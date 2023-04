Zwrot towaru a podatek VAT. Co trzeba zrobić? Jak rozliczyć?

Zwrot towaru a VAT - przepisy, faktura korygująca

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, m.in. w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

Podatnikowi zwrócono towar; Dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty.

W związku z powyższą regulacją sytuacja przedsiębiorcy wydaje się być jasna. Jeżeli jako podatnik po dokonanej transakcji wystawiliśmy fakturę, to w przypadku zwrotu towaru, czy też obniżenia ceny towaru (np. na podstawie rękojmi) musimy wystawić fakturę korygującą. Przykład Przykład 1. Konsument dokonał zakupu towaru poprzez sklep internetowy prowadzony przez spółkę X.

Następnie skutecznie odstąpił od zawartej umowy sprzedaży na podstawie prawa odstąpienia uregulowanego w ustawie o prawach konsumenta. Spółka X w tym czasie wystawiła już fakturę dokumentującą sprzedaż towaru.

Wobec powyższego spółka zobowiązana będzie wystawić fakturę korygującą.

Należy zaznaczyć, iż wymóg wystawienia faktury korygującej nie pojawia się w przypadku wymiany towaru – przywołany art. 106j ustawy o VAT zawiera zamknięty katalog sytuacji, w których aktualizuje się obowiązek wystawienia faktury korygującej.

Co jeżeli zwrot towaru nastąpił przed wystawieniem faktury?

Zdarzyć się może, iż kontrahent dokona zwrotu towaru zanim przedsiębiorca wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż, albowiem ustawa przewiduje dość długie terminy wystawienia faktury przez sprzedającego (zob. art. 106i ustawy o VAT).

Przepis art. 106j ustawy o VAT wprost stanowi, iż fakturę korygującą wystawia się po wystawieniu faktury. A contrario niemożliwym jest wystawienie faktury korygującej, jeżeli zwrot towaru nastąpił przed wystawieniem właściwej faktury.



W tej sytuacji podatnik nie ma obowiązku wystawienia właściwej faktury. Może zaś wystawić ją na niezwróconą część dostarczonych towarów.



Powyższe rozwiązanie znajduje potwierdzenie w treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2016 r. (1061-IPTPP3.4512.470.2016.2.BM):

„(…) należy przyjąć, że w przypadku, gdy przed terminem obowiązku wystawienia faktury nastąpi zwrot towaru w całości, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury. Natomiast, w sytuacji, gdy kontrahent przed terminem obowiązku wystawienia faktury dokona częściowego zwrotu towaru, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury na taką ilość towaru, jaką ostatecznie klient nabył.”

Przykład Przykład 2. Konsument dokonał zakupu towaru poprzez sklep internetowy prowadzony przez spółkę X.

Następnie skutecznie odstąpił od zawartej umowy sprzedaży na podstawie prawa odstąpienia uregulowanego w ustawie o prawach konsumenta, jeszcze przed upływem terminu do wystawienia faktury. Spółka X nie wystawiła jednak faktury dokumentującej sprzedaż towaru.



Wobec powyższego spółka nie jest zobowiązana do wystawienia faktury a następnie jej korekty.

Ważne Reasumując, zwrot towaru objętego podatkiem VAT rodzi po stronie podatnika różny skutek w zależności od tego, czy zwrot nastąpił przed, czy po wystawieniu faktury. W pierwszym przypadku podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury ani faktury korygującej, a w drugiej sytuacji zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.

Adrian Ptak, TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.