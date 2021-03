Obowiązek informowania o realizacji strategii podatkowej

Publikowanie strategii podatkowej. Polskie firmy będą musiały podawać do publicznej wiadomości transakcje z podmiotami z rajów podatkowych. Wymusza to nowe zobowiązanie dla firm, dotyczące publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przygotowanie się do spełnienia obowiązku może zająć firmom nawet kilka miesięcy.