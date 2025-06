Webinar: KSeF – co nas czeka w praktyce? + certyfikat gwarantowany

Zapisz się TUTAJ

KSeF – co nas czeka w praktyce? + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to dla firm i biur rachunkowych wyzwanie technologiczne, ale nie tylko. To również istotna zmiana procesu fakturowania, która musi zostać przygotowana zarówno po stronie podatnika, jak i obsługującego go biura. To określone szanse, ale też zagrożenia. Podczas praktycznego webinaru uczestnicy dowiedzą się, jak KSeF będzie działał w praktyce oraz co należy zrobić, żeby dobrze się do tego przygotować!

KSeF – co nas czeka w praktyce? – program webinaru

Termin: 3 lipca 2025 r., godz. 10:00-11:00

1. KSeF – czy na pewno wejdzie w życie? Kiedy?

Gdzie jesteśmy z legislacją KSeF?

Daty wejścia w życie KSeF

Stanowisko MF co do KSeF

2. Co nowego w KSeF?

KSeF – podstawy działania

Jakie zmiany przyniósł nowy projekt ustawy? – m.in. działanie w offline, załączniki do faktur

Zmiany na lepsze czy na gorsze?

3. Wystawianie faktur w KSeF – centralizacja procesu

Jak wygląda dotychczasowa praktyka?

Jak będzie wyglądała praktyka w KSeF?

Co to oznacza dla księgowych? – odpowiedzialność za rzetelność danych

4. Otrzymywanie faktur z KSeF – od razu księgowy

Jak to wygląda obecnie?

Jak to będzie wyglądać w KSeF?

Co to oznacza dla księgowych? – właściwe przyporządkowanie i opisanie faktur

5. Czy KSeF może posłużyć do oszustwa?

Podszywanie się pod wystawcę faktury

Masowe faktury za nic

Jak się chronić?

W drugiej części webinaru ekspert odpowie na pytania uczestników zadane na czacie.

Ekspert – Zbigniew Makowski

Doradca podatkowy. Podatkami zajmuje się od przeszło 15 lat. Jego doświadczenie zawodowe łączy trzy światy podatkowe: doradztwo podatkowe, administrację podatkową oraz biznes. Pracował jako doradca podatkowy w renomowanych kancelariach podatkowych, pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów oraz Dyrektora Biura VAT i MDR w PKO BP. Autor wielu artykułów w branżowej prasie podatkowej. W Ministerstwie Finansów odpowiadał za stworzenie i przeprocesowanie legislacyjne przełomowych projektów ustaw, w tym uczestniczył w przygotowaniu koncepcji dobrowolnego KSeF. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu u podatników nowych rozwiązań informatycznych, w szczególności KSeF, a wcześniej JPK_VAT. Przedsiębiorca, zaangażowany w założenie start-upu związanego z wykorzystywaniem AI w branży prawnej i podatkowej. Prezes Fundacji Instytut Podatków i Finansów Publicznych. W ramach tej Fundacji tworzy projekt Nowej Ustawy o VAT.