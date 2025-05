ZUS odbiera zasiłki chorobowe za błędy dotyczące składek sprzed 2022 roku – Rzecznik MŚP interweniuje

Składki na ubezpieczenie chorobowe zapłacone po terminie lub w niepełnej wysokości

Problem dotyczy sytuacji, w których składki na ubezpieczenie chorobowe zostały opłacone po terminie lub w niepełnej wysokości często z przyczyn niezawinionych, takich jak omyłki księgowe, kilkuzłotowe niedopłaty czy zmiany zapisów na koncie wynikające np. z ugód sądowych lub zmiany schematu ubezpieczenia zleceniobiorców.



Do końca 2021 roku brak terminowej wpłaty składki chorobowej skutkował automatycznym wyłączeniem przedsiębiorcy z ubezpieczenia. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, przedsiębiorca mógł złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku zależało wyłącznie od uznaniowej decyzji ZUS, a odmowa wiązała się z koniecznością długotrwałego procesu sądowego.

REKLAMA

Nowe przepisy poprawiły sytuację przedsiębiorców od 2022 roku

Na skutek działań Rzecznika MŚP w styczniu 2022 roku wprowadzono nowe, korzystniejsze dla przedsiębiorców regulacje. Zgodnie z nimi, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie tracą prawa do świadczeń chorobowych lub macierzyńskich, nawet jeśli na ich koncie widnieje drobna niedopłata – o ile nie przekracza ona 1% minimalnego wynagrodzenia. Przepisy te miały na celu uproszczenie systemu i zapewnienie stabilności prawnej.

ZUS wstrzymuje zasiłki za okres sprzed 2022 roku

REKLAMA

Obecnie mimo tej zmiany, w przypadku wystąpienia do ZUS o świadczenie, przedsiębiorcy dowiadują się, że z uwagi na wsteczne wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego za okres sprzed 2022 r. nie otrzymają zasiłków. Ponadto nie mogą złożyć wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie, ponieważ termin minął z końcem czerwca 2022 r. Co więcej, wielu z nich nie zostało o tym poinformowanych, mimo że regularnie opłacają składki i są przekonani, że podlegają ubezpieczeniu. Konsekwencje tej praktyki bywają dramatyczne, ponieważ przedsiębiorcy w długotrwałej chorobie lub kobiety w ciąży pozostają bez świadczeń zasiłkowych. Rzecznik MŚP regularnie podejmuje interwencje procesowe w ich sprawie, jednak nawet pozytywny wyrok sądu nie zapewnia bieżącego wsparcia finansowego na czas trwania postępowania.



„W państwie prawa niedopuszczalna jest sytuacja, w której zmiany na koncie przedsiębiorcy prowadzonym przez ZUS skutkują wyrzuceniem go z ubezpieczenia chorobowego wiele lat wstecz. Takie działania destabilizują sytuację prawną przedsiębiorców i negatywnie wpływają na zaufanie obywateli do państwa. Ponadto naruszają stabilność finansową osób prowadzących działalność gospodarczą” – wskazuje Agnieszka Majewska Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wobec skali problemu Rzecznik MŚP rozważa podjęcie interwencji generalnej wobec organu rentowego, a w razie potrzeby również skierowanie propozycji zmian legislacyjnych mających na celu trwałe zabezpieczenie interesów przedsiębiorców.

***

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.