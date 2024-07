Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Nabywca będzie obowiązany do korekty podatku naliczonego w marcu 2024 r., tj. za okres, w którym doszło do uzgodnienia i spełnienia warunków korekty.

Zasady korekty podatku naliczonego zostały wskazane w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione.

Natomiast gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym te warunki zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te warunki zostały spełnione.

Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Dlatego w omawianym przypadku obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym nabywca może zapoznać się z wysokością korekty, rozumianą jako uzgodnienie warunków i ich spełnienie.

Reklamacja, korekta faktury i rozliczenie VAT

Jeżeli w analizowanej sprawie nabywca w marcu 2024 r. zgłosił reklamację oraz w tym samym miesiącu otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał tę reklamację i wskazał kwotę korekty, to nabywca będzie obowiązany do rozliczenia tej korekty w JPK_V7M składanym za marzec 2024 r. Będzie to miesiąc, w którym uzgodniono i spełniono warunki korekty. W przypadku upływu terminu do złożenia JPK za marzec 2024 r. nabywca będzie obowiązany do złożenia korekty za ten okres.

Takie stanowisko zajmują również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.549.2021.2.KO) Dyrektor KIS stwierdził, że:

W przypadku błędu/pomyłki w ilości albo w cenie kupowanych towarów lub usług, co do których fakt wystąpienia błędu/pomyłki był uzgadniany w formie korespondencji elektronicznej pomiędzy Wnioskodawcą oraz dostawcą (jedna ze stron wychwyciła błąd/pomyłkę – druga strona uzna błąd/pomyłkę) należy przyjąć, że obniżenie podatku naliczonego powinno nastąpić za okres, w którym doszło do uzgodnienia i spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług.

(...) datą właściwą do obniżenia wysokości podatku naliczonego będzie miesiąc, w którym strony zauważyły błąd i uznały jego istnienie, tj. miesiąc, w którym dojdzie do uznania błędu/pomyłki przez ostatnią ze stron transakcji.

Faktura korygująca bez uprzedzenia

Inne skutki dotyczą sytuacji, gdy dostawca wystawi oraz wyśle fakturę korygującą do nabywcy bez żadnej uprzedniej komunikacji, a nabywca zaakceptuje ją poprzez wprowadzenie do systemu księgowego. W tym przypadku obniżenie podatku naliczonego nastąpi w miesiącu, w którym korekta zostanie dostarczona nabywcy. Jednak taka sytuacja nie wystąpiła w analizowanej sprawie, ponieważ kupujący wcześniej uzgodnił warunki korekty ze sprzedającym i posiadał potwierdzenie mailowe ich spełnienia.

Podstawa prawna art. 86 ust. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 361

Powołane pisma organów podatkowych:

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7 grudnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.549.2021.2.KO)

Adrian Błaszkiewicz, ekspert z zakresu VAT