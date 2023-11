Ulga CSR - finansowanie klubu sportowego przez świadczenie usług opieki medycznej nad sportowcami

Usługi promocyjno-reklamowe, świadczone przez klub sportowy są formą reklamy, dzięki której podmiot świadczący usługi medyczne staje się bardziej rozpoznawalny, co przekłada się na wzrost liczby pacjentów i przychodów przez niego osiąganych. Dlatego finansowanie klubu sportowego poprzez świadczenie wzajemnych usług medycznych uprawnia do skorzystania z ulgi CSR w podatku dochodowym.

Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2023 r. - sygn. 0111-KDIB1-2.4010.28.2023.2.EJ.

Finansowanie klubu sportowego w formie świadczenie usług a ulga CSR

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (“DKIS”) potwierdził, że wydatki poniesione na finansowanie klubu sportowego, w związku ze świadczeniem usług wzajemnych na podstawie umowy barterowej w postaci usług medycznych, podlegają uldze podatkowej wspierającej sport, kulturę i edukację (“Ulga CSR”) uregulowanej w art. 18ee ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (“updop”), tj. podatnik będzie miał prawo odliczenia od podstawy opodatkowania, kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu.



Wnioskodawca (wykonujący działalność leczniczą) jest stroną umowy barterowej z klubem sportowym na sponsoring na podstawie której klub sportowy zobowiązany jest do świadczenia usług promocyjno-reklamowych, zaś Wnioskodawca świadczy usługi medyczne na rzecz klubu sportowego. Wartość ww. usług na wystawianych fakturach jest równa.



Ustawy podatkowe uzależniają prawo do skorzystania z Ulgi CSR od realizacji stosownych celów wskazanych w art. 28 ust. 2 Ustawy o sporcie. Zdaniem Wnioskodawcy został spełniony warunek z art. 28 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, tj. przeznaczenie środków na realizację programów szkolenia sportowego, w postaci świadczenia usług medycznych przyczyniających się do poprawy/utrzymania zdrowia sportowców, co umożliwia realizację ich programów szkoleniowych np. udział w zawodach. Dodatkowo Wnioskodawca podkreślił, iż oferowane przez niego usługi są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klubu (zdrowia sportowców) co w konsekwencji przekłada się na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego.



W ocenie DKIS, usługi promocyjno-reklamowe świadczone przez klub sportowy są formą reklamy, dzięki której Wnioskodawca staje się bardziej rozpoznawalny i przyczynia się do zwiększenia zaufania do jego pracowników, co przekłada się na wzrost liczby pacjentów i przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę. W odniesieniu do świadczonych przez Wnioskodawcę usług medycznych, DKIS podniósł, że dzięki szybkiej i dobrej opiece medycznej sportowcy mają lepsze warunki do uprawiania sportu, co też przyczynia się do osiągania przez nich lepszych wyników.



Co istotne, zdaniem Spółki oraz DKIS, powyższe wydatki stanowią świadczenie wzajemne, tj. w niniejszej sprawie nie dochodzi do udzielenia darowizny, co wykluczałoby uznanie tych wydatków za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 updop.



Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, Wnioskodawca będzie mieć prawo do skorzystania Ulgi CSR, a w konsekwencji do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na finansowanie klubu sportowego, poprzez świadczenie usług wzajemnych, w postaci opieki medycznej nad sportowcami klubu sportowego.

Komentarz PwC

Opisana interpretacja przedstawia kolejne pozytywne stanowisko dla podatników planujących zawarcie umowy tzw. sponsoringu właściwego z klubem sportowym. W poprzednim stanowisku DKIS (interpretacja z dnia 16 lutego 2023 r. 0115-KDIT3.4011.889.2022.2.JS) wskazał, iż wydatki na finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej w zamian za świadczenie usług marketingowo-reklamowych, realizują cel wskazany w art. 28 ust. 2 Ustawy o sporcie.

Jak wskazuje ustawodawca, dany wydatek musi wpłynąć m.in. na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego. Tym razem DKIS, podkreślił że fakt, iż sportowcy będą pod bieżącą opieką medyczną powoduje, że będą mieli lepsze warunki do uprawiania sportu, co wpisuje się w założenia Ulgi CSR.

W ocenie DKIS, świadczenie usług medycznych na rzecz klubu sportowego wpisuje się w realizację celów programów szkolenia sportowego poprzez zminimalizowania ryzyka nie wystąpienia w zawodach sportowych z powodów zdrowotnych. Stwierdził również, że korzystanie z bieżącej opieki medycznej przez sportowców, zasadniczo wpływa na poprawę warunków uprawiania przez nich sportu.

Z perspektywy powyższych interpretacji ważniejsze jest jednak to, że DKIS dopuścił możliwość udzielania świadczeń niepieniężnych (w postaci usług medycznych) na realizację programów szkolenia sportowego, co potencjalnie mogłoby mieć również zastosowanie do innego rodzaju świadczeń polegających np. na opiece dietetycznej lub psychologicznej.

Niemniej jednak, podatnicy planujący rozliczyć wydatki w ramach Ulgi CSR z tytułu świadczonych usług wzajemnych i niepieniężnych na rzecz klubu sportowego, powinny wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, gdyż nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć, które usługi mogą zostać potraktowane w tożsamy sposób jak te w opisywanym przypadku.

Marcin Idczak, Manager

Szymon Artemiak, Senior Associate

Kacper Bielecki, Senior Associate

PwC Polska