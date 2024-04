Zwrotu części nabytego towaru a VAT. Jak rozliczyć w JPK_V7M? Co z odliczeniem podatku naliczonego?

Prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów powstaje – co do zasady – w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do tych towarów powstał obowiązek podatkowy. Przy czym odliczenia można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę (art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT). Zatem warunkiem odliczenia VAT od nabytych towarów jest:



- powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności oraz

- posiadanie przez nabywcę faktury dokumentującej zakup.



Jeżeli podatnik nie dokona odliczenia VAT w wymienionym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie – w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).



W praktyce zdarza się, że nabywcy dokonują zwrotu całości albo części nabytych towarów handlowych. Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu. Zwrot części towaru nabytego w lutym 2024 r. został dokonany na początku marca 2024 r. i udokumentowany fakturą korygującą „in minus” wystawioną 4 marca 2024 r.

Jak rozliczyć fakturę korygującą „in minus” otrzymaną przed złożeniem pliku JPK_V7M za miesiąc, w którym wystawiono fakturę pierwotną

Z art. 86 ust. 19a zdanie pierwsze i drugie ustawy o VAT wynika, że w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania m.in. na skutek dokonania zwrotu towaru nabywca towaru jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego. Musi tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały:

- uzgodnione z dostawcą towarów, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione, albo

- spełnione – w przeciwnym razie.



To oznacza, że termin rozliczenia przez nabywcę faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru nie zależy od daty jej wystawienia ani otrzymania. Najważniejsza jest data uzgodnienia warunków dokonania zwrotu i spełnienie tych warunków.



Jednocześnie w zdaniu trzecim art. 86 ust. 19a ustawy o VAT zastrzeżono, że jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, to zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. To oznacza, że jeżeli plik JPK_V7M za luty 2024 r. nie został jeszcze złożony (co jest wysoce prawdopodobne), to ma Pani prawo dokonać odliczenia VAT od nabytego towaru handlowego w wartości pomniejszonej o wartość wynikającą z otrzymanej faktury korygującej.



Warto dodać, że taki sposób rozliczenia faktury korygującej „in minus” potwierdziło również Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 23 kwietnia 2021 r. dotyczących SLIM VAT. Możemy w nich przeczytać, że:



Nie uległa zmianie zasada, zgodnie z którą jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Oznacza to, że jeżeli podatnik nie dokonał jeszcze obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej, a doszło już do uzgodnienia warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku z tej faktury oraz uzgodnione warunki zostały spełnione - podatnik od razu uwzględnia odliczenie w wartości pomniejszonej o wartość korekty wynikającą z uzgodnienia i spełnienia uzgodnionych warunków korekty.