Najnowsza jesienna prognoza makroekonomiczna Komisji Europejskiej dla Polski pokazuje wyraźne korekty dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji, finansów publicznych oraz długu, z podkreśleniem roli inwestycji unijnych i słabnącego tempa ekspansji po 2026 roku.

Najnowsza jesienna prognoza Komisji Europejskiej przynosi wyraźną zmianę tonu. Według zaktualizowanych szacunków polska gospodarka w 2026 r. ma rozwijać się szybciej, niż wcześniej zakładano – PKB wzrośnie o 3,5 proc., podczas gdy w poprzednich prognozach KE mówiła o 3 proc. Ten lepszy wynik ma wynikać przede wszystkim z dużego napływu inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, które mają istotnie pobudzić krajową aktywność gospodarczą. Jednocześnie KE wskazuje, że będzie to ostatni rok tak dynamicznego tempa wzrostu. W 2027 r. gospodarka ma zwolnić, a PKB ma zwiększyć się jedynie o 2,8 proc.

Komisja Europejska przedstawiła najnowszą prognozę gospodarczą dla Polski, w której znalazło się wiele istotnych korekt w stosunku do wcześniejszych szacunków. Z opublikowanych danych wynika, że polska gospodarka w 2026 r. ma utrzymać bardzo solidny wzrost na poziomie 3,5%, napędzany przede wszystkim zwiększonymi inwestycjami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Jednocześnie KE przewiduje, że już w 2027 r. tempo wzrostu wyraźnie spadnie – do 2,8%, czemu będzie sprzyjać m.in. słabnąca absorpcja środków unijnych oraz negatywny wpływ handlu zagranicznego.

Prognozy KE wskazują na silny wzrost PKB w 2026 roku dzięki inwestycjom UE, ale także na wyraźne wyhamowanie w 2027 roku wywołane słabszymi inwestycjami i niekorzystnym bilansem handlowym

W 2025 roku realny wzrost PKB ma wynieść 3,2%, co oznacza niewielkie obniżenie prognozy względem wiosennych szacunków KE, które wynosiły 3,3 proc. Głównym motorem wzrostu pozostanie spożycie prywatne, którego siła wynika z szybko rosnących dochodów realnych gospodarstw domowych. Do tego dojdą również wyższe inwestycje publiczne. KE zauważa, że negatywny wpływ eksportu netto, widoczny już w 2024 r., zacznie stopniowo słabnąć.

W 2026 r. gospodarka wyraźnie przyspieszy, osiągając 3,5% wzrostu PKB. Chociaż spożycie prywatne ma nadal odgrywać wiodącą rolę, jego dynamika będzie słabsza niż rok wcześniej. Dużo większe znaczenie zyska natomiast wkład inwestycji, szczególnie dzięki zwiększonemu wykorzystaniu funduszy UE, w tym ostatnim transzom w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). KE prognozuje, że eksport zacznie rosnąć szybciej, przez co negatywny wpływ eksportu netto będzie maleć.

Rok 2027 przyniesie wyraźne spowolnienie – wzrost PKB ma spaść do 2,8%. Wynikać to będzie ze słabszego wzrostu inwestycji, niższego spożycia publicznego oraz spadku tempa wykorzystania środków unijnych. Handel zagraniczny ponownie odegra negatywną rolę, a jego wkład w PKB będzie nieznacznie ujemny.

Stabilność rynku pracy według KE utrzyma się mimo presji płacowej, a bezrobocie pozostanie na jednym z najniższych poziomów w całej Unii Europejskiej

Komisja Europejska przewiduje, że polski rynek pracy pozostanie w najbliższych latach wyjątkowo stabilny. Zatrudnienie ma utrzymywać się na zbliżonym poziomie, a bezrobocie ma wynieść około 3% na przestrzeni całego okresu prognozy. KE zwraca uwagę, że rynek pracy nadal będzie się kurczył, co ograniczy potencjał wzrostu zatrudnienia.

Wzrost nominalnych wynagrodzeń będzie stopniowo hamować – z 8,6% w 2025 r. do 6% w 2027 r. Oznacza to stopniowy powrót dynamiki płac do bardziej stabilnych poziomów po okresie wysokiej inflacji i silnych presji płacowych.

Inflacja w Polsce według KE będzie spadać do 2026 roku, ale powróci do wzrostu w 2027 roku z powodu wdrożenia unijnego systemu ETS2 podnoszącego ceny energii

Inflacja HICP w Polsce w 2025 r. ma wynieść 3,4%, co oznacza spadek względem prognoz wiosennych. W 2026 r. inflacja zasadnicza ma spaść jeszcze bardziej – do 2,9%, na co wpływ będą miały niższe ceny energii oraz wolniejszy wzrost cen towarów przemysłowych.

Jednak już w 2027 r. KE przewiduje ponowne przyspieszenie inflacji do 3,7%. Głównym czynnikiem wzrostowym ma być wejście w życie systemu ETS2, które – jeśli nie zostanie opóźnione – doprowadzi do wzrostu cen energii.

Prognozy finansów publicznych KE wskazują na wzrost deficytu w 2025 r. i dopiero stopniową poprawę w latach 2026–2027 dzięki nowym działaniom fiskalnym i wyższym wpływom budżetowym

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wzrosnąć z 6,5% PKB w 2024 r. do 6,8% PKB w 2025 r. Przyczyną tego wzrostu są:

wyższe świadczenia społeczne,

nowe programy emerytalne,

wzrost kosztów obsługi długu,

podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym,

większe wydatki na ochronę zdrowia,

intensywne inwestycje w obronność.

W 2026 roku deficyt ma spaść do 6,3% PKB, głównie dzięki nowym działaniom zwiększającym dochody państwa. Obejmują one m.in.:

tymczasowe podniesienie CIT dla banków,

wyższe stawki akcyzy i VAT na wybrane napoje,

obowiązkowy system e-fakturowania (Krajowy System e-Faktur - KSeF).

W 2027 r. deficyt ma spaść do 6,1% PKB, co będzie efektem dalszego wzrostu dochodów w relacji do PKB.

KE ostrzega przed gwałtownym wzrostem długu publicznego w Polsce, który do 2027 roku ma zwiększyć się do ponad 69% PKB z powodu wysokiego deficytu i kosztownych inwestycji w obronność

Relacja długu publicznego do PKB ma rosnąć nieprzerwanie – z 55,1% w 2024 r. do 69,2% w 2027 r. Główne czynniki to:

utrzymujący się wysoki deficyt,

zwiększone koszty modernizacji sił zbrojnych,

rosnące wydatki publiczne i zmiany rezydualne powiększające zadłużenie.

KE zauważa również, że część nowych środków dochodowych wciąż jest w trakcie wdrażania, co może zwiększać ryzyko pogorszenia prognozy fiskalnej na lata 2026–2027. Jednocześnie działania mające poprawić ściągalność podatków mogą działać w przeciwnym kierunku, wzmacniając budżet państwa.