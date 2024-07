Zarządzanie zmianą - kluczowa umiejętność w biznesie i na wyższej uczelni. Jak to robić skutecznie?

Dzisiejsze środowiska biznesowe oraz akademickie charakteryzują się dynamicznymi zmianami, które wymagają od menedżerów, pracowników oraz kadry akademickiej posiadania specjalistycznych umiejętności zarządzania tymi procesami/lub procesami transformacyjnymi. Zmiany, napędzane głównie przez postęp technologiczny oraz nowe formy prowadzenia biznesu i edukacji, stają się coraz bardziej nieodłącznym elementem codziennej pracy i nauki. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwidoczniła konieczność szybkiego przystosowania się do nowych warunków, w szczególności w kontekście przejścia na tryb nauki i pracy zdalnej, bądź hybrydowej.

Zmiana jako stały element w środowisku biznesowym

W środowisku biznesowym zmiany mogą przyjmować różne formy, od wprowadzenia nowych technologii, przez transformacje organizacyjne, po dostosowanie się do nowych regulacji prawnych. Firmy, które potrafią efektywnie zarządzać tymi zmianami, zyskują przewagę konkurencyjną, mogąc szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów. W kontekście zarządzania zmianą kluczowe staje się posiadanie umiejętności, takich jak planowanie strategiczne, komunikacja, zarządzanie projektami oraz umiejętność motywowania zespołu.



Jednym z najbardziej widocznych przykładów takiej adaptacji jest cyfrowa transformacja przedsiębiorstw. Firmy muszą nie tylko wprowadzać nowe technologie, ale także zmieniać swoje procesy biznesowe i struktury organizacyjne, aby w pełni wykorzystać potencjał cyfryzacji. Zarządzanie zmianą w tym kontekście wymaga nie tylko technicznych umiejętności, ale również zdolności do zarządzania ludźmi i procesami w sposób, który minimalizuje opór przed zmianą i maksymalizuje zaangażowanie pracowników.

Adaptacja w środowisku akademickim

Środowisko akademickie również nie jest wolne od konieczności adaptacji do nowych warunków. Dynamiczny rozwój technologii edukacyjnych, rosnąca popularność kursów online oraz zmieniające się oczekiwania studentów stawiają przed uczelniami nowe wyzwania. Kadra akademicka musi nie tylko biegle posługiwać się nowymi narzędziami, ale również być otwarta na innowacyjne metody nauczania i uczenia się. Umiejętność zarządzania zmianą w kontekście akademickim obejmuje zdolność do adaptacji programów nauczania, skutecznej komunikacji ze studentami oraz wykorzystywania technologii w procesie dydaktycznym.

Pandemia COVID-19 wymusiła niejako przejście na tryb nauki zdalnej, powodując, że szkoły, uczelnie i instytucje edukacyjne na całym świecie dynamicznie dostosowały się do nowej rzeczywistości. W ciągu zaledwie kilku tygodni tradycyjne sale wykładowe i klasy zostały zastąpione przez platformy e-learningowe, wideokonferencje i inne narzędzia cyfrowe. Ta nagła zmiana ujawniła zarówno wyzwania, jak i możliwości związane z edukacją zdalną, podkreślając konieczność posiadania odpowiednich umiejętności zarządzania zmianą.

To właśnie zmiana sprowokowana przez pandemię stała za decyzją o utworzeniu Lazarski University of Technology (LUT) - nowej jednostki organizacyjnej w obrębie Grupy Uczelni Łazarskiego. LUT to odpowiedź na zapotrzebowanie naszych absolwentów w formie i kształcie dopasowana do obecnie panującego ładu, w jakim żyjemy wiążącego się z zapotrzebowaniem na łatwo dostępne, elastyczne i modułowe podejście do edukacji. W LUT oferta składa się z przygotowanych z dbałością o każdy szczegół i nastawieniem na jakość produktów edukacyjnych dostępnych w formie zarówno asynchronicznej (Education-on-Demand) jak i w formie synchronicznych, w tym również stacjonarnych.

Prognozowanie i planowanie scenariuszowe

W kontekście zarządzania zmianą i w ogóle efektywnego zarządzania istotne jest nie tylko adaptowanie się do bieżących zmian, ale również umiejętność prognozowania przyszłych możliwych transformacji na podstawie obserwacji rynku. Menedżerowie i liderzy w organizacji muszą być w stanie analizować trendy i sygnały z otoczenia, aby przewidywać nadchodzące zmiany i przygotować swoje zespoły na różne scenariusze.

Kluczowym elementem planowania w zarządzaniu zmianą jest uwzględnianie kilku scenariuszy. Przygotowanie się na różne możliwe przyszłości pozwala organizacjom na większą elastyczność i gotowość do szybkiego reagowania na nieprzewidziane okoliczności. Scenariusze te mogą obejmować różne warianty rozwoju technologii, zmiany w preferencjach konsumentów, a także różne ścieżki rozwoju sytuacji rynkowej i regulacyjnej.

Przykład edukacji zdalnej

W przypadku przejścia na naukę zdalną scenariusze te mogą obejmować różne modele hybrydowe, pełne przejście na nauczanie online lub powrót do tradycyjnych metod nauczania w zależności od sytuacji pandemicznej. Taka elastyczność w planowaniu pozwala instytucjom edukacyjnym na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków i zapewnienie ciągłości edukacji.



Nauczyciele i wykładowcy muszą być przygotowani na różne sytuacje – od pełnego lockdownu i konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie online, przez model hybrydowy, aż po powrót do tradycyjnych form nauczania, ale z zachowaniem środków ostrożności. Każdy z tych scenariuszy wymaga innych narzędzi i metod pracy, a także innego podejścia do zarządzania czasem i zasobami.

Znaczenie elastyczności i adaptacji

Podsumowując, umiejętność zarządzania zmianą wymaga nie tylko adaptacji do obecnych warunków, ale również umiejętności prognozowania i przygotowania się na różne scenariusze przyszłości. Zarówno w środowisku biznesowym, jak i akademickim, elastyczność, planowanie scenariuszowe oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i trwałego rozwoju.

W świecie biznesu, firmy, które potrafią skutecznie zarządzać zmianą, są w stanie lepiej wykorzystać możliwości wynikające z postępu technologicznego i zmieniających się preferencji konsumentów. Z kolei w środowisku akademickim, instytucje, które potrafią szybko dostosować się do nowych warunków, są w stanie zapewnić wysoką jakość edukacji i lepiej przygotować swoich studentów na przyszłość.

Przyszłość zarządzania zmianą

W obliczu coraz szybciej zachodzących zmian umiejętność zarządzania nimi staje się jedną z najważniejszych kompetencji zarówno dla menedżerów, jak i pracowników. Organizacje, które potrafią elastycznie reagować na zmieniające się warunki i skutecznie planować przyszłość, zyskują przewagę konkurencyjną i są w stanie lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów i studentów. W ten sposób zarządzanie zmianą staje się kluczowym elementem sukcesu i rozwoju w dzisiejszym dynamicznym świecie.

Podsumowanie

Zmiana jest nieodłącznym elementem współczesnego świata, a umiejętność zarządzania nią jest kluczowa zarówno w biznesie, jak i w edukacji. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest szybkie dostosowanie się do nowych warunków oraz elastyczne planowanie, które uwzględnia różne scenariusze przyszłości. Tylko poprzez efektywne zarządzanie zmianą organizacje mogą osiągnąć sukces i rozwijać się w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Elastyczność, prognozowanie oraz umiejętność adaptacji to kluczowe kompetencje, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w obliczu ciągłych zmian.

Autorem artykułu jest Paweł Matwiejczuk, Digital Marketing Director w LUT.