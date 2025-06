Minister finansów zapowiada nowy podatek: W kogo uderzy?

Ministerstwo Finansów pracuje nad podatkiem dotyczącym odsetek od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez banki w Narodowym Banku Polskim - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że przychody do budżetu w 2026 r. z tego tytułu mogłyby sięgnąć 1,5-2 mld zł.

Minister finansów Andrzej Domański był pytany na antenie Radia ZET o to, czy jego resort pracuje obecnie nad podatkiem od nadmiarowych zysków banków. "Nie pracujemy nad podatkiem od nadmiarowych zysków banków. Zyski banków są wprost pochodną polityki prowadzonej przez NBP, tylko że wciąż utrzymywane są relatywnie wysokie stopy procentowe, przynajmniej w porównaniu do państw strefy euro. Polskie banki są również relatywnie słabo skapitalizowane na tle banków zachodnioeuropejskich, ale oczywiście dostrzegamy pewne nieefektywności" - wskazał Domański.

Specjalny podatek od odsetek

"Między innymi taką nieefektywnością jest fakt, iż rezerwa obowiązkowa, którą banki utrzymują w Narodowym Banku Polskim, jest wysoko oprocentowana, to jest stawka powyżej 5 proc., podczas gdy w Europie praktycznie nigdzie rezerwy obowiązkowe, czyli takie środki, które banki muszą utrzymywać w banku centralnym, nie są oprocentowane. I dlatego w Ministerstwie Finansów obecnie pracujemy nad takim specjalnym podatkiem dotyczącym właśnie odsetek od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez banki w NBP" - powiedział minister. Minister finansów dodał, że zgodnie z jego szacunkami, z tego podatku w przyszłym roku do budżetu mogłoby trafić "około 1,5, być może 2 mld zł".

Domański został też zapytany o to, czy w ciągu 10 lat Polska przyjmie walutę euro. "Nie. (..) Nie widzę specjalnej takiej potrzeby, aby Polska przyjmowała euro. (...) Polska nie spełnia kryteriów konwergencji, a polski złoty w czasach bardziej niespokojnych, chociażby na rynkach światowych, na rynkach finansowych, pełni taką funkcję automatycznego stabilizatora gospodarki" - ocenił.

MF pracuje nad podniesieniem kwoty wolnej od podatku i zmianami w podatku Belki

Minister finansów wskazał również, że resort pracuje nad podniesieniem kwoty wolnej od podatku. "Dopuszczamy różne scenariusze i różne opcje, jeżeli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że ta propozycja pozostaje aktualna" - zapewnił. Dodał, że MF finalizuje prace dotyczące zmian w podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Szef MF uważa, że wydanie przez Polskę 65 mln euro na misję polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego jest opłacalne. "Zdecydowanie warto. (pieniądze - PAP) zwrócą się wielokrotnie. Nie chodzi tylko o misję Sławosza, ale o taki długoterminowy, długofalowy program budowy siły polskiej gospodarki, a inwestycje m.in. w technologie kosmiczne są bardzo istotnym blokiem, elementem budowy siły polskiej gospodarki w kolejnych dekadach" - podkreślił.

Szef resortu finansów był również pytany o wydatki na obronność. "Polska musi wydawać na obronność tyle, ile jest niezbędne. Obecna sytuacja geopolityczna, zagrożenie ze wschodu jednoznacznie wskazują, że musimy wydawać bardzo istotną część naszego PKB. W tej chwili wydajemy najwięcej z państw NATO – 4,7 proc. Bezpieczeństwo jest naszym absolutnym priorytetem, musimy modernizować polską armię, musimy zapewnić prawdziwe odstraszanie wobec naszego wroga" – powiedział.

Dopytywany o pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, aby wpisać do konstytucji obowiązek wydatku minimum 4 proc. PKB na obronność, Domański stwierdził, że w tej kwestii "jest ostrożny". "To w pewnym sensie wiązanie rąk przyszłym rządom i ministrom finansów. Poziom wydatków na obronę powinien być utrzymywany na niezbędnym poziomie. (...) Jestem za elastycznością w tej sprawie" - ocenił minister finansów.

Obniżenie podatku VAT na bilety kolejowe

Minister odniósł się również do propozycji obniżenia podatku VAT na bilety kolejowe z 8 proc. do zera. "To jest istotna propozycja" - ocenił i zapowiedział, że resort będzie pracował również nad nią.

Wprowadzenie w Polsce podatku od nadmiarowych zysków w sektorze bankowym zaproponowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wskazywała, że pieniądze z podatku można przeznaczyć np. na inwestycje w obronność.