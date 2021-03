Przejście spółki na ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

R yczałt od dochodów spółek kapitałowych - kluczowe elementy

Najważniejszym elementem nowego rozwiązania podatkowego jest przesunięcie czasu poboru podatku dochodowego na moment wypłaty zysków (dywidendy) przez przedsiębiorstwo (art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT). Oznacza to, że dopóki zysk generowany przez spółkę będzie pozostawał w przedsiębiorstwie i będzie reinwestowany, przynajmniej w minimalnym stopniu (określonym przez ustawę), spółka nie będzie płacić podatku.

Podmioty, które zadeklarują opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, będą zobowiązane do zwiększania wydatków na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu) bądź na opłaty ustalone w umowie leasingu tych środków. Wydatki na wskazane środki trwałe nie będą jednak uznawane za poniesione na cel inwestycyjny, jeżeli będą służyć głównie celom osobistym udziałowców lub członków ich rodzin.

Nakłady inwestycyjne określone w art. 28g ustawy o CIT muszą wynosić więcej niż:

15% (nie mniej niż 20 tys. zł) – w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat lub

33% (nie mniej niż 50 tys. zł) w okresach czteroletnich.

Drugim głównym elementem składającym się na nowy sposób opodatkowania spółek jest specjalny fundusz inwestycyjny (art. 28g ust. 1 i 2 ustawy o CIT). Podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów, pozostając przy standardowym rozliczeniu CIT.

Estoński CIT. Kto może skorzystać z nowych rozwiązań?

Z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych będą mogły skorzystać małe i średnie spółki kapitałowe:

które uzyskują nie więcej niż 100 mln zł przychodu;

wśród udziałowców mają wyłącznie osoby fizyczne;

nie mają udziałów w innych podmiotach;

zatrudniają co najmniej 3 pracowników (z wyłączeniem wspólników);

ponoszą koszty na inwestycje;

osiągają przychody pasywne nieprzewyższające przychodów z działalności operacyjnej.

Z rozwiązań nowego sposobu opodatkowania nie będą mogły skorzystać podmioty:

uzyskujące dochody działalności prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych czy w ramach polskiej strefy inwestycji,

inwestujące przede wszystkim w nowe technologie i ponoszące wydatki na licencje, prawa autorskie i prawa do patentów. Warunkiem zastosowania ryczałtu jest inwestowanie w środki trwałe (zawarta w ustawie definicja inwestycji nie obejmuje wartości niematerialnych i prawnych),

powstałe wskutek podziału, łączenia spółek kapitałowych,

w stanie upadłości, likwidacji.

Warto zaznaczyć, że podmioty, które skorzystają z estońskiego CIT (nie dotyczy funduszu inwestycyjnego), nie będą mogły korzystać z już obowiązujących preferencji podatkowych – ulgi na działalność badawczo rozwojową czy IP Boxa.

Spółka chcąca przejść na ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, może to zrobić w dowolnym momencie. Jednak, jako że zmiana formy opodatkowania oznacza koniec obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji podatkowej, konieczne jest zamknięcie roku podatkowego, uzgodnienie ewidencji podatkowej z ewidencją rachunkową, a następnie rozpoczęcie nowego roku obrotowego już na zasadach ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Chęć skorzystania z estońskiego CIT należy zgłosić do odpowiedniego dla podmiotu urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca korzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

