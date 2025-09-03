REKLAMA

Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo

Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo

03 września 2025, 14:16
Centrum BPO Meritoros SA
Centrum BPO Meritoros SA
Kompleksowe usługi Business Process Outsourcing
Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo
Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo
Shutterstock

Migracja grupy kilkunastu spółek w ramach jednego projektu outsourcingu księgowo-kadrowego w ramach BPO to jedno z najbardziej złożonych przedsięwzięć w branży usług finansowo-księgowych. Wymaga to precyzyjnego planowania, koordynacji wielu zespołów oraz szczególnej uwagi na aspekty prawne, techniczne i operacyjne. Jak przygotować się do takiego procesu z perspektywy firmy przekazującej procesy oraz dostawcy usług BPO?

Przygotowania po stronie zlecającej

Decyzja o przekazaniu procesów finansowo-księgowych kilkunastu spółek do zewnętrznego dostawcy wymaga przygotowania organizacyjnego. Kluczowe elementy obejmują:

Audyt procesów i systemów - przeprowadzenie szczegółowej analizy obecnych procedur, systemów księgowych oraz struktury organizacyjnej we wszystkich spółkach. Często okazuje się, że poszczególne podmioty korzystają z różnych rozwiązań technologicznych lub mają odmienne standardy prowadzenia dokumentacji. W takim przypadku korzystniejszym rozwiązaniem jest ustandaryzowanie procedur we wszystkich firmach.

Inwentaryzacja dokumentacji - przygotowanie kompletnej dokumentacji procesowej, umów, pełnomocnictw oraz innych dokumentów niezbędnych dla nowego dostawcy usług.

Komunikacja wewnętrzna - przygotowanie pracowników na zmiany, szczególnie tych, którzy będą współpracować z nową firmą BPO. Kluczowe jest określenie nowych ról i odpowiedzialności.

Perspektywa dostawcy BPO: najważniejsza metodyka i precyzja

Z punktu widzenia dostawcy usług BPO, przejęcie kilkunastu spółek wymaga wypracowanej metodologii oraz doświadczonego zespołu projektowego.

"Przejęcie grupy liczącej kilkanaście spółek to zawsze wyzwanie, które wymaga nie tylko precyzyjnego planowania, ale przede wszystkim elastyczności i umiejętności szybkiej adaptacji. Każda spółka może mieć swoje specyficzne wymagania, które musimy uwzględnić w procesie migracji" - wyjaśnia Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, dyrektor BPO w Meritoros SA.

Struktura planowania projektu

Profesjonalny dostawca BPO opiera się na kilku kluczowych dokumentach i narzędziach planistycznych, w tym między innymi:

Plan przejęcia (Master Migration Plan) - dokument centralny, który zawiera szczegółowy harmonogram działań dla każdej spółki, uwzględniający ich specyfikę oraz wzajemne zależności. Plan ten powstaje na podstawie analizy spółek i jest aktualizowany w trakcie projektu.

Matryca wymaganych dokumentów - szczegółowe zestawienie wszystkich umów, pełnomocnictw, dostępów systemowych oraz innych dokumentów niezbędnych do przejęcia obsługi każdej spółki. Dokument ten służy jako checklista dla zespołów projektowych.

Harmonogram milestone'ów - kluczowe punkty kontrolne projektu, które pozwalają na bieżące monitorowanie postępów oraz wprowadzanie ewentualnych korekt. Każdy milestone ma przypisane kryteria sukcesu oraz plan awaryjny.

Transparentność to klucz do efektywnej współpracy

Jednym z najważniejszych elementów budowania zaufania w relacji z dostawcą BPO jest pełna transparentność procesów i odpowiedzialności. Profesjonalni dostawcy tworzą szczegółową mapę procesów, gdzie każdy krok jest jasno opisany i przypisany do konkretnych osób.

"Każdy proces w naszej organizacji jest opisany w jednolitym formacie, który obejmuje pięć kluczowych elementów" - wyjaśnia Agnieszka Tomczyk-Pieniądz. "Mamy strukturę, w której wyróżniamy nazwę i opis kroku, przynależne procedury, kto się zajmuje daną akcją i jaki jest jej deadline. Dzięki temu  klienci mają pełną jasność, co się dzieje z ich procesami."

Ten strukturalny system dokumentacji procesów przynosi konkretne korzyści:

Pełna zastępowalność zespołu - każdy członek zespołu wie dokładnie, jakie są jego obowiązki oraz jak przejąć zadania innych osób w przypadku nieobecności. Eliminuje to ryzyko opóźnień związanych z niedostępnością kluczowych osób.

Jasny drogowskaz dla klienta - zarządzający po stronie klienta zawsze wiedzą, na jakim etapie znajduje się dany proces, kto za niego odpowiada i do kogo się zwrócić w przypadku pytań.

Możliwość skutecznego raportowania - strukturalny opis procesów umożliwia tworzenie precyzyjnych raportów postępów oraz identyfikację ewentualnych wąskich gardeł.

Wspólne KPI jako fundament efektywnej współpracy

Kluczowym elementem sukcesu jest ustanowienie wspólnych wskaźników efektywności (KPI), które są monitorowane przez obie strony. Takie podejście tworzy atmosferę partnerstwa, a nie relacji dostawca-odbiorca.

Wspólne KPI obejmują zazwyczaj:

  • Terminowość realizacji procesów - procent zadań wykonanych w ustalonych terminach
  • Jakość danych - poziom błędów w prowadzonej dokumentacji
  • Czas reakcji na zgłoszenia - średni czas odpowiedzi na zapytania klienta
  • Dostępność zespołu - wskaźniki dostępności kluczowych osób

"Gdy obie strony patrzą na te same wskaźniki i dążą do tych samych celów, wtedy mamy do czynienia z prawdziwą współpracą. Nie ma miejsca na grę na czas czy przerzucanie odpowiedzialności" - podkreśla Agnieszka Tomczyk-Pieniądz.

Raporty wiedzy i zarządzanie informacją

W trakcie procesu przejęcia powstaje dodatkowo szczegółowy raport wiedzy o wszystkich firmach, który zawiera:

  • Profile operacyjne każdej spółki
  • Specyfikę procesów i wymagań regulacyjnych
  • Historię zmian i modyfikacji procesów
  • Kluczowe kontakty i zależności biznesowe

Ten dokument staje się żywym narzędziem zarządzania, które jest stale aktualizowane i służy jako punkt odniesienia dla całego zespołu obsługującego klienta.

Szczegółowe zarządzanie zadaniami transition

Profesjonalne zarządzanie projektem przejęcia wymaga precyzyjnego planowania na poziomie indywidualnych zadań. Dla każdego członka zespołu tworzony jest raport szczegółowych zadań na transition, który obejmuje:

  • Konkretne zadania przypisane do danej osoby
  • Terminy wykonania z uwzględnieniem zależności
  • Kryteria sukcesu dla każdego zadania
  • Punkty kontrolne i możliwości eskalacji

Daily meetings - codzienne spotkania zespołu projektowego, na których omawiane są postępy, bieżące problemy oraz planowane działania na kolejny dzień. Pozwala to na szybkie reagowanie na pojawiające się trudności oraz zapewnia wszystkim członkom zespołu aktualny obraz sytuacji.

Komunikacja i zarządzanie zmianą

Skuteczna komunikacja z klientem oraz wewnętrzna koordynacja są fundamentem sukcesu projektu.

Kick-off meetings - spotkania organizowane osobno dla każdej spółki oraz spotkanie główne dla całego projektu. Pozwalają one na przedstawienie zespołów, harmonogramów oraz klaryfikację oczekiwań.

Regularne spotkania kontrolne - regularne spotkania zespołu projektowego oraz dwutygodniowe spotkania z klientem, na których omawiane są postępy, problemy oraz następne kroki.

Wnioski końcowe i lessons learned - dokumentacja doświadczeń z projektu, która służy jako baza wiedzy dla przyszłych podobnych przedsięwzięć.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze partnera BPO dla grupy firm

Zarządzający, którzy rozważają przekazanie procesów finansowo-księgowych kilkunastu spółek, powinni przede wszystkim skoncentrować się na ocenie gotowości organizacyjnej oraz prawidłowym wyborze partnera BPO.

Analiza struktury kosztów - kluczowe jest szczegółowe przeanalizowanie obecnych kosztów prowadzenia procesów księgowych, uwzględniając nie tylko wynagrodzenia, ale także koszty systemów, szkoleń, infrastruktury oraz potencjalnych błędów. Dopiero pełny obraz kosztów pozwoli na obiektywną ocenę opłacalności outsourcingu.

Ocena dojrzałości procesowej organizacji - firmy z ustandaryzowanymi procesami i dobrze udokumentowanymi procedurami łatwiej przechodzą migrację. Organizacje z chaotycznymi procesami powinny najpierw rozważyć ich uporządkowanie lub wybrać partnera, który pomoże w tej standaryzacji.

Weryfikacja kompetencji dostawcy - sprawdzenie doświadczenia w obsłudze podobnych projektów, referencji od klientów o porównywalnej złożoności oraz stabilności zespołu. Ważne jest także zrozumienie metodologii pracy i narzędzi projektowych używanych przez dostawcę.

Planowanie zasobów wewnętrznych - nawet przy outsourcingu część zasobów musi pozostać po stronie klienta do nadzoru, komunikacji z dostawcą oraz podejmowania decyzji strategicznych. Nieuwzględnienie tego w planach często prowadzi do problemów w fazie operacyjnej.

Czynniki sukcesu i rekomendacje

Analiza projektów wielospółkowych wskazuje na kilka kluczowych czynników sukcesu:

Zaangażowanie na najwyższym poziomie zarządczym - wsparcie ze strony zarządów wszystkich spółek jest niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia migracji.

Dedykowany zespół projektowy - wyznaczenie osób odpowiedzialnych po stronie klienta oraz dostawcy BPO, które będą koordynować cały proces.

Regularna komunikacja - ustalone kanały komunikacji oraz częstotliwość raportowania zapewniają wszystkim stronom aktualny obraz postępów projektu.

Przejęcie kilkunastu spółek w ramach outsourcingu BPO to przedsięwzięcie, które przy właściwym podejściu może znacząco wzmocnić efektywność operacyjną organizacji. Kluczem do sukcesu jest wybór partnera, który łączy doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami z transparentnymi procesami i nastawieniem na długoterminową współpracę. Dla zarządzających największą wartością jest pewność, że procesy finansowo-księgowe będą prowadzone z najwyższą starannością, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad kluczowymi aspektami biznesowymi.

 

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
