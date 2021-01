Ulga na złe długi spółki komandytowej - jak odliczyć?

Ulga na złe długi spółki komandytowej

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej ministerstwo odwołało się do poszanowania zasady praw nabytych, ale ogranicza się jedynie do kwestii dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spółkę komandytową po dniu uzyskania przez nią statusu podatnika CIT - mówi Daniel Więckowski, doradca podatkowy i partner w LTCA.

W wydaniu DGP z dnia 25 stycznia 2021 roku przedstawiliśmy stanowisko Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że prawo do ulgi na złe długi ma spółka komandytowa, nawet jeżeli przychód powstał przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT (patrz „Nowy podatnik, ale z sukcesją praw i obowiązków”, DGP nr 16/2021). Dlaczego nie zgadza się pan z tą wykładnią?





Ulga na złe długi - kto powinien odliczyć?

Uważam, że stanowisko MF jest błędne, zarówno jeżeli chodzi o ulgę na złe długi, jak i o odpisy aktualizujące należności. Gdyby przyjąć tę wykładnię za prawidłową, to doszłoby do kuriozalnych sytuacji. Przykładowo, gdy wspólnicy spółki komandytowej zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący, a dłużnik zapłaci spółce komandytowej, która stała się już podatnikiem CIT, to będzie ona musiała zapłacić podatek od czegoś, co nie było jej kosztem.

Jednakże jeżeli mamy do czynienia z ulgą na złe długi, to wspólnik nie będzie mógł odzyskać nadpłaconego PIT. Będzie tak, ponieważ przed zmianą podatkowego statusu spółki wystawiona faktura będzie przychodem u wspólników, ale po objęciu spółki CIT nie będą oni mogli obniżyć przychodu, bo z ulgi na złe długi skorzysta już spółka.

Jest to fragment artykułu DGP z dnia 28 stycznia 2021 r. pt. "Ulgę na złe długi powinien odliczyć wspólnik, nie spółka".