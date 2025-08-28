Rewolucja w interpretacjach podatkowych? Rząd planuje centralizację i zmiany w Ordynacji podatkowej – co to oznacza dla podatników i samorządów?

Rząd szykuje zmiany w Ordynacji podatkowej, które mają ułatwić dostęp do interpretacji podatkowych i uporządkować ich publikację. Zamiast rozproszenia na setkach stron samorządowych, wszystkie dokumenty trafią do jednej centralnej bazy – systemu EUREKA, co ma zwiększyć przejrzystość i przewidywalność prawa podatkowego.

Nowy projekt ustawy – zmiana w Ordynacji podatkowej ma uporządkować system interpretacji indywidualnych

REKLAMA

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (nr UDER91), który ma na celu wprowadzenie istotnych usprawnień w zakresie interpretacji indywidualnych dotyczących podatków i opłat lokalnych. Dokument powstał w ramach pakietu deregulacyjnego (DER) i odpowiada na długo zgłaszane postulaty, aby ujednolicić system publikacji interpretacji.

REKLAMA

Obecnie interpretacje indywidualne wydają wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast – łącznie aż 2479 urzędów w całym kraju. Każdy z nich publikuje decyzje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej, co prowadzi do dużego rozproszenia i utrudnia podatnikom dostęp do wiedzy.

Dlaczego obecny system interpretacji podatkowych jest problemem? Publikacje rozproszone na setkach stron internetowych samorządów sprawiają, że podatnicy nie mają łatwego dostępu do pełnego obrazu praktyki interpretacyjnej. W efekcie trudno jest porównywać stanowiska różnych urzędów wobec podobnych sytuacji podatkowych. Co więcej, brak centralnej bazy powoduje, że interpretacje przestają pełnić swoją kluczową funkcję informacyjną. Utrudnia to także wykrywanie ewentualnych rozbieżności w stosowaniu przepisów podatkowych przez samorządy.

Centralizacja w systemie EUREKA – jeden portal dla wszystkich interpretacji

REKLAMA

Nowy projekt zakłada, że wszystkie interpretacje indywidualne wydawane przez samorządowe organy podatkowe będą trafiały do jednej, wspólnej bazy. Chodzi o System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, który działa już dziś i jest dostępny pod adresem https://eureka.mf.gov.pl/

Zgodnie z propozycją, urzędy gminne i miejskie będą miały obowiązek przesyłać swoje interpretacje do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. To właśnie ten organ będzie odpowiedzialny za ich publikację w systemie EUREKA, po wcześniejszej anonimizacji danych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przejmie nowe obowiązki? Co zyskają podatnicy?

Resort finansów wskazuje, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej już teraz publikuje około 25 tysięcy interpretacji rocznie i posiada wyspecjalizowany zespół zajmujący się obsługą systemu EUREKA. Przekazanie mu obowiązku centralizacji samorządowych interpretacji ma być rozwiązaniem naturalnym i nie generującym dodatkowych problemów. Co istotne, liczba interpretacji wydawanych przez samorządy w skali roku jest stosunkowo niewielka – około 200. Oznacza to, że nowe przepisy nie obciążą w znaczący sposób ani urzędów samorządowych, ani samego Dyrektora KIS.

Najważniejszą korzyścią będzie łatwy i szybki dostęp do wszystkich interpretacji w jednym miejscu. Dzięki temu podatnicy będą mogli powoływać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną, a także łatwiej porównywać decyzje w podobnych sprawach.

To szczególnie ważne, bo choć interpretacji samorządowych nie wydaje się wiele, to mają one duże znaczenie informacyjne dla przedsiębiorców i mieszkańców. Ich skumulowanie w centralnej bazie zwiększy przejrzystość i przewidywalność w stosowaniu prawa podatkowego.

Czy zmiany uderzą w samorządy? Ministerstwo uspokaja

Projektodawcy podkreślają, że proponowane rozwiązania nie naruszają autonomii finansowej samorządów. Organy lokalne wciąż będą samodzielnie wydawać interpretacje, a zmieni się jedynie sposób ich publikacji.

W praktyce oznacza to, że burmistrz czy prezydent miasta nadal będzie mógł wydawać decyzje zgodnie z lokalną specyfiką, ale ich treść trafi dodatkowo do ogólnopolskiego systemu EUREKA.

Polecamy: Komplet podatki 2025

Kiedy zmiany wejdą w życie? Za przygotowanie ustawy odpowiada Ministerstwo Finansów i Gospodarki, a osobą prowadzącą projekt jest Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w resorcie. Rząd planuje przyjęcie projektu w III lub IV kwartale 2025 roku. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona zgodnie z harmonogramem, pierwsze interpretacje publikowane w nowym, scentralizowanym systemie moglibyśmy zobaczyć już w 2026 roku.

Centralizacja interpretacji podatkowych – krok ku większej przejrzystości prawa

Projekt ustawy UDER91 to odpowiedź na potrzebę porządkowania i centralizacji procesu wydawania interpretacji podatkowych w Polsce. Choć zmiana wydaje się techniczna, w rzeczywistości może znacząco poprawić dostęp do wiedzy i praktyki podatkowej dla przedsiębiorców oraz obywateli.

Dzięki jednemu systemowi interpretacje staną się łatwiejsze do znalezienia, a cały proces bardziej transparentny. To krok w stronę uproszczenia i większej przejrzystości prawa podatkowego w Polsce.