Podatek od prezentów komunijnych w 2025 r. Są 3 limity kwotowe zwolnień podatkowych: 5733 zł (osoby spoza rodziny), 27 090 zł (dalsza rodzina), 36 120 zł (najbliższa rodzina)

Przekazywane z różnej okazji prezenty są na gruncie prawa podatkowego uznawane za darowizny. Dlatego też otrzymane komunijne prezenty powinniśmy oceniać zgodnie z zapisami ustawy o podatku od spadku i darowizn.



– Nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie musimy zgłaszać i płacić podatku od żadnego z prezentów komunijnych. O tym, czy powinniśmy rozliczyć otrzymane komunijne podarki zadecyduje ich wartość, jak również stopień spokrewnienia między darczyńcą i obdarowanym. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn istnieją określone kwoty, do wysokości których darowizny nie zostaną opodatkowane. Zwykle prezenty otrzymywane z okazji komunii nie przekraczają ustawowych limitów, więc nie są objęte podatkiem. Nie możemy tego jednak uznać za regułę, dlatego warto zweryfikować datek od każdego z gości indywidualnie – podpowiada Monika Piątkowska – doradca podatkowy w e-pity.pl.

Ile można dostać bez podatku? Limity w trzech grupach podatkowych