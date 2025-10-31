REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Finanse i inwestycje » Masz pieniądze na koncie? To jeszcze nie znaczy, że masz płynność finansową

Masz pieniądze na koncie? To jeszcze nie znaczy, że masz płynność finansową

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 października 2025, 13:38
Masz pieniądze na koncie? To jeszcze nie znaczy, że masz płynność finansową
Masz pieniądze na koncie? To jeszcze nie znaczy, że masz płynność finansową
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

„Na koncie mam 80 tysięcy, więc wszystko jest pod kontrolą.” — to jedno z najczęściej wypowiadanych zdań przez przedsiębiorców. Niestety, w rzeczywistości nie mówi ono nic o kondycji finansowej firmy.Saldo konta to tylko liczba. Bez kontekstu potrafi być mylące, a nawet niebezpieczne. Bo jeśli z tych 80 tysięcy trzydzieści tysięcy to VAT do zapłaty, piętnaście tysięcy to wynagrodzenia, dziesięć tysięcy to niezapłacone faktury, a pięć tysięcy to ZUS i inne zobowiązania — to realnie zostaje dwadzieścia tysięcy do dyspozycji. A może i mniej, jeśli za tydzień trzeba zapłacić CIT albo ratę leasingu.

rozwiń >

Czym naprawdę jest płynność finansowa?

Płynność to nie ilość pieniędzy na koncie. To zdolność do zapłacenia wszystkiego, co trzeba – wtedy, kiedy trzeba. Dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc. Bez nerwów, bez kombinowania.

Płynność nie jest stanem, tylko procesem. Nie chodzi o pytanie „ile mam?”, lecz „czy mogę zapłacić wszystko, co mam do zapłacenia – w czasie, który mnie obowiązuje?”.

Prawdziwa płynność to stabilność finansowa niezależna od dzisiejszego salda, świadomość nadchodzących wpływów i wydatków oraz umiejętność reagowania, zanim pojawi się problem.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Dlaczego przedsiębiorcy mylą płynność finansową z saldem?

To bardzo częsty błąd. Konto firmowe pokazuje liczbę – wysoką lub niską. Wysoka daje poczucie spokoju, niska budzi stres. Jednak ten sposób myślenia bywa zwodniczy. Istnieje kilka powodów, dla których właściciele firm przeceniają rolę salda i nie dostrzegają realnych zagrożeń:

1. Brak narzędzi i nawyków do planowania przepływów pieniężnych

Większość przedsiębiorców zna swoje przychody, ale niewielu prowadzi prognozy przepływów pieniężnych – nawet w prostej tabeli. Bez rozpisanych wpływów i wydatków w czasie nie widać, co wydarzy się za tydzień czy dwa. W efekcie zarządzanie odbywa się „na oko” – aż do momentu, gdy zabraknie gotówki.

Masz dziś 50 tysięcy na koncie, ale nie wiesz, że za dziesięć dni trzeba zapłacić 60 tysięcy faktur i podatków. Prognoza by to pokazała. Saldo – nie.

Pomaga tu prosta tabela z datami i kwotami wpływów oraz zobowiązań i cotygodniowy przegląd: „czy w kolejnym tygodniu mi się to spina?”.

REKLAMA

2. Wszystkie pieniądze na jednym koncie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To klasyczny scenariusz. Przychody, podatki, pensje, opłaty i prywatne wydatki trafiają w jedno miejsce. W takiej sytuacji każda złotówka wygląda jak dostępna, choć większość z nich ma już swoje przeznaczenie.

Wpływa 12 tysięcy z kontraktu. Właściciel kupuje nowy komputer, bo „jest kasa”. Dwa tygodnie później brakuje na VAT.

Rozwiązaniem jest rozdzielenie środków: osobne konta operacyjne, podatkowe, wynagrodzeniowe i bufor bezpieczeństwa. Zasada jest prosta – co ma swoje konto, ma też swoje zadanie.

Zobacz również:

3. Brak świadomości cykli płatniczych i sezonowości

Wiele firm ma nieregularne lub sezonowe przychody – raz większa faktura, potem cisza. Bez prognozy przedsiębiorca działa impulsywnie: „jest kasa, to działamy”.

Przykład? Firma szkoleniowa ma świetny styczeń – sto tysięcy wpływów. W lutym – zero, bo kontrakty są rozliczane kwartalnie. Jeśli właściciel nie zabezpieczy gotówki, w lutym zabraknie na wypłaty.
Różnicę robi trzymiesięczny kalendarz płatności i wpływów oraz rezerwa sezonowa – fundusz na gorsze miesiące.

Autopromocja

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu

Sprawdź

4. Brak rozdzielenia rezerw i świadomości, które pieniądze są naprawdę „wolne”

Wiele firm nie prowadzi wewnętrznych rozliczeń i nie określa, ile z pieniędzy na koncie to podatki, koszty stałe, zobowiązania krótkoterminowe czy bufor bezpieczeństwa. Wszystko wygląda jak „zysk”. A potem przychodzi termin płatności – i zaczyna brakować. Pomaga cotygodniowa analiza konta z podziałem na dostępne i zarezerwowane środki oraz natychmiastowe przelewy podatkowe po każdej wpłacie.

Jak zadbać o realną płynność w firmie?

Nie potrzebujesz zaawansowanego systemu księgowego. Potrzebujesz świadomego zarządzania gotówką w czasie. Zacznij od prostej prognozy cash flow – wystarczy tabela z kolumnami: wpływy (kwota, termin, źródło), wydatki (kwota, termin, odbiorca) i przewidywane saldo na każdy dzień lub tydzień. Już po pierwszym przeglądzie zobaczysz, gdzie coś się nie spina.

Następnie dziel pieniądze od razu po ich wpływie. Z każdej wpłaty wydziel środki na VAT, PIT i ZUS, odłóż 5–10% do bufora płynności i przelej stałą kwotę na wynagrodzenie właściciela. Dopiero to, co zostaje, jest środkami operacyjnymi.

Warto też ustalić minimalny poziom płynności – dolną granicę salda operacyjnego, na przykład 10 tysięcy złotych. Gdy konto zbliża się do tej kwoty, to znak, że wchodzisz w strefę bezpieczeństwa i nie masz już wolnych środków.

Co daje prawdziwa płynność?

Płynność finansowa daje spokój przy podejmowaniu decyzji i pozwala działać bez presji. Daje realny obraz finansów – bez złudzeń. Ogranicza stres przy płatnościach i podatkach, poprawia relacje z kontrahentami i zespołem, bo zawsze jesteś wypłacalny. Umożliwia też bezpieczniejsze inwestycje – bo wiesz, na co naprawdę cię stać.

Płynność nie jest dodatkiem do biznesu. Płynność to jego kręgosłup.

Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Płynność czy iluzja? Zrób test pięciu pytań

Zastanów się:

Czy wiesz, które pieniądze na koncie są już zarezerwowane?

Czy masz osobne konto na VAT i PIT?

Czy prowadzisz prognozę wpływów i zobowiązań na minimum 30 dni wprzód?

Czy wiesz, ile możesz dziś wydać bez ryzyka?

Czy masz dolny limit salda operacyjnego?

Jeśli odpowiedź „nie” pojawia się więcej niż jeden–dwa razy, to znak, że czas zacząć zarządzać płynnością. Bo jeśli tego nie zrobisz, ona zacznie zarządzać tobą.

Płynność to decyzja, nie przypadek

Saldo konta nie jest lustrem rzeczywistości, tylko migawką – chwilowym obrazem. Biznes działa w czasie. Zamiast więc pytać „ile mam na koncie?”, zacznij pytać: „na co te pieniądze są przeznaczone i co mnie czeka za 7, 14 czy 30 dni?”.

Płynność nie pojawia się sama. Trzeba ją zbudować, zaplanować i pilnować – tydzień po tygodniu. Nie musi być idealnie. Musi być świadomie. Bo w firmie, tak jak w życiu, nie to, ile masz, ale jak tym zarządzasz, robi największą różnicę.

Marta Kobińska – zewnętrzna dyrektor finansowa / Create the Flow - ekspertka finansowa z ponad 25-letnim doświadczeniem w księgowości i finansach w firmach polskich i międzynarodowych. Specjalizuje się w kompleksowym wsparciu finansowym, optymalizacji kosztów i poprawie płynności firm. Pod marką Create the Flow działa jako fractional CFO – oferując doradztwo dla firm, które potrzebują profesjonalnego zarządzania finansami bez zatrudniania dyrektora finansowego na pełen etat. Więcej na https://createtheflow.pl

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Masz pieniądze na koncie? To jeszcze nie znaczy, że masz płynność finansową
31 paź 2025

„Na koncie mam 80 tysięcy, więc wszystko jest pod kontrolą.” — to jedno z najczęściej wypowiadanych zdań przez przedsiębiorców. Niestety, w rzeczywistości nie mówi ono nic o kondycji finansowej firmy.Saldo konta to tylko liczba. Bez kontekstu potrafi być mylące, a nawet niebezpieczne. Bo jeśli z tych 80 tysięcy trzydzieści tysięcy to VAT do zapłaty, piętnaście tysięcy to wynagrodzenia, dziesięć tysięcy to niezapłacone faktury, a pięć tysięcy to ZUS i inne zobowiązania — to realnie zostaje dwadzieścia tysięcy do dyspozycji. A może i mniej, jeśli za tydzień trzeba zapłacić CIT albo ratę leasingu.
Czy obowiązkowy KSeF sprawi, że księgowi będą mieli mniej pracy? Niekoniecznie
31 paź 2025

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to jedno z najważniejszych przedsięwzięć cyfryzacyjnych w polskim systemie podatkowym, mające na celu uproszczenie i zautomatyzowanie obiegu faktur – od ich wystawienia, przez przesyłanie, aż po archiwizację. Choć Ministerstwo Finansów zapowiada, że dzięki obowiązkowemu modelowi KSeF przedsiębiorcy i księgowi zyskają czas, w praktyce księgowi nie spodziewają się mniejszego nakładu pracy. Wręcz przeciwnie, 36,1% księgowych oczekuje, że wdrożenie KSeF przysporzy im więcej obowiązków, a 75% z nich nadal czuje, że ich firma nie jest przygotowana do wdrożenia KseF – wynika z raportu fillup k24 “Księgowi i firmy wobec wdrożenia KSeF”.
Polskie jabłka na Łotwie… a w Białorusi? Spór podatkowy trafia do TSUE
30 paź 2025

Wyobraźmy sobie typowy dzień w polskiej firmie eksportującej jabłka. Towar gotowy, kontrahent zarejestrowany na Łotwie, formalności załatwione – wszystko wydaje się proste. Ale niespodziewanie pojawia się problem: jabłka wylądowały w Białorusi. I nagle w centrum uwagi znajduje się VAT – czy to wciąż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), czy już eksport?
Ministerstwo Finansów i KAS: budujemy Tax Morale. Czy moralność podatkowa zastąpi mechanizmy kontroli podatkowej?
29 paź 2025

W dniu 28 października 2025 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja na temat moralności podatkowej w społeczeństwie i gospodarce. Uczestnikami spotkania byli m.in. wiceminister finansów Szef KAS Marcin Łoboda, przedstawiciele szwedzkiej administracji podatkowej, Krajowej Administracji Skarbowej, środowiska naukowego i biznesu. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat budowania moralności podatkowej i jej wpływu na skuteczność poboru podatków.

REKLAMA

Jak dobrze żyć (efektywnie współpracować) z księgowym? Przychody, koszty, bartery, dokumenty. Praktyczne rady dla twórców internetowych i influencerów
29 paź 2025

Jesteś influencerem, twórcą internetowym, a może dopiero zaczynasz swoją przygodę z działalnością online? Niezależnie od etapu, na którym jesteś – prędzej czy później przyjdzie moment, w którym będziesz musiał zmierzyć się z rozliczeniami podatkowymi. Współpraca z księgowym to w takim przypadku nie tylko konieczność, ale przede wszystkim ogromne ułatwienie i wsparcie w prowadzeniu legalnej, uporządkowanej działalności twórczej.
Zwolnienia z kasy fiskalnej – aktualne przepisy i wyjątki 2025
28 paź 2025

Kasy fiskalne od lat stanowią nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Z jednej strony są narzędziem do rejestrowania sprzedaży, z drugiej wspomagają rozliczenia podatkowe, zapewniając transparentność transakcji pomiędzy sprzedawcą i nabywcą.
Cypr staje się rajem dla polskich emigrantów. Skarbówka potwierdza korzystne zasady ryczałtu od przychodów zagranicznych
31 paź 2025

Przełom w interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej! Fiskus potwierdził, że osoby przenoszące rezydencję podatkową do Polski mogą objąć ryczałtem wszystkie swoje przychody zagraniczne – od dywidend i kryptowalut po nieruchomości. Dla zamożnych reemigrantów to szansa na ogromne oszczędności i najkorzystniejsze warunki podatkowe w historii.
KSeF pomoże uszczelnić budżet. MF liczy na 18,7 mld zł wpływów w 2026 roku
27 paź 2025

Dzięki zmianom w podatkach i uszczelnieniu systemu za pomocą KSeF, Polska może w 2026 roku zyskać nawet 18,7 mld zł. Wśród planowanych działań są m.in. podwyżki CIT dla banków, wyższe stawki VAT i akcyzy oraz ograniczenie liczby osób nielegalnie zatrudnionych w budownictwie.

REKLAMA

Samochód osobowy w firmie - zmiany w limitach od 1 stycznia 2026 r. Jak rozliczać auta kupione do końca 2025 roku?
29 paź 2025

Zmiany w prawie podatkowym potrafią zaskakiwać. Szczególnie wtedy, gdy istotne przepisy wprowadzane są niejako „tylnymi drzwiami”. Tym razem mamy do czynienia z modyfikacją, która znacząco wpłynie na sposób rozliczania kosztów związanych z nabyciem samochodów osobowych.
Rezerwa finansowa w firmie to nie luksus - to konieczność. Jak wyliczyć i budować rezerwę na nagłe sytuacje
24 paź 2025

Wielu właścicieli firm mówi: „Nie mam z czego odkładać, wszystko idzie na bieżące wydatki.” Inni: „Jak będą wolne środki, to coś odłożę.” Problem w tym, że te wolne środki rzadko kiedy się pojawiają. Albo jeśli już są – szybko znikają. A potem przychodzi miesiąc bez wpłat od klientów, niespodziewany wydatek albo gorszy sezon. I nagle z dnia na dzień zaczyna brakować nie tylko pieniędzy, ale też spokoju, decyzyjności, kontroli. To nie pech. To brak bufora.

REKLAMA