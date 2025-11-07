REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Finanse i inwestycje » Brak budżetu firmowego to zarządzanie "na oko" - nawet jeśli przedsiębiorca dziś zarabia. Jak stworzyć prosty budżet dla swojej firmy?

Brak budżetu firmowego to zarządzanie "na oko" - nawet jeśli przedsiębiorca dziś zarabia. Jak stworzyć prosty budżet dla swojej firmy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 listopada 2025, 20:21
Marta Kobińska
Marta Kobińska
Zewnętrzna dyrektorka finansowa / Create the Flow
Brak budżetu to brak steru - nawet jeśli firma dziś zarabia. Jak stworzyć prosty budżet firmowy?
Brak budżetu to brak steru - nawet jeśli firma dziś zarabia. Jak stworzyć prosty budżet firmowy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu właścicieli małych i średnich firm podejmuje decyzje finansowe intuicyjnie. Zakup nowego sprzętu? „Przyda się, więc bierzemy.” Rekrutacja kolejnej osoby? „Zespół nie wyrabia, trzeba kogoś dołożyć.” Kolejny wydatek? „Jakoś się to pokryje.” Tak wygląda codzienność tysięcy przedsiębiorstw, w których budżet jest pojęciem abstrakcyjnym, a zarządzanie finansami odbywa się „na oko”.

rozwiń >

Dopóki pieniądze regularnie wpływają na konto, nic nie wydaje się groźne. Firma funkcjonuje, klienci płacą, zobowiązania są regulowane. Problem w tym, że bez planu właściciel często nie wie, ile rzeczywiście powinien zarobić, by utrzymać rentowność, nie analizuje, które wydatki mają sens, ani nie potrafi ocenić, czy dzisiejsza decyzja inwestycyjna nie zachwieje płynnością za kilka tygodni. W praktyce oznacza to jedno: zarządzanie bez danych. A to jak prowadzenie samochodu bez wskaźników – można jechać szybko, ale ryzyko kolizji rośnie z każdym kilometrem.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

Budżet to nie Excel dla księgowej. To narzędzie zarządcze

Wielu przedsiębiorców słysząc słowo „budżet”, myśli o korporacyjnych tabelkach, formalnościach i godzinach spędzonych w Excelu. Tymczasem budżet to nic innego jak plan finansowy przedsiębiorstwa, który pomaga podejmować lepsze decyzje i przewidywać skutki działań. To nie narzędzie księgowej, ale właściciela.

Dobrze przygotowany budżet pokazuje, ile firma powinna zarobić, by wyjść „na czysto”, a także ile może wydać, nie ryzykując utraty płynności. Ułatwia analizę, czy firma rozwija się zgodnie z planem, oraz pozwala zareagować, gdy coś zaczyna się rozjeżdżać. W praktyce to nie dokument formalny, lecz mapa finansowa, która pozwala prowadzić biznes świadomie.

Z danych PARP wynika, że aż 62% polskich mikro- i małych firm nie posiada żadnego budżetu rocznego. Co więcej, według badania BCC z 2024 roku, ponad połowa właścicieli firm nie potrafi wskazać swojego progu rentowności. To oznacza, że znacząca część przedsiębiorców nie ma świadomości, ile naprawdę kosztuje ich działalność.

Dlaczego przedsiębiorcy nie tworzą budżetu?

Powody są zaskakująco podobne, niezależnie od branży. Najczęściej wynikają z błędnych przekonań i obaw. Budżet kojarzy się z ograniczeniem. Wielu właścicieli firm unika budżetowania, ponieważ obawia się, że „zwiąże im ręce”. Uważają, że plan finansowy odbierze im elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania. Tymczasem to właśnie brak budżetu jest największym ograniczeniem – zmusza do podejmowania decyzji w chaosie i niepewności. Budżet nie zamyka drogi do rozwoju, lecz ją wyznacza. To narzędzie, które pozwala świadomie decydować, gdzie warto inwestować, a gdzie należy się wstrzymać.

Kolejnym powodem jest przekonanie, że stworzenie budżetu wymaga zaawansowanej wiedzy finansowej. W praktyce wystarczy prosty plan obejmujący realistyczne przychody, listę kosztów stałych i zmiennych oraz regularne porównanie planu z rzeczywistością.

Nie trzeba do tego specjalnych programów. Wystarczy prosty arkusz kalkulacyjny lub nawet kartka papieru. Ważne, by dane były aktualne i odzwierciedlały faktyczne możliwości firmy.

„Bo i tak co miesiąc jest inaczej” – to argument, który często pojawia się w firmach usługowych

i sezonowych. Oczywiście – warunki rynkowe zmieniają się, przychody bywają nieregularne. Ale właśnie dlatego budżet jest potrzebny. Ustalony punkt odniesienia pozwala ocenić, czy spadek przychodów to efekt sezonowości, czy może rosnących kosztów. Budżet nie musi być sztywny – musi być elastyczny i aktualizowany.

REKLAMA

Złudne poczucie kontroli

Wielu właścicieli patrzy na saldo konta bankowego i zakłada, że wszystko jest w porządku. Jednak stan rachunku nie pokazuje struktury wydatków, przyszłych zobowiązań ani realnej rentowności. Można mieć dziś 100 tys. zł na koncie, ale już za tydzień zapłacić 60 tys. zł podatków, wynagrodzeń i faktur. Budżet pozwala przewidzieć te ruchy i uniknąć zaskoczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co tracisz, gdy nie masz budżetu?

Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że aż 40% upadłości firm w Polsce ma swoje źródło w braku kontroli nad przepływami finansowymi. Bez budżetu nie wiadomo, na co firmę stać, gdzie kończy się zysk, a zaczyna strata, i które wydatki generują realny zwrot. W praktyce wygląda to tak: przedsiębiorca widzi wzrost przychodów o 20%, ale nie zauważa, że koszty wzrosły o 35%. W efekcie firma „rośnie” – tylko na papierze.

Z drugiej strony brak budżetu nie zawsze oznacza braku pieniędzy. Częściej oznacza brak świadomości, co się z nimi dzieje.

Brak budżetu prowadzi też do podejmowania decyzji emocjonalnych. Gdy właściciel firmy działa na wyczucie, często inwestuje w momentach, gdy sytuacja finansowa na to nie pozwala. Przykład? Decyzja o kosztownym rebrandingu czy zakupie nowego sprzętu tuż przed okresem wysokich zobowiązań podatkowych.

Z kolei brak kontroli nad rentownością może sprawić, że firma „kręci się”, ale realny dochód właściciela nie rośnie. Właściciel usługowej firmy, który generuje 35 tys. zł przychodu miesięcznie i zostawia sobie 5 tys. zł zysku, może dopiero po stworzeniu budżetu odkryć, że próg rentowności zaczyna się dopiero przy 42 tys. zł. Bez tego planowania – rozwój pozostaje iluzją.

Jak zbudować prosty budżet firmowy?

Tworzenie budżetu nie musi być skomplikowane. Wystarczy określić planowane przychody – realistyczne, oparte na dotychczasowych danych – oraz podzielić wydatki na stałe i zmienne. Do kosztów stałych zaliczają się wynagrodzenia, składki ZUS, czynsz czy leasingi. Koszty zmienne to m.in. wydatki marketingowe, materiały, paliwo czy prowizje. Do tego warto dodać planowane inwestycje oraz rezerwy finansowe. Właściciel powinien również określić, jaki zysk chce osiągnąć – nie w ujęciu życzeniowym, ale realnym.

Kluczowe jest to, by co miesiąc porównywać plan z rzeczywistością. Analiza odchyleń pomaga zrozumieć, co działa, a co wymaga korekty. W wielu firmach taka regularna kontrola pozwala obniżyć koszty o 10–15% już po pierwszym kwartale.

Od czego zacząć?

Najprostszy sposób to pięć kroków:
1. Po pierwsze – określ cel finansowy. Ile chcesz, by firmie zostawało „na czysto” po wszystkich wydatkach.
2. Po drugie – przeanalizuj dane historyczne: przychody, koszty, sezonowość z ostatnich 6–12 miesięcy.
3. Po trzecie – rozdziel koszty stałe i zmienne, a następnie zaplanuj trzy kolejne miesiące działalności.
4. Po czwarte – wprowadź comiesięczną analizę planu względem wykonania.
5. Po piąte – reaguj na rozbieżności, zanim staną się problemem.

Tak prosty system już po kilku tygodniach daje realne efekty: większą kontrolę, przewidywalność i spokój decyzyjny.

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu
Autopromocja

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu

Sprawdź

Budżet to nie ograniczenie. To mapa i tarcza w jednym

Budżet nie ma ograniczać przedsiębiorcy, ale chronić jego decyzje. Daje spokój, bo pozwala wiedzieć, gdzie naprawdę jesteś. Daje kontrolę, bo wskazuje, gdzie uciekają pieniądze. I daje pewność, że możesz planować przyszłość bez strachu przed utratą płynności.

Z czasem budżet staje się nie biurokratycznym obowiązkiem, lecz narzędziem przewagi konkurencyjnej. Świadomość liczb daje większą siłę niż intuicja. Bo prowadzenie firmy bez budżetu jest jak jazda samochodem bez licznika paliwa. Można jechać – ale nie wiadomo, jak daleko i dokąd.

Marta Kobińska – zewnętrzna dyrektorka finansowa / Create the Flow. Wspiera właścicieli małych i średnich firm, którzy chcą uporządkować finanse, podejmować lepsze decyzje i działać bez chaosu. Jako zewnętrzna CFO łączy liczby, procesy i ludzi w spójny system, który pozwala firmie rosnąć – spokojnie, przewidywalnie i na własnych zasadach.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Brak budżetu firmowego to zarządzanie "na oko" - nawet jeśli przedsiębiorca dziś zarabia. Jak stworzyć prosty budżet dla swojej firmy?
07 lis 2025

Wielu właścicieli małych i średnich firm podejmuje decyzje finansowe intuicyjnie. Zakup nowego sprzętu? „Przyda się, więc bierzemy.” Rekrutacja kolejnej osoby? „Zespół nie wyrabia, trzeba kogoś dołożyć.” Kolejny wydatek? „Jakoś się to pokryje.” Tak wygląda codzienność tysięcy przedsiębiorstw, w których budżet jest pojęciem abstrakcyjnym, a zarządzanie finansami odbywa się „na oko”.
Podatek od samozbiorów? Skarbówka bierze się nawet za darmowe warzywa
07 lis 2025

W polskim rolnictwie zawrzało. Okazuje się, że nawet samozbiory i darmowe rozdanie warzyw zostaną objęte podatkiem VAT. Dla wielu gospodarzy, którzy po tragicznym sezonie próbowali ratować plony, to kolejny cios ze strony państwa.
Granica między urządzeniem technicznym a budowlą – najnowsze orzecznictwo w sprawie opodatkowania silosów i zbiorników
07 lis 2025

Czy zbiorniki i silosy wykorzystywane w procesach produkcyjnych mogą być traktowane jako budowle podlegające opodatkowaniu, czy jedynie jako urządzenia techniczne? Najnowsze orzecznictwo, w tym wyrok NSA z 7 października 2025 r. (sygn. III FSK 738/24), wskazuje, że nawet, gdy obiekty te służą procesom technologicznym, ich podstawowa funkcja i konstrukcja kwalifikują je jako budowle, co przekłada się na konieczność opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości.
Tylko do 30 listopada przedsiębiorcy mogą złożyć ten wniosek i zaoszczędzić średnio ok. 1200 zł. Następna taka szansa w przyszłym roku. Kto ma do tego prawo?
06 lis 2025

Tylko do 30 listopada przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o wakacje składkowe ZUS i tym samym skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym miesiącu roku. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów, aż 40% uprawnionych firm nie złożyło jeszcze wniosku. Eksperci przypominają, że to ostatni moment, by skorzystać z preferencji – a gra jest warta świeczki, bo średnia wartość zwolnienia wynosi około 1200 zł.

REKLAMA

Jak wdrożenie systemu HRM, e-Teczek i wyprowadzenie zaległości porządkuje procesy kadrowo-płacowe i księgowe
06 lis 2025

Cyfryzacja procesów kadrowych, płacowych i księgowych wchodzi dziś na zupełnie nowy poziom. Coraz więcej firm – od średnich przedsiębiorstw po duże organizacje – dostrzega, że prawdziwa efektywność finansowo-administracyjna nie wynika już tylko z automatyzacji pojedynczych zadań, lecz z całościowego uporządkowania procesów. Kluczowym elementem tego podejścia staje się współpraca z partnerem BPO, który potrafi jednocześnie wdrożyć nowoczesne narzędzia (takie jak system HRM czy e-teczki) i wyprowadzić zaległości narosłe w kadrach, płacach i księgowości.
Jak obliczyć koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie? Które wydatki można uwzględnić w wartości początkowej?
06 lis 2025

W praktyce gospodarczej coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorstwa decydują się na wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie - czy to budynku, linii technologicznej, czy też innego składnika majątku. Pojawia się wówczas pytanie: jakie koszty należy zaliczyć do jego wartości początkowej?
183 dni w Polsce i dalej nie jesteś rezydentem? Eksperci ujawniają, jak naprawdę działa polska rezydencja podatkowa
06 lis 2025

Przepisy wydają się jasne – 183 dni w Polsce i stajesz się rezydentem podatkowym. Tymczasem orzecznictwo i praktyka pokazują coś zupełnie innego. Możesz być rezydentem tylko przez część roku, a Twoje podatki zależą od… jednego dnia i miejsca, gdzie naprawdę toczy się Twoje życie. Sprawdź, jak działa „łamana rezydencja podatkowa” i dlaczego to klucz do uniknięcia błędów przy rozliczeniach.
Prof. Modzelewski: Nikt nie unieważnił faktur VAT wystawionych w tradycyjnej postaci (poza KSeF). W 2026 r. nie będzie za to kar
06 lis 2025

Niedotrzymanie wymogów co do postaci faktury nie powoduje jej nieważności. Brak jest również kar podatkowych za ten czyn w 2026 r. – pisze profesor Witold Modzelewski. Może tak się zdarzyć, że po 1 lutego 2026 r. otrzymamy papierową fakturę VAT a do KSeF zostanie wystawiona faktura ustrukturyzowana? Czyli będą dwie faktury. Która będzie ważna? Ta, którą wystawiono jako pierwszą – drugą trzeba skorygować (anulować), ale w KSeF jest to niemożliwe – odpowiada profesor Witold Modzelewski.

REKLAMA

Prof. Modzelewski: Podręcznik KSeF 2.0 jest niezgodny z ustawą o VAT. Czym jest „wystawienie” faktury ustrukturyzowanej i „potwierdzenie transakcji”?
06 lis 2025

Zdaniem profesora Witolda Modzelewskiego, opublikowany przez Ministerstwo Finansów Podręcznik KSeF (aktualnie ukazały się jego 4 części) jest sprzeczny z opublikowanymi projektami aktów wykonawczych dot. obowiązkowego modelu KSeF, a także ze zmienioną nie tak dawno ustawą o VAT.
Obowiązkowy KSeF w budownictwie i branży deweloperskiej w 2026 roku: odmienności w fakturowaniu i niestandardowe modele sprzedaży
06 lis 2025

Faktura ustrukturyzowana to dokument, który w relacji między podatnikami obowiązkowo ma zastąpić dotychczas stosowane faktury. W praktyce faktury niejednokrotnie zawierają znacznie więcej danych, niż wymaga tego prawodawca, gdyż często są nośnikiem dodatkowych informacji i sposobem ich wymiany między kontrahentami. Zapewne z tego powodu autor struktury FA(3) postanowił zamieścić w niej więcej pól, niż tego wymaga prawo podatkowe. Większość z nich ma charakter fakultatywny, a to oznacza, że nie muszą być uzupełniane. W niniejszej publikacji omawiamy specyfiką fakturowania w modelu ustrukturyzowanym w branży budowlanej i deweloperskiej.

REKLAMA