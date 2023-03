Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

W art. 61 Kodeksu karnego skarbowego przewidziano sankcje za nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi. Według definicji Kodeksu księgą są również kasy rejestrujące.

Ważne Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.

Sprzedaż z pominięciem kasy, gdy istnieje takie obowiązek, powoduje, że organ podatkowy może uznać księgę za prowadzoną nierzetelnie i wadliwie. Nierzetelne prowadzenie sprzedaży na kasie podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Czynny żal

Podatnik może tego uniknąć, gdy złoży tzw. czynny żal. Z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego wynika, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Ważne Czynny żal można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, także za pośrednictwem konta w e-Urzędzie skarbowym.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Oznacza to, że należy spieszyć się ze złożeniem zawiadomienia, ale wcześniej należy naprawić błąd.

Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w JPK_V7

Podatnik ma obowiązek wykazania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej i udokumentowanej fakturą w pliku JPK_V7 zgodnie z raportem fiskalnym oznaczonym kodem RO. Natomiast faktury wystawione do tej sprzedaży podatnik powinien ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione, z oznaczeniem FP. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 maja 2022 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.75.2022.2.AMA) czytamy:

"Ze wskazanych powyżej regulacji wynika, że ponieważ Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej swojej sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, nie mając bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur do ww. transakcji, to podstawą Jego zapisów w rejestrze sprzedaży VAT są wydruki z kasy fiskalnej."

Ważne Jak ująć na kasie fiskalnej sprzedaż wcześniej nie zarejestrowaną? Kasy rejestrujące nie pozwalają na dokonanie wstecznego zapisu. Dlatego niewykazaną sprzedaż należy zaewidencjonować na bieżąco na kasie rejestrującej oraz ująć w odrębnej ewidencji korekt z krótkim opisem, że sprzedaż ta została zaewidencjonowana z opóźnieniem, oraz dołączyć oryginał paragonu fiskalnego.

Jeśli do zaewidencjonowania sprzedaży doszło w innym miesiącu niż miesiąc, w którym dokonano sprzedaży, to na podstawie ewidencji korekt należy obniżyć wartość sprzedaży z raportu kasowego w miesiącu, w którym zaewidencjonowano ją na kasie. Można to zrobić na dwa sposoby:

- dokonać jednego zapisu w JPK, wpisując na podstawie raportu kasowego wartość sprzedaży obniżoną już o kwotę korekty, albo

- dokonać dwóch wpisów: jednego na podstawie raportu kasowego, a drugiego na podstawie ewidencji korekt.

Następnie należy zwiększyć sprzedaż w miesiącu, w którym faktycznie miała miejsce, dokonując wpisu na podstawie ewidencji korekt z oznaczeniem RO.

Natomiast faktura powinna zostać zaewidencjonowana w miesiącu jej wystawienia, z kodem FP.

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT