Najczęstsze błędy w zarządzaniu finansami firmowymi: co możesz zmienić nawet od jutra

Wielu przedsiębiorców zaczyna swoją działalność z pasją i determinacją, szybko zdobywając pierwszych klientów. Jednak po kilku miesiącach pojawia się rozczarowanie: są przychody, ale brakuje gotówki. To nie przypadek – to efekt powtarzalnych błędów w zarządzaniu finansami, które można wyeliminować, jeśli tylko się je rozpozna i zrozumie.

Mieszanie finansów prywatnych i firmowych

Jednym z najpoważniejszych grzechów jest brak rozdziału między finansami prywatnymi a firmowymi. Kiedy te dwa światy się mieszają, łatwo stracić orientację: czy ten przelew był na ZUS, czy na prywatny zakup? Czy ta wypłata to moja pensja, czy „bo coś zostało”? Takie pomieszanie rodzi chaos, który prowadzi do złych decyzji – zarówno operacyjnych, jak i podatkowych. Tymczasem wystarczy założyć osobne konto firmowe i zacząć wypłacać sobie wynagrodzenie, by odzyskać kontrolę.

Brak rezerwy finansowej

Zbyt wiele firm działa „z faktury na fakturę”, bez bufora bezpieczeństwa. Wystarczy opóźniona płatność od klienta albo niespodziewany wydatek, by w firmie zapanował kryzys. Rezerwa na trzy miesiące kosztów stałych to nie luksus – to konieczność. Nawet odkładanie 10% z każdego przychodu na osobne konto może z czasem dać ogromne poczucie bezpieczeństwa.

Niewłaściwe rozumienie płynności finansowej

Niepokojąco często spotykam się też z brakiem świadomości, czym naprawdę jest płynność finansowa. Przedsiębiorcy widzą środki na koncie i czują się bezpieczni, zapominając, że spora część tej kwoty może być już „zarezerwowana” – na VAT, PIT, wynagrodzenia czy faktury. Realna gotówka do dyspozycji to coś innego niż saldo bankowe. Dlatego warto prowadzić prognozy przepływów pieniężnych i od razu po każdym przychodzie oddzielać podatki na osobne subkonta.

Brak budżetu firmowego

Zaskakująco wiele firm podejmuje decyzje finansowe bez budżetu. Wydatki traktowane są jak coś, co po prostu „trzeba ponieść” – bez analizy, czy dany koszt rzeczywiście przybliża firmę do jej celów. Efektem jest rozproszenie zasobów, brak priorytetów i inwestycje, które się nie zwracają. Budżet, nawet bardzo prosty, to narzędzie kontroli i planowania – nie ograniczenie.

Brak kontroli rentowności usług i produktów

Innym istotnym problemem jest brak kontroli nad rentownością konkretnych usług i produktów. To, że firma ma klientów i rośnie, nie znaczy jeszcze, że generuje zysk. W praktyce wiele biznesów rozwija się, nie zauważając, że każda sprzedana godzina czy produkt przynosi stratę. Tylko szczegółowe liczenie marż, kosztów jednostkowych i rentowności pozwala podejmować trafne decyzje o skalowaniu, zmianach oferty czy wycofaniu się z nierentownych działań.

Brak planowania podatkowego

Wciąż też za mało mówi się o planowaniu podatkowym. Wielu przedsiębiorców z przerażeniem odbiera telefon od księgowej z informacją o wysokości zaliczki lub podatku do zapłaty. A przecież podatki nie powinny być zaskoczeniem – to przewidywalna część prowadzenia biznesu. Regularne symulacje podatkowe i oddzielne konta na VAT czy PIT dają komfort działania bez stresu.

Kredyt bez planu – kosztowna pułapka

W sytuacjach, gdy firma potrzebuje zastrzyku finansowego, częstym błędem jest sięganie po kredyt czy leasing ad hoc, bez wcześniejszego planu. To prowadzi do wyboru rozwiązań nieoptymalnych lub wręcz kosztownych. Lepszym podejściem jest przygotowanie strategii finansowania wcześniej – analiza dostępnych źródeł, kosztów kapitału i scenariuszy wzrostu.

Ignorowanie danych finansowych

Na koniec – często pomijany, ale kluczowy aspekt: ignorowanie danych finansowych. Przedsiębiorcy nie analizują raportów, nie korzystają z danych księgowych, nie mają narzędzi do monitorowania sytuacji. Tymczasem podstawowe wskaźniki – przychody, koszty, cashflow, rentowność – powinny być znane co tydzień. Nawet prosty arkusz kalkulacyjny z aktualizacją raz w tygodniu daje ogromną przewagę.

Cykl ekspercki o finansach – czego się nauczysz

Właśnie dlatego powstaje ten cykl. W kolejnych artykułach zajmiemy się szczegółowo każdym z powyższych obszarów. Pokażę Ci, jak zbudować budżet firmowy, który będzie działał. Nauczysz się, jak czytać dane finansowe i podejmować decyzje na ich podstawie.



Porozmawiamy o tym, jak planować inwestycje, jak dbać o płynność, jak optymalizować zyski – bez korporacyjnego żargonu, za to z praktycznym podejściem, które możesz wdrożyć nawet w jednoosobowej działalności.



Finanse w firmie nie muszą być źródłem stresu. Mogą być źródłem przewagi. Jeśli chcesz prowadzić biznes z większą pewnością i spokojem – zostań ze mną. Już niedługo porozmawiamy o tym, jak przygotować budżet, który będzie realnym narzędziem zarządzania, a nie pustą tabelką.

Marta Kobińska – CFO NA GODZINY / Create the Flow - ekspertka finansowa z ponad 25-letnim doświadczeniem w księgowości i finansach w firmach polskich i międzynarodowych. Specjalizuje się w kompleksowym wsparciu finansowym, optymalizacji kosztów i poprawie płynności firm.

Marta Kobińska jest także właścicielką marki Bezpieczna Finansowo, wspierającej kobiety w budowaniu niezależności finansowej, oraz prezeską Fundacji Bezpieczni Finansowo, edukującej młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Więcej na https://createtheflow.pl