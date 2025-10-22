REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF to prawdziwa rewolucja w fakturowaniu. Firmy mają mało czasu i dużo pracy – ostrzega doradca podatkowy Radosław Kowalski

KSeF to prawdziwa rewolucja w fakturowaniu. Firmy mają mało czasu i dużo pracy – ostrzega doradca podatkowy Radosław Kowalski

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 października 2025, 06:57
Adam Kuchta
Adam Kuchta
KSeF
KSeF 2.0 to prawdziwa rewolucja w fakturowaniu. Firmy mają mało czasu i dużo pracy – ostrzega doradca podatkowy Radosław Kowalski
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązkowy KSeF wprowadzi prawdziwą rewolucję w fakturowaniu. Firmy muszą przygotować nie tylko systemy informatyczne, ale też ludzi i procedury – inaczej ryzykują chaos i błędy w rozliczeniach. O największych wyzwaniach, które czekają przedsiębiorców, księgowych i biura rachunkowe, mówi doradca podatkowy Radosław Kowalski, prelegent Kongresu KSeF.

rozwiń >

Jakie największe wyzwania czekają firmy przy przejściu na obowiązkowy KSeF?

Trudno jest wskazać największe wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć firmy w związku z wprowadzeniem obowiązkowego KSeF. Z jednej strony ważne jest przygotowanie infrastruktury informatycznej, oprogramowania, które umożliwi płynne i prawidłowe fakturowanie w strukturze FA(3) – nie tylko zakup oprogramowania, ale również wdrożenie. Chodzi o takie przygotowanie programów, by interfejs był jak najbardziej przyjazny operatorowi, który de facto może nieznacznie zmienić pracę samego fakturzysty. Uważam, że jest to możliwe przy dobrym programie i prawidłowym wdrożeniu – a to jest poważne wyzwanie zarówno dla programistów, jak i osób merytorycznych w zakresie obsługi podatkowej.

REKLAMA

REKLAMA

To również przygotowanie procesu fakturowania, a w ramach takiego np. wdrożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających transakcję. Z drugiej strony to kwestia obiegu danych z faktur zakupowych i sprzedażowych, ich przekazywania i obróbki, która pozwoli na efektywną weryfikację i opisy merytoryczne przy zakupowych. Do tego dochodzi aktualizacja szeregu procesów, nie tylko podatkowych, dostosowanie umów itp.

Jednym słowem – pracy wiele i to różnego rodzaju, a czasu mało. Na dodatek w 2026 roku spodziewamy się funkcjonowania nie tylko faktur ustrukturyzowanych, ale wystawianych w ich miejsce, a czasami przed nimi, faktur innego rodzaju. To niesie ryzyko wielokrotnego rozliczenia itp.

Jak KSeF zmieni codzienną pracę księgowych w biurach rachunkowych?

W teorii nie powinien, w praktyce obawiam się, że jednak tak. Zwłaszcza pierwszy rok, paradoksalnie wobec braku sankcji za niestosowanie KSeF, a w efekcie spodziewanego równoległego fakturowania kilku rodzajów faktur plus dokumentów innych niż faktury, niesie ze sobą dużo dodatkowej pracy.

REKLAMA

W pierwszym okresie z pewnością pojawiały się będą spory kompetencyjne na linii biuro – klient. Dzisiaj można obserwować, że oczekiwania klientów są często w nieuzasadniony sposób wygórowane. To może oznaczać konfrontację, a u mniej asertywnych wobec klientów właścicieli BR – więcej pracy dla ich księgowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy integracja systemów księgowych z KSeF będzie dużym problemem dla małych i średnich firm?

Zasadniczo nie powinno to stanowić dużego problemu. Jak się zdaje, dostawcy oprogramowania są przygotowani, ale czas pokaże, czy faktycznie wszystko zadziała – zwłaszcza że KSeF będzie dla tych podatników/biur rachunkowych ich obsługujących wdrażany równolegle z JPK_CIT/PT i ST. Jak pokazała historia, walka na wielu frontach jednocześnie nie wróży dobrze (o czym przekonali się w przeszłości niezbyt rośli przywódcy).

Jakie błędy najczęściej mogą pojawiać się przy wysyłce faktur do KSeF?

Pomijając kwestię wydajności po stronie Ministerstwa Finansów, po stronie podatników problemem mogą okazać się błędy powodowane koniecznością uzupełnienia szeregu pól, które przy zwykłym fakturowaniu nie są każdorazowo uzupełniane (element „Adnotacja” i konieczność zaznaczenia np. że to nie jest faktura VAT marża, że nie ma odwrotnego obciążenia itp.). Na dodatek wprowadzone są jako obowiązkowe (czyli z naruszeniem prawa unijnego) pola JST i GV – obawiam się, że podatnicy mogą zapominać o konieczności uzupełnienia tych pól. Oczywiście metodą jest dobre wdrożenie i predefiniowanie tych pól tak, aby zawsze były odznaczone na „NIE” – to jednak może prowadzić do błędów merytorycznych, których oczywiście KSeF nie wychwyci.

Problemem mogą okazać się błędy w numerach VAT i ich skutki. Ważne jest to, by podatnicy uświadomili sobie, że Krajowy System e-Faktur za nich niczego nie zrobi – no może poza doręczeniem faktury. W szczególności nie sprawdzi merytorycznie treści faktury, a nawet nie dokona weryfikacji rachunkowej. Problemów na początku mogą przysparzać pola, które moim zdaniem docelowo będą bardzo przydatne, jak te wchodzące w skład węzła Podmiot3 czy dotyczące dat w polu P_6A.

Jak KSeF wpłynie na kontrolę podatkową i relacje z urzędem skarbowym?

Mam nadzieję, że tak, bo inaczej sens całej operacji o kryptonimie KSeF byłby pozbawiony sensu. Uczciwi podatnicy oczekują, że dysponując tak dużą ilością danych, organy nie tylko nie będą ich zajmować czynnościami sprawdzającymi dotyczącymi ich kontrahentów, ale nade wszystko w krótkim czasie zareagują na nieścisłości w ich rozliczeniach, by np. będąc ofiarami nieuczciwych kontrahentów, mogli w krótkim czasie zadziałać, ograniczając straty tym powodowane.

Wbrew temu, co – jak się zdaje – wydaje się niektórym urzędnikom (ale to chyba jest coraz mniejsza grupa), większość podatników chce bezpiecznie i uczciwie rozliczać podatki i jest przekonana, że nieuczciwi przedsiębiorcy winni być eliminowani z rynku.

Jakie sankcje mogą grozić przedsiębiorstwom za nieprawidłowe korzystanie z KSeF?

W pierwszym roku – podatkowe żadne. Od 2027 r. to będzie sankcja podatkowa do 100% VAT z faktury (przy braku 18,7% kwoty z faktury), ale już od początku nie będzie sankcji karnoskarbowych. Do tego należy dołożyć negatywne konsekwencje cywilnoprawne.

Paradoksalnie to kontrahenci mogą zmusić ich do prawidłowego fakturowania z KSeF, nawet od lutego czy kwietnia 2026 r. Wystarczy bowiem, że w umowie jest – często stosowany – zapis typu: „Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury”. W tej sytuacji uchybienie zasadom fakturowania ustrukturyzowanego lub ich niezastosowanie oznacza brak rozpoczęcia biegu terminu płatności.

W jaki sposób KSeF może ułatwić procesy raportowania i analiz finansowych w firmach?

Tutaj pomocne może być to, na co liczą organy, czyli ujednolicenie formy i struktury danych. Standaryzacja ułatwi implementację do innych systemów i obróbkę. Chodzi nie tylko o obróbkę podatkową czy finansową, ale również cywilnoprawną (windykacja), marketingową etc.

Taka standaryzacja może być pomocna w komunikacji biura rachunkowego z klientem, przekazywaniu danych do weryfikacji merytorycznej i zwrotnym przekazywaniu opisów. Problem w tym, że to wszystko wymaga odpowiedniego oprogramowania, które ma tylko część firm, a to często niemały wydatek.

Jak biura rachunkowe powinny przygotować swoich klientów do nowych obowiązków?

Edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Nie chodzi przy tym o naukę fakturowania – tego klienci muszą nauczyć się sami – ale o cel, istotę, rolę i funkcję Krajowego Systemu e-Faktur. W ramach tego należy ustalić obszary kompetencyjne, które de facto nie powinny ulec zmianie względem tego, co jest teraz, ale klienci często uważają inaczej. Konieczne jest dostosowanie umów, procedur, niejednokrotnie wdrożenie oprogramowania do przesyłania i obróbki danych (jeżeli idą w kierunku digitalizacji).

Wniosek: Za 3–5, może 7 lat wszyscy będziemy zadowoleni z tego, że jest KSeF, ale najpierw napracujemy się dużo i nieraz będziemy narzekać na MF i nasz los 😉

O ekspercie

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Pan Radosław będzie jednym z prelegentów konferencji: Kongres KSeF – Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu, która odbędzie się 13 listopada 2025 r. w Warszawie. Szczegółowa agenda dostępna jest na stronie: promocje.infor.pl/kongres-KSeF

Zobacz również:
Powiązane
MCU rusza 1 listopada 2025 – jak uzyskać certyfikat KSeF?
MCU rusza 1 listopada 2025 – jak uzyskać certyfikat KSeF?
Rachunki nie będą trafiały do KSeF. Czy w związku z tym wrócą do łask?
Rachunki nie będą trafiały do KSeF. Czy w związku z tym wrócą do łask?
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najważniejsze zmiany przepisów dla firm 2025/2026. Jakie nowe obowiązki i wyzwania dla biznesu?
22 paź 2025

Trzeci kwartał 2025 roku przyniósł przedsiębiorcom aż 13 istotnych zmian regulacyjnych. Powszechne oburzenie przedsiębiorców wzbudza jednak krótsze od obiecywanego 6-miesięcznego vacatio legis. Z jednej strony postępuje cyfryzacja i deregulacja procesów, z drugiej – rosną obciążenia fiskalne i kontrolne. Z najnowszego Barometru TMF Group obejmującego trzeci kwartał 2025 roku wynika, że równowaga między ułatwieniami a restrykcjami została zachwiana kosztem zmian wymagających dla prowadzenia biznesu.
Jak uwierzytelnić się w KSeF? Pieczęć elektroniczna to jedna z metod - zgłoszenie w ZAW-FA, API KSeF 2.0 lub przy użyciu Aplikacji Podatnika KSeF
22 paź 2025

Aby korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), nie trzeba zakładać konta, ale konieczne jest potwierdzenie tożsamości i uprawnień. Jednym z bezpiecznych sposobów uwierzytelnienia – szczególnie dla spółek i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi – jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Sprawdź, jak działa i jak jej użyć w KSeF.
Faktury korygujące w KSeF w 2026 r. Jak powinny być wystawiane?
21 paź 2025

Pytanie dotyczy zawartości pliku xml, za pomocą którego będzie wczytywana do KS﻿eF faktura korygująca. Czy w związku ze zmianą struktury logicznej FA(3) w przypadku faktur korygujących podstawę opodatkowania i podatek będzie niezbędne zawarcie w pliku xml wartości „przed korektą” i „po korekcie”? Jeżeli będzie możliwy import na podstawie samej różnicy faktury korygującej (co wynikałoby z zamieszczonego na stronie MF pliku FA_3_Przykład_3 (Przykładowe pliki dla struktury logicznej e-Faktury FA(3)), to czy ta możliwość obejmuje fakturę korygującą do faktury pierwotnej już wcześniej skorygowanej (ponowną korektę)?
Rezygnacja członka zarządu w spółce z o.o. – jak to zrobić prawidłowo (zasady, dokumentacja, odpowiedzialność)
21 paź 2025

W realiach obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji. Powody mogą być różne – osobiste, zdrowotne, biznesowe czy organizacyjne – ale decyzja ta zawsze powinna być świadoma i przemyślana, zwłaszcza z perspektywy konsekwencji prawnych i finansowych.

REKLAMA

Nieujawnione operacje gospodarcze – jak uniknąć sankcyjnego opodatkowania CIT
21 paź 2025

Od kilku lat coraz więcej spółek korzysta z możliwości opodatkowania tzw. ryczałtem od dochodów spółek. To sposób opodatkowania dochodów spółki, który może przynieść realne korzyści podatkowe. Jednak korzystanie z estońskiego CIT-u wiąże się również z określonymi obowiązkami – szczególnie w zakresie prawidłowego ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. W tym artykule wyjaśnimy, czym są nieujawnione operacje gospodarcze i kiedy mogą prowadzić do powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. Potrzebne zaświadczenia z ZUS – wnioski będzie można składać już od stycznia
21 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy rozszerzą katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych. Obejmą one m.in. umowy zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej czy pracę zarobkową za granicą. Potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS, wydawane od nowego roku na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.
JPK VAT dostosowany do KSeF – co w praktyce oznaczają nowe oznaczenia i obowiązek korekty?
20 paź 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dostosowującego przepisy w zakresie JPK_VAT do zmian wynikających z wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie sposobu raportowania faktur, w tym tych wystawianych poza KSeF – zarówno w trybie awaryjnym, jak i offline24. Projekt określa również zasady rozliczeń VAT od pobranej i niezwróconej kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym.
KSeF 2.0 a obieg dokumentów. Rewolucja w księgowości i przedsiębiorstwach już niedługo
20 paź 2025

Od chwili wejścia w życie obowiązkowego KSeF jedyną prawnie skuteczną formą faktury będzie dokument ustrukturyzowany przesłany do systemu Ministerstwa Finansów, a jej wystawienie poza KSeF nie będzie uznane za fakturę w rozumieniu przepisów prawa. Oznacza to, że dla milionów firm zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży i zakupu – a wraz z tym całe procesy księgowe.

REKLAMA

Czy przed 2026 r. można wystawiać część faktur w KSeF, a część poza tym systemem?
20 paź 2025

Spółka (podatnik VAT) chciałaby od października lub listopada 2025 r. pilotażowo wystawiać niektórym swoim odbiorcom faktury przy użyciu KSeF. Czy jest to możliwe, tj. czy w okresie przejściowym można wystawiać część faktur przy użyciu KSeF, część zaś w tradycyjny sposób? Czy w okresie tym spółka może niekiedy wystawiać „zwykłe” faktury nabywcom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur przy użyciu KSeF?
Czy noty księgowe trzeba będzie wystawiać w KSeF od lutego 2026 roku?
20 paź 2025

Firma nalicza kary umowne za niezgodne z umową użytkowanie wypożyczanego sprzętu. Z uwagi na to, że kary umowne nie podlegają VAT, ich naliczanie dokumentujemy poprzez wystawienie noty księgowej. Czy taki dokument również będziemy musieli wystawiać od 2026 roku z użyciem systemu KSeF?

REKLAMA