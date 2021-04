Strata podatkowa w CIT - jak rozliczyć

Podatkowe i rachunkowe rozliczenie roczne

Z końcem każdego roku podatkowego podatnicy, a konkretnie w tym przypadku - spółki kapitałowe, są zobowiązane, na podstawie prowadzonej przez siebie ewidencji rachunkowej, określić wynik finansowy swojej działalności zarówno:

bilansowy – poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego,

podatkowy – przygotowując zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dla celów rozliczeń z fiskusem.

Jeśli księgi rachunkowe prowadzone są w sposób nierzetelny, nie pozwalający na prawidłowe określenie dochodu bądź straty fiskus ma prawo dokonać ustaleń w drodze oszacowania.

W jaki sposób prawidłowo ustalić wysokość straty?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT) dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają wartość samych przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Od 2018 r obowiązuje bowiem podział dochodów na te osiągane z zysków kapitałowych oraz pozostałe. Prawidłowe ustalenie wysokości straty wiąże się ściśle z prawidłowym przypisaniem wydatków do właściwego źródła. Ponadto, żeby prawidłowo określić wysokość dochód lub stratę nie należy uwzględniać przychodów i kosztów, które:

powstają ze źródeł niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są z niego zwolnione

osiągnięte zostały przez podatników nieposiadających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, ale prowadzących na terytorium RP zakład i wpisują się w katalog zawarty w art. 21 (należności licencyjne), 22 (dywidendy) oraz 24b (przychody z własności środka trwałego) ustawy o CIT . Wyjątek stanowią należności licencyjne, które należy uwzględnić jeśli związane są z działalnością zakładu

straty poniesionej z danego źródła przychodów.

Od prawidłowo określonego dochodu w danym roku, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma możliwość odliczenia straty podatkowej poniesionej w ostatnich pięciu latach i wykazanej w rozliczeniu podatkowym. Najstarszą stratą jaką można odliczyć od dochodu za 2020 r. jest strata z 2015 r. i można ją rozliczyć zarówno z dochodem z zysków kapitałowych jak i pozostałych źródeł. Dopiero straty powstałe od 2018 r należy przypisywać do odpowiedniego źródła dochodów – przypisanie straty do odpowiedniego źródła następuje po raz pierwszy w rozliczeniu rocznym za 2019r jeśli w roku wcześniejszym poniesiono stratę.

Odliczanie straty od dochodu spółki

Dochód z danego źródła może zostać obniżony o wysokość strat w najbliższych kolejno następujących po sobie latach podatkowych, z tym, że wysokość odliczenia nie może w żadnym z tych lat przekraczać 50% powstałej w danym roku straty. Z 2019 rokiem wprowadzono do ustawy możliwość odliczenia w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych o kwotę nie wyższą niż 5 000 000 zł (po raz pierwszy możliwe od dochodu za 2020 r., strata powstała za 2019 r.), pozostała część straty może zostać odliczona od dochodów osiągniętych w kolejnych latach, z tym, że wartość odliczenia nie może przekraczać 50% wysokości tej straty.

Ustawodawca wprowadził jednak do obrotu prawnego ograniczenia w rozliczaniu strat, mianowicie nie ma możliwości odliczenia:

strat przedsiębiorstw przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, za wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,

strat podatnika, jeżeli został nabyty inny podmiot, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a w wyniku tego nabycia przedmiot prowadzonej działalności uległ zmianie w całości lub w części lub co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot, który poniósł stratę podatkową w danym roku a na dzień kończący rok podatkowy takich praw nie posiadał,

strat z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Poza opisanymi powyżej zasadami ogólnymi odliczania strat, ustawodawca wprowadził art. 38f Ustawy o CIT przepisy antycovidowe, według których podatnicy mają prawo do odliczenia nie więcej niż 5 000 000 zł straty jednorazowo od dochodu osiągniętego w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok poniesienia straty, który rozpoczął się przed 01.01.2020 r., a zakończył się po 31.12.2019 r. lub rozpoczął się pomiędzy 31.12.2019 r. a 01.01.2021r. oraz jeśli uzyskali w tym roku podatkowym przychody o co najmniej 50% niższe od przychodów bezpośrednio poprzedzających ten rok podatkowy. Oznacza to, że stratę za np. rok 2020 można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2019 r. Aby skorzystać z takiego odliczenia podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia korekty deklaracji za rok poprzedni.

Wzory niezbędnych dokumentów

Odliczenia straty podatkowej dokonuje się poprzez wypełnienie informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku – CIT-8/O, która stanowi załącznik do deklaracji CIT-8. W rzeczonym dokumencie wskazujemy informacje na temat:

roku poniesienia odliczanej straty podatkowej

wysokość straty

dotychczasowego odliczenia danej straty

wartości straty jaką zamierzamy odliczyć w bieżącym zeznaniu podatkowym.

Joanna Kargulewicz, Team Leader w MDDP Outsourcing