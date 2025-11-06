REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Jak wdrożenie systemu HRM, e-Teczek i wyprowadzenie zaległości porządkuje procesy kadrowo-płacowe i księgowe

Jak wdrożenie systemu HRM, e-Teczek i wyprowadzenie zaległości porządkuje procesy kadrowo-płacowe i księgowe

06 listopada 2025, 18:49
Centrum BPO Meritoros SA
Centrum BPO Meritoros SA
Kompleksowe usługi Business Process Outsourcing
Jak wdrożenie systemu HRM, e-Teczek i wyprowadzenie zaległości porządkuje procesy kadrowo-płacowe i księgowe
Jak wdrożenie systemu HRM, e-Teczek i wyprowadzenie zaległości porządkuje procesy kadrowo-płacowe i księgowe
Shutterstock

Cyfryzacja procesów kadrowych, płacowych i księgowych wchodzi dziś na zupełnie nowy poziom. Coraz więcej firm – od średnich przedsiębiorstw po duże organizacje –dostrzega, że prawdziwa efektywność finansowo-administracyjna nie wynika już tylko z automatyzacji pojedynczych zadań, lecz z całościowego uporządkowania procesów. Kluczowym elementem tego podejścia staje się współpraca z partnerem BPO, który potrafi jednocześnie wdrożyć nowoczesne narzędzia (takie jak system HRM czy e-teczki) i wyprowadzić zaległości narosłe w kadrach, płacach i księgowości.

rozwiń >

Od papierowych teczek do zintegrowanego środowiska cyfrowego

W wielu organizacjach proces digitalizacji dokumentacji pracowniczej rozpoczął się od potrzeby ograniczenia papieru i usprawnienia obiegu informacji. Jednak dopiero pełne wdrożenie systemu HRM oraz elektronicznych teczek osobowych (tzw. e-teczek) pozwala na realną transformację. Z perspektywy BPO wdrożenie tych rozwiązań to nie tylko projekt technologiczny, ale przede wszystkim reorganizacja sposobu zarządzania danymi kadrowo-płacowymi.
Wdrażając system HRM i e-teczki, zawsze zaczynamy od uporządkowania danych. Często odkrywamy w tym procesie luki, niespójności czy zaległości, które przez lata narastały w systemach. Dopiero po ich wyprowadzeniu możliwe jest zbudowanie wiarygodnej, stabilnej bazy danych dla dalszej automatyzacji” – podkreśla Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, Dyrektor BPO w Meritoros.

Elektroniczne teczki osobowe nie są więc tylko kwestią archiwizacji. To fundament, który umożliwia zdalny dostęp do pełnej dokumentacji kadrowej, automatyczne przypomnienia o terminach badań i szkoleń, a także ułatwia audyt wewnętrzny i zewnętrzny.

Wyprowadzanie zaległości – najtrudniejszy, ale najważniejszy etap

W praktyce, większość firm decydujących się na outsourcing procesów kadrowo-płacowych lub księgowych zmaga się z zaległościami – nieaktualnymi danymi pracowników, nieprawidłowymi rozliczeniami czy niezgodnościami bilansami. Wyprowadzenie tych zaległości to często pierwszy i najbardziej wymagający etap współpracy z partnerem BPO. Zewnętrzny zespół analizuje dane historyczne, weryfikuje poprawność naliczeń i identyfikuje błędy, które mogłyby mieć konsekwencje finansowe lub prawne.

Wyprowadzanie zaległości to proces, którego firmy często się obawiają, ale który daje im ogromną wartość. Dopiero po rzetelnym uporządkowaniu danych można mówić o automatyzacji i efektywności. Dla nas to codzienność – łączymy doświadczenie zespołów księgowych i kadrowych, by klient miał pewność, że jego dane są kompletne i spójne” – wyjaśnia Agnieszka Tomczyk-Pieniądz. Takie podejście pozwala nie tylko rozwiązać bieżące problemy, ale także zapobiega ich ponownemu pojawieniu się. W praktyce oznacza to np. eliminację błędów w listach płac, uporządkowanie kont księgowych czy przygotowanie pełnej, zgodnej dokumentacji dla audytu lub kontroli.

Zintegrowane zarządzanie: kadry, płace i księgowość jako spójny ekosystem

Cyfryzacja procesów kadrowych i księgowych przynosi największy efekt wtedy, gdy oba obszary działają w spójnym, zintegrowanym środowisku. Informacja o zatrudnieniu nowego pracownika automatycznie wpływa na plan płacowy, a dane o kosztach wynagrodzeń zasilają księgowość – bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych. Z perspektywy BPO oznacza to wdrożenie nie tylko narzędzi, ale również jednolitych procedur, harmonogramów i zasad obiegu informacji. „W wielu firmach kadry, płace i księgowość funkcjonują w silosach. Dopiero integracja tych procesów pokazuje, jak wiele można zyskać: od szybszych raportów zarządczych po realną kontrolę kosztów osobowych. Rolą BPO jest zaprojektowanie tej integracji w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami” – zauważa Agnieszka Tomczyk-Pieniądz.

Korzyści z perspektywy zarządu i finansów

Dla CEO czy CFO kluczowe znaczenie ma to, że uporządkowanie i cyfryzacja procesów przekłada się bezpośrednio na transparentność finansową i bezpieczeństwo operacyjne.

Najważniejsze efekty biznesowe to:
• możliwość szybkiego dostępu do danych o kosztach osobowych i ich strukturze,
• redukcja ryzyka błędów w rozliczeniach,
• lepsze przygotowanie do audytów, kontroli i raportowania ESG,
• skrócenie czasu obiegu dokumentów,
• realne oszczędności wynikające z eliminacji powtarzalnych czynności.

Co istotne – wdrożenie systemu HRM i e-teczek, połączone z wyprowadzeniem zaległości, pozwala firmie rozpocząć nowy etap zarządzania danymi kadrowymi i finansowymi w pełnej zgodzie z wymogami prawa pracy i RODO.

Ryzyka i najlepsze praktyki

Cyfrowa transformacja w obszarze kadrowo-płacowym i księgowym niesie ze sobą również ryzyka. Najczęściej dotyczą one niedoszacowania skali prac porządkowych, błędnej migracji danych lub braku jednolitych procedur w nowym systemie. Dlatego z perspektywy BPO kluczowe znaczenie mają trzy elementy:
1. Analiza przedwdrożeniowa – szczegółowa diagnoza stanu danych i procesów.
2. Transparentna komunikacja z zespołem klienta – wspólne ustalenie zakresu i kolejności działań.
3. Stopniowe przejście do automatyzacji – dopiero po pełnym uporządkowaniu danych źródłowych.

Nie da się efektywnie wdrożyć systemu HRM bez uprzedniego wyczyszczenia danych. W praktyce łączymy więc projekt digitalizacji z procesem porządkowania. To pozwala firmie uniknąć chaosu i rozpocząć pracę w nowym systemie z pełnym zaufaniem do danych” – podsumowuje Agnieszka Tomczyk-Pieniądz.

Podsumowanie: cyfrowy porządek jako fundament stabilności

Cyfrowe narzędzia – takie jak ePracownik czy e-teczki – są dziś niezbędne, ale same w sobie nie gwarantują sukcesu. Kluczowe jest, by wdrożeniu technologicznemu towarzyszyło uporządkowanie procesów i danych. Dopiero wtedy firma może w pełni korzystać z efektów automatyzacji, raportowania i analityki. Partner BPO, dysponujący doświadczeniem w wyprowadzaniu zaległości i integracji systemów, staje się w tym procesie nie tylko wykonawcą, ale doradcą. Dla zarządów i dyrektorów finansowych to realna wartość: przejście od reaktywnego zarządzania dokumentacją do strategicznej kontroli nad całym obiegiem finansowokadrowym.

oprac. Paweł Huczko
