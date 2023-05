Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

Zwrot zakupionego towaru a VAT - przykład

Spółka dokonała dostawy objętych zerową stawką VAT artykułów spożywczych na rzecz unijnego kontrahenta na warunkach Incoterms 2020 DAP. Towar opuścił magazyn Spółki 25.02.2023 r. W tym dniu Spółka wystawiła również fakturę. Nabywca przyjął przesłaną mu drogą elektroniczną fakturę, ale nie przyjął zamówienia – ze względu na błędne oznaczenie paczek w magazynie sprzedawcy, do kupującego trafiła błędna przesyłka. Po stwierdzeniu niezgodności załadunku ze złożonym zamówieniem, bez jego rozpakowywania towar został w całości zwrócony w dniu 01.03.2023 r., żądając od sprzedawcy wystawienia stosownej korekty. Podatnik powziął wątpliwość co do prawidłowego sposobu rozliczenia przedmiotowej transakcji na gruncie ustawy o VAT. Odpowiedź poniżej.

Kiedy dochodzi do dostawy w rozumieniu ustawy o VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT o dostawie mówimy wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przeniesione zostanie z osoby sprzedającego na osobę kupującego.



W przywołanym przykładzie Strony umówiły się na dostawę realizowaną na warunkach DAP według reguł Incoterms 2020, na podstawie których dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie dostarczenia towarów do umówionego miejsca – wówczas na nabywcę przechodzi odpowiedzialność i ryzyko związane z utratą czy też uszkodzeniem towaru.



Towar opuścił magazyn sprzedawcy i został przetransportowany do nabywcy, który go nie przyjął – doszło do błędnego oznaczenia paczek i do kupującego wysłany został niewłaściwy ładunek. Po dostarczeniu towaru do umówionego miejsca, po kilku dniach, bez rozpakowywania ich zawartości stwierdzając, że dotarła do niego przesyłka niezgodna z zamówieniem odesłała ją sprzedającemu, żądając jednocześnie wystawienia faktury korygującej.



W omawianym przypadku doszło zatem do dostawy w rozumieniu ustawy o VAT. Towar został otrzymany przez kupującego (przeniesione zostało na niego prawo do rozporządzania towarem jak właściciel), ale następnie ze względu na niezgodność zawartości ładunku z zamówieniem (wykazane na fakturze towary nie pokrywały się z faktyczną zawartością dostarczonych do nabywcy paczek) kupujący dokonał zwrotu.

Rozliczenie transakcji

W zaistniałych okolicznościach Spółka powinna dokonać korekty na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Jako że zwrot dotyczył całości otrzymanego przez kupującego towaru, będzie to korekta zerująca fakturę pierwotną.



W pliku JPK należy natomiast wykazać obie faktury: pierwotną oraz korygującą. Faktura pierwotna powinna zostać ujęta w rozliczeniu za luty 2023 r., wówczas bowiem doszło do sprzedaży i powstania obowiązku podatkowego. Faktura korygująca (in minus) powinna natomiast zostać ujęta w miesiącu jej wystawienia, czyli najprawdopodobniej w marzec 2023 r.



W związku z tym, że transakcja objęta była zerową stawką VAT i na fakturze pierwotnej nie wykazano kwoty należnej podatku nie będą tutaj znajdowały zastosowania regulacje art. 29a ust. 13 ustawy o VAT dotyczące obowiązku uzgodnienia i spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania. Obowiązujące przepisy nie określają momentu, w którym powinna w takim przypadku zostać ujęta faktura korygująca, niemniej jednak przyjmuje się, że robi się to na bieżąco, tj. w momencie jej wystawienia.

Karolina Mnich, starszy konsultant podatkowy w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.