REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Od 2026 koniec faktur w Wordzie i Excelu. KSeF zmienia zasady gry dla wszystkich firm

Od 2026 koniec faktur w Wordzie i Excelu. KSeF zmienia zasady gry dla wszystkich firm

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 07:15
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy w firmie inFakt. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości. Specjalizuje się w tematach prawa podatkowego, księgowości oraz prowadzenia biznesu. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom, przekładając przepisy na prosty język.
faktury KSeF
Od 2026 koniec faktur w Wordzie i Excelu. KSeF zmienia zasady gry dla wszystkich firm
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2026 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, a sposób wystawiania faktur zmieni się na zawsze. System przewiduje różne tryby – online, offline24, awaryjny – aby zapewnić firmom ciągłość działania w każdych warunkach. Dzięki temu nawet brak internetu czy awaria serwerów nie zatrzyma procesu fakturowania.

Wraz z obowiązkowym wejściem KSeF w 2026 roku przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury w rządowym systemie. Dotychczas można taką fakturę wystawić w Wordzie, Excelu czy nawet na papierze, a następnie przekazać ją w ustalonej formie do kontrahenta. Po wprowadzeniu KSeF każda faktura będzie trafiała do centralnego rejestru, gdzie będzie jej przypisany numer identyfikacyjny. Co ważne, ustawodawca przewidział różne tryby wystawiania faktur, aby zapewnić ciągłość działalności firm w każdej sytuacji.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawowy tryb online – standard w codziennym wystawianiu faktur w KSeF

Podstawowym trybem będzie tryb online, czyli standardowa praca z KSeF. W tym modelu faktura jest wystawiana i natychmiast wysyłana do systemu. Dopiero po jej przyjęciu przez KSeF uzyskuje numer identyfikacyjny i może być uznana za „wystawioną”.

Nabywca otrzyma ją bezpośrednio w systemie, a to oznacza, że po wysłaniu faktury do KSeF nie musimy już jej przekazywać odbiorcy. Ten tryb będzie dominujący w codziennej pracy firm, zwłaszcza w sektorze B2B.

Tryb offline24 i niedostępność systemu KSeF – elastyczność dla przedsiębiorców

Drugą możliwością jest tryb offline24. Jest to rozwiązanie dobrowolne, pozwalające wystawić fakturę, gdy przedsiębiorca chwilowo nie ma dostępu do internetu lub gdy system KSeF działa z opóźnieniem. Wizualizacje faktury można przekazać nabywcy od razu, a do systemu należy ją dosłać najpóźniej następnego dnia roboczego.

REKLAMA

Ten model sprawdzić się może u przedsiębiorców pracujących np. w terenie, gdzie nie zawsze jest internet. Drugą grupą mogą być firmy z dużą liczbą klientów, a jednocześnie chcące otrzymać potwierdzenie zakupu. Wysyłka i odbiór do KSeF może chwilę trwać, a dzięki wizualizacji faktury nie będą wydłużać się chociażby kolejki. Aczkolwiek Ministerstwo Finansów nie uznaje tego trybu jako standardowego dla transakcji B2B.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku niedostępności samego systemu, np. z powodu prac serwisowych, postępowanie jest podobne. Jeśli przedsiębiorca musi wystawić fakturę, również może to zrobić. Faktura musi być zgodna ze schemą i można przekazać ją w sposób zwizualizowany do nabywcy lub wydać potwierdzenie transakcji. W tym przypadku wystawca faktury musi dostarczyć dokument również do systemu w ciągu jednego dnia roboczego, ale po ponownej dostępności KSeF.

Tryb awaryjny – rozwiązanie na wypadek ogłoszonej awarii KSeF

Kolejny wariant to tryb awaryjny, uruchamiany tylko w sytuacji oficjalnie ogłoszonej awarii KSeF przez Ministerstwo Finansów. Informacja o awarii pojawi się w BIP MF i w oprogramowaniu interfejsowym. W tym czasie podatnik może wystawiać faktury w postaci elektronicznej (zgodnie z obowiązującą strukturą), a po zakończeniu awarii ma 7 dni roboczych na przesłanie ich do KSeF.

To zabezpieczenie systemowe, które ma chronić przedsiębiorców przed paraliżem w przypadku problemów po stronie administracji. W tym przypadku przekazanie wizualizacji faktury odbiorcy oznacza, że już ją otrzymał, pod warunkiem że takie przekazanie nastąpiło szybciej niż przesłanie faktury po awarii do KSeF. Odbiorca może z tak przekazanej faktury odliczyć VAT lub zaliczyć wydatek do kosztów.

VAT 2026. Komentarz

Wspólne zasady dla wszystkich trybów – co musisz wiedzieć?

Każdy z trybów offline – zarówno offline24, offline (niedostępność), jak i awaryjny – wymaga odpowiedniego oznaczenia faktury dwoma kodami QR:

  • OFFLINE – umożliwia weryfikację danych faktury,
  • CERTYFIKAT – potwierdza autentyczność wystawcy.

Warto dodać, że niezależnie od trybu faktura musi być wystawiona w strukturze logicznej FA(3), czyli nowym formacie e-faktury obowiązującym od lutego 2026 r. Oprogramowanie przedsiębiorcy powinno automatycznie rozpoznawać, w jakim trybie działa – np. w sytuacji braku połączenia przełączyć się na offline24, a po ogłoszeniu awarii na tryb awaryjny.

W praktyce duże firmy i sieci handlowe będą korzystały głównie z trybu online, mikrofirmy i branże terenowe z offline24, a tryb awaryjny pozostanie bezpiecznikiem dla wszystkich. Choć nowe zasady mogą wydawać się skomplikowane, ich celem jest nie ograniczanie przedsiębiorców, lecz zapewnienie im możliwości działania w każdych warunkach – niezależnie od tego, czy nie działa internet, czy zawiesi się serwer Ministerstwa Finansów.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Wchodzi podatek nad podatkami. Rząd ujawnia plan, który może zmienić ceny w Polsce na zawsze
Wchodzi podatek nad podatkami. Rząd ujawnia plan, który może zmienić ceny w Polsce na zawsze
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
Zapadła decyzja o emeryturach w 2026 roku. Zmiany już nie wchodzą w grę
Zapadła decyzja o emeryturach w 2026 roku. Zmiany już nie wchodzą w grę
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Limit poniżej 10 000 zł - najczęściej zadawane pytania o KSeF
07 paź 2025

Czy przedsiębiorca z obrotami poniżej 10 tys. zł miesięcznie musi korzystać z KSeF? Jak długo można jeszcze wystawiać faktury papierowe? Ministerstwo Finansów wyjaśnia szczegóły nowych zasad, które wejdą w życie od lutego 2026 roku.
"Podatek" (opłata) od psa w 2026 r. Jest stawka maksymalna ale każda gmina ustala samodzielnie. Kto nie musi płacić tej opłaty?
07 paź 2025

Najczęściej mówi się potocznie: „podatek od psa”. Ale tak naprawdę to opłata lokalna: "opłata od posiadania psów" pobierana przez gminy. Na szczęście nie wszystkie gminy się na to decydują. Bo opłata właśnie tym się różni od podatku, że może ale nie musi być wprowadzona na terenie danej gminy. Ile wynosi opłata od psa w 2026 roku? Kto musi ją płacić a kto jest zwolniony? Do kiedy trzeba wnosić tę opłatę do gminy? Wyjaśniamy.
Podatki i opłaty lokalne w 2026 roku: Minister Finansów ustalił stawki maksymalne
06 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 r. wzrosną (jak prawie każdego roku) o wskaźnik inflacji (tym razem o ok. 4,5%) maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Minister Finansów wydał już coroczne obwieszczenie w tej kwestii. Zatem w 2026 roku możemy liczyć się z zauważalnie wyższymi stawkami podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej, od posiadania psów) - oczywiście w tych gminach, których rady podejmą stosowne uchwały do końca 2025 roku.
Zasadzka legislacyjna na fundacje rodzinne. Krytyczna analiza projektu nowelizacji ustawy o CIT z dnia 29 sierpnia 2025 r.
06 paź 2025

"Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament" - ostrzega sentencja często błędnie przypisywana Markowi Twainowi, której rzeczywistym autorem jest Gideon J. Tucker, dziewiętnastowieczny amerykański prawnik i sędzia Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork. Ta gorzka refleksja, wypowiedziana w 1866 roku w kontekście chaotycznego procesu legislacyjnego w Albany, nabiera szczególnej aktualności w obliczu współczesnych praktyk legislacyjnych.

REKLAMA

Od 2026 koniec faktur w Wordzie i Excelu. KSeF zmienia zasady gry dla wszystkich firm
07 paź 2025

Od 2026 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, a sposób wystawiania faktur zmieni się na zawsze. System przewiduje różne tryby – online, offline24, awaryjny – aby zapewnić firmom ciągłość działania w każdych warunkach. Dzięki temu nawet brak internetu czy awaria serwerów nie zatrzyma procesu fakturowania.
Nowe limity podatkowe na 2026 rok - co musisz wiedzieć już dziś? Wyliczenia i konsekwencje
03 paź 2025

Rok 2026 przyniesie przedsiębiorcom realne zmiany – limity podatkowe zostaną obniżone w wyniku przeliczenia według niższego kursu euro. Granica przychodów dla małego podatnika spadnie do 8 517 000 zł, a limit jednorazowej amortyzacji do 212 930 zł. To pozornie drobna korekta, która w praktyce może zdecydować o utracie ulg, uproszczeń i korzystnych form rozliczeń.
Samofakturowanie w KSeF – jakie warunki trzeba spełnić i jak przebiega cały proces?
02 paź 2025

Samofakturowanie pozwala nabywcy wystawiać faktury w imieniu sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić i jak przebiega cały proces w systemie KSeF.
SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury
02 paź 2025

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia sposób dokumentowania transakcji w Polsce. Od 2026 r. e-faktura stanie się obowiązkowa, a przedsiębiorcy muszą przygotować się na różne scenariusze działania systemu. W praktyce oznacza to, że kluczowe staje się korzystanie z rozwiązań, które automatyzują proces i minimalizują ryzyka. Jednym z nich jest SmartKSeF – narzędzie wspierające firmy w bezpiecznym i zgodnym z prawem wystawianiu faktur ustrukturyzowanych.

REKLAMA

Integracja KSeF z PEF, czyli faktury w zamówieniach publicznych. Wyjaśnienia MF
02 paź 2025

Od 1 lutego 2026 r. wchodzi w życie pełna integracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zmiany te obejmą m.in. zamówienia publiczne, a także relacje B2G (Business-to-Government). Oznacza to, że przedsiębiorcy realizujący kontrakty z administracją publiczną będą zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Ministerstwo Finansów w Podręczniku KSeF 2.0 wyjaśnia, jakie zasady będą obowiązywać i jakie rodzaje faktur z PEF będą przyjmowane w KSeF.
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
06 paź 2025

30 września Ministerstwo Finansów uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0, które pozwalają sprawdzić, jak systemy finansowo-księgowe współpracują z nową wersją Krajowego Systemu e-Faktur. To kluczowy etap przygotowań do obowiązkowego wdrożenia KSeF 2.0, który już od lutego 2025 roku stanie się codziennością przedsiębiorców i księgowych.

REKLAMA