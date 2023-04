Konkursy promocyjne. Jak rozliczyć VAT od nagród?

Dzisiejszy rynek, ze względu na silną konkurencje wymaga od przedsiębiorców dużej kreatywności

i wzmożonego zaangażowania, aby pozyskać nowego oraz zadbać o dotychczasowego klienta. Chcąc osiągnąć długoterminowy sukces przedsiębiorcy dużą wagę przywiązują do reklamy, dzięki której mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, prezentując swoją markę i poszerzając tym samym krąg potencjalnych nabywców. Jedną z dostępnych i nierzadko wykorzystywanych form promocji są ogłaszane np. w mediach społecznościowych konkursy, w ramach których uczestnicy mogą wygrać różnego rodzaju nagrody. Wybierając taką formę reklamy powstaje pytanie czy nieodpłatne przekazanie nagród będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz czy organizujący konkurs przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przekazanie nagrody jako dostawa towarów

Przekazywane zwycięzcom nagrody rzeczowe będą w określonych przypadkach podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu dostawę towarów stanowi nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, co do których przysługiwało mu w części lub w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.



Ustalając zatem czy podatnik powinien potraktować przekazanie nagród jako dostawę towaru i odpowiednio je opodatkować podatkiem VAT konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie czy przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowych nagród, do czego niezbędne jest ustalenie czy zakupy te pozostawały w związku z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną.

Związek konkursu z działalnością opodatkowaną VAT

Związek pomiędzy dokonanymi zakupami a działalnością opodatkowaną musi być bezsporny, ale może mieć charakter zarówno bezpośredni jak i pośredni. Prawo do odliczenia będzie zatem przysługiwało nie tylko wtedy, gdy dokonane zakupy będą wpływały w sposób bezpośredni na osiągany przez podatnika obrót (związek bezpośredni), ale również wtedy, gdy będą przyczyniały się do generowania sprzedaży (związek pośredni).



Zorganizowanie i ogłoszenie w mediach społecznościowych przedsiębiorcy konkursu mającego na celu promocje, bez wątpienia pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców zwiększając ich świadomość na temat marki, co w konsekwencji może przełożyć się na zwiększenie przychodów. Umieszczenie informacji o konkursie na portalu społecznościowym przyczyni się do promowania działalności przedsiębiorcy będzie miało przełożenie na zwiększenie kręgu osób zainteresowanych jego marką.



W przypadku organizacji konkursu będziemy mieli do czynienia z pośrednim związkiem pomiędzy dokonanymi zakupami nagród a opodatkowaną działalnością organizatora, co z kolei daje mu prawo do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT.



Należy przy tym wskazać, że w kontekście stwierdzenia związku pomiędzy zakupami a działalnością opodatkowaną pozwalającego na odliczenie podatku VAT nie jest konieczne, aby zakupione w celu ich przekazania jako nagrody przedmioty zostały opatrzone logo przedsiębiorcy.

Nagrody rzeczowe w konkursie. Rozliczenie VAT

W związku z przekazaniem nagród rzeczowych na rzecz zwycięzców stanowiącego dostawę w rumieniu przepisów ustawy o VAT, podstawę opodatkowania należy ustalić zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT - jako cenę nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów. Innymi słowy, będzie nią cena netto towaru.



Obowiązek podatkowy powstanie natomiast na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT w chwili dokonania dostawy, tj. z dniem przekazania nagrody wygranemu.



W przypadku zwycięzców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (zwanych dalej również konsumentami), co do zasady nie znajdzie zastosowania art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna podlegać ewidencjonowaniu przy pomocy kasy rejestrującej.



Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej jako: rozporządzenie), zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. podlegają bowiem czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w którym w poz. 43 znalazły się czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Obowiązek wystawienia paragonu może się jednak pojawić w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Przykładowo, paragon powinien zostać wystawiony w przypadku nieodpłatnego przekazania konsumentom perfum czy też napojów alkoholowych.

Prezenty małej wartości

Nieodpłatne przekazanie towarów nie będzie jednak traktowane jako dostawa na gruncie ustawy o VAT, jeżeli przedmiotem przekazania będą tzw. prezenty o małej wartości (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT), przez które rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

W przypadku braku ewidencji, nieodpłatne przekazanie nagród będących prezentami o wartości powyżej 20 zł powinno zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. Nieodpłatnie przekazanie prezentów o wartości jednostkowej do 20 zł netto nie podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, czy przekazujący prowadzi ewidencję.

Nagrody pieniężne

Jeżeli w ramach wygranej, przedsiębiorca przewidział dla zwycięzców nagrody pieniężne, nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Środki pieniężne nie stanowią bowiem towaru w rozumieniu przepisu ustawy o VAT.

Przekazanie nagrody pieniężnej na rzecz zwycięzcy podlegałoby opodatkowaniu VAT tylko wtedy, gdyby następowało w ramach stosunku zobowiązaniowego, a otrzymujący ją podmiot wyświadczyłby na rzecz Spółki określone świadczenie – wówczas można byłoby potraktować nagrodę jako wynagrodzenie.

Karolina Mnich, starszy konsultant podatkowy w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.