Strona główna » Księgowość » KSeF » W KSeF 2.0 NIP jest kluczowy

W KSeF 2.0 NIP jest kluczowy

20 października 2025, 09:57
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy w firmie inFakt. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości. Specjalizuje się w tematach prawa podatkowego, księgowości oraz prowadzenia biznesu. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom, przekładając przepisy na prosty język.
KSeF NIP
W KSeF 2.0 NIP jest kluczowy
Materiały prasowe

Od 1 lutego 2026 r. każdy przedsiębiorca będzie odbierał e-faktury w KSeF. Tego samego dnia obowiązek wystawiania obejmie największe firmy, czyli te z obrotem powyżej 200 mln zł za 2024 r. Od 1 kwietnia 2026 r. dołączają pozostali, niezależnie od formy prawnej. Do końca 2026 r. działa okres przejściowy – można wystawiać poza KSeF, o ile w danym miesiącu łączna sprzedaż na takich fakturach nie przekroczy 10 tys. zł brutto. Po przekroczeniu limitu dokumenty wystawia się już w KSeF.

E-faktura w KSeF to nie PDF, tylko plik XML w odpowiedniej strukturze. Kluczowym zdarzeniem, które potwierdza, że faktura powstała i została udostępniona nabywcy, jest nadanie numeru KSeF. Dodatkowo system wystawia UPO – urzędowe poświadczenie przyjęcia dokumentu. W praktyce to numer KSeF staje się punktem odniesienia do płatności czy odpowiedniej ewidencji.

NIP nabywcy to „adres doręczenia” w KSeF

To, czy faktura pojawi się po stronie kontrahenta, zależy przede wszystkim od poprawnych danych na e-fakturze. Najważniejszy jest NIP nabywcy, wpisany we właściwe pole. To w KSeF odpowiednik adresu doręczenia – na jego podstawie system przypina dokument do konta klienta. Jeśli NIP zostanie pominięty albo trafi do złego pola, faktura nie będzie widoczna po stronie odbiorcy.

Dane dodatkowe, takie jak nazwa czy adres, są istotne dla kompletności, ale to NIP decyduje o doręczeniu w KSeF. Gdy NIP jest błędny, właściwym działaniem jest korekta – wyzerowanie błędnej faktury i wystawienie nowej z prawidłowym numerem. W skrócie: poprawny NIP nabywcy jest warunkiem skutecznego doręczenia faktury w KSeF.

NIP po stronie wystawcy – dostęp i uprawnienia

NIP pełni też rolę klucza po stronie sprzedawcy. Jest potrzebny do uwierzytelnienia w systemie oraz do nadawania uprawnień innym osobom. Przykładowo, w jednoosobowej działalności gospodarczej pełnomocnik, który ma odbierać faktury w imieniu przedsiębiorcy, loguje się, wskazując NIP mocodawcy, a następnie potwierdza tożsamość (np. Profilem Zaufanym).

W spółkach ustanawia się administratora KSeF na formularzu ZAW-FA. Wyznaczona osoba loguje się, podając NIP spółki i potwierdzając swoje dane jednym z dostępnych sposobów. Bez poprawnego NIP-u po stronie wystawcy nie zadziała ani wystawianie, ani administracja uprawnieniami.

B2C i kontrahenci zagraniczni – co z NIP-em?

Gdy wystawiamy fakturę konsumentowi, który nie ma NIP-u, dokument może trafić do KSeF po stronie sprzedawcy, ale nie zostanie przypisany do konta odbiorcy. Konsument nie „odbierze” jej w KSeF – trzeba mu przekazać wizualizację (PDF lub wydruk). Wizualizacja powinna mieć odpowiedni kod QR.

Analogicznie wygląda sytuacja przy podmiotach zagranicznych bez polskiego NIP-u. Fakturę można wystawić w KSeF, ale dokument trzeba przekazać kontrahentowi poza systemem.

Polski NIP wyznacznikiem KSeF

Podsumowując, kluczem do KSeF jest NIP – zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Dla sprzedawcy oznacza to możliwość wystawiania faktur czy też uwierzytelniania. Sprzedawca posiadający odpowiedni NIP nabywcy będzie mógł „zamieścić” ją w KSeF na jego koncie, a nabywca ją odebrać. W przypadku pomyłki w NIP nabywcy należy wykonać korektę faktury poprzez jej „wyzerowanie” i ponowne wystawienie poprawnej faktury.

Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

