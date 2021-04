Strategie podatkowe publikowane w innych państwach – czego można się z nich nauczyć

Porównanie elementów strategii podatkowej w Polsce i innych państwach

Nie wszędzie obowiązek

Obowiązek publikacji Informacji o Strategii Podatkowej, to kolejna inicjatywa MF mająca zwiększyć transparentność rozliczeń podatkowych dużych firm.



Podobne rozwiązania funkcjonują obecnie wyłącznie w dwóch innych państwach, tj. w Wielkiej Brytanii i Australii. Publikacja strategii w Australii jest przy tym dobrowolna.



Obowiązek publikacji Informacji o Strategii Podatkowej w Polsce stanowi, mimo wszystko, dość nietypowe rozwiązanie. Czas pokaże, czy rzeczywiście spełni wyznaczone cele, czy może okaże się kolejną uciążliwą formalnością dla polskich podatników.

Zakres strategii podatkowej

Elementy strategii podatkowej w Wielkiej Brytanii obejmują opis podejścia spółki do ryzyka podatkowego oraz planowania podatkowego, a także opis sposobu współpracy z organami podatkowymi.



Zakres informacji podlegających publikacji w strategii podatkowej w Australii zależy natomiast od wielkości przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwa powinny podać do publicznej wiadomości informacje na temat wysokości różnicy między wynikiem finansowym, a podstawą opodatkowania oraz efektywnej stawki podatku dochodowego. Strategie podatkowe dużych przedsiębiorstw powinny zaś zawierać dodatkowo opis podejścia do zarządzania podatkami, podsumowanie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz informacje o międzynarodowych transakcjach z podmiotami powiązanymi. Przykłady z innych krajów mogą zatem okazać się pomocne przy formułowaniu strategii podatkowej przez polskich podatników.

Należy jednak zauważyć, że zakres informacji, które należy podać do publicznej wiadomości w Informacji o Strategii Podatkowej w Polsce jest znacznie szerszy. Obejmuje m.in. informacje o stosowanych procedurach podatkowych, planowanych restrukturyzacjach, zaraportowanych schematach podatkowych, złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych.

Szczegółowość informacji

Inny jest również charakter wymaganych informacji. Strategia podatkowa w Wielkiej Brytanii i Australii przedstawia ogólny opis podejścia spółki do zarządzania funkcją podatkową. Strategia podatkowa w Australii zawiera dodatkowo podstawowe wskaźniki ekonomiczne pozwalające ocenić efektywne opodatkowanie przychodów podatnika.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w Polsce ma tymczasem znacznie bardziej szczegółowy charakter i stanowi w istocie swego rodzaju sprawozdanie z zarządzania funkcją podatkową/działań w obszarze podatkowym w danym roku. Zawarte w niej informacje mają bardziej specyficzny charakter, odnoszą się do konkretnych procesów i konkretnych zdarzeń podlegających raportowaniu.

Wydaje się więc, że polskie przepisy wymagają nie tylko wskazania ogólnego podejścia do podatków ale tego, aby podejście to zostało potwierdzone szczegółowym raportem wskazującym co faktycznie dzieje się w firmie w obszarze podatkowym. A zatem nie deklaracje, a fakty.

Informacje o działalności w międzynarodowej grupie kapitałowej

Kolejna różnica polega na tym, że polskie przepisy pomijają aspekt możliwej działalności podmiotu w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej. Po pierwsze, kryteria warunkujące powstanie obowiązku publikacji Strategii podatkowej w Polsce są rozpatrywane wyłącznie z poziomu polskiego podmiotu, podczas gdy w Wielkiej Brytanii i w Australii przepisy dotyczące strategii podatkowych odnoszą się także do międzynarodowych grup kapitałowych. Po drugie, wymagane informacje mogą nie pokazać faktycznych relacji podatnika z innymi podmiotami z międzynarodowej grupy, a to z reguły na jej poziomie określana i realizowana jest strategia podatkowa.

Kary

Należy również zwrócić uwagę na rozbieżności w zakresie wysokości kar za brak publikacji Strategii podatkowej. W Wielkiej Brytanii wynosi ona 7,5 £, a w Polsce może sięgać aż 250 000 PLN.

Podsumowanie

Przegląd strategii podatkowych publikowanych przez spółki z Wielkiej Brytanii i Australii może dostarczyć polskim podatnikom praktycznych wskazówek odnośnie sposobu formułowania ich własnych strategii podatkowych.

Opracowując informacje na temat strategii do publikacji na stronie internetowej należy jednak zachować ostrożność i wziąć pod uwagę mniejszy stopień szczegółowości oraz nieco odmienny charakter informacji wymaganych w tych państwach.

Przedstawiane przez podatników w Informacji o Strategii Podatkowej, szczegółowe informacje dotyczących m.in. procesów podatkowych i konkretnych zdarzeń oraz działań, powinny wspierać deklarowane strategiczne podejście do zarządzania funkcją podatkową; deklarowana strategia nie może być oderwana od „twardych” danych podatkowych, ani być z nimi w oczywisty sposób sprzeczna.

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, Senior Manager w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Monika Kaleta, adwokat, Associate w Enodo Advisors. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT i VAT.

