMA

Zerowy PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice
09 sie 2025

Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice z "Planu 21". W Kolbuszowej podpisał projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. „Polskie rodziny mogą liczyć na swojego prezydenta” – podkreślił. To odpowiedź na kryzys demograficzny i pierwszy krok w stronę realnego wsparcia klasy średniej.
Kiedy cudzoziemcy (np. obywatele Ukrainy) muszą płacić w Polsce podatek od spadków i darowizn?
08 sie 2025

W Polsce obecnie mieszka wielu cudzoziemców, przeważają obywatele Ukrainy, tutaj pracują, kształcą się, a także nabywają rzeczy m.in. w drodze darowizn otrzymywanych od swoich rodzin czy w drodze dziedziczenia. Warto zatem przybliżyć im zasady opodatkowania obowiązujące na terytorium RP, a przede wszystkim wyjaśnić w jakich sytuacjach ciąży na nich w naszym kraju obowiązek podatkowy.
KSeF zrewolucjonizuje pracę biur rachunkowych. Nadchodzi największa zmiana od lat
08 sie 2025

Już od kwietnia 2026 każdy przedsiębiorca będzie musiał korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. To ogromne wyzwanie – ale też szansa – zwłaszcza dla biur rachunkowych. Dowiedz się, jak KSeF zmieni obieg dokumentów, rolę księgowych i co zrobić, by nie zostać w tyle w erze cyfrowej rewolucji.
Rozliczanie kilometrówek od aut elektrycznych: jest stanowisko Ministra Finansów i zapowiedź zmian w przepisach
08 sie 2025

Pieniądze, jakie pracodawca przekazuje pracownikowi tytułem zwrotu kosztów używania samochodu elektrycznego do celów służbowych, stanowią przychód pracownika i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wydatki takie nie są też kosztem przedsiębiorcy (pracodawcy). Takie jest stanowisko Ministra Finansów zaprezentowane w odpowiedzi wiceministra finansów Jarosława Nenemana na interpelację poselską. Jednocześnie w interpelacji poinformowano, że Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zmiany te mają pozwolić na wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem, czy też zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów chce zakończyć nadużycia z przedawnieniem podatków. Nowe zasady już w 2026 roku
07 sie 2025

W nowej wersji projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów chce zlikwidować możliwość zawieszania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego. O szczegółach zmian mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.
Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku: Nowe limity już opublikowane
07 sie 2025

Znamy już nowe górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok. Większość limitów wzrosła o około 4,5% względem 2025 r. Sprawdź szczegółowe porównanie stawek, terminy płatności oraz zasady ustalania stawek przez gminy. To ważne dla przedsiębiorców i samorządów.

REKLAMA