Informacja CIT-15J o wspólnikach spółki jawnej do 31 stycznia 2021 r.

Spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, mogą złożyć do urzędu skarbowego (do 31 stycznia 2021 r.) informację CIT-15J o podatnikach CIT lub PIT posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek. Złożenie tej informacji w terminie pozwoli zachować wspólnikom spółek jawnych opodatkowanie wypracowanych przez spółki zysków na dotychczasowych zasadach. Niezłożenie tej informacji skutkować będzie uzyskaniem przez te spółki jawne statusu podatnika CIT w 2021 roku.