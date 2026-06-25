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Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze czekają duże zmiany. Rolnicy złożą jeden wniosek rocznie przez internet

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25 czerwca 2026, 07:44
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Rolnik, pole, tablet, internet, akcyza
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze czekają duże zmiany. Koniec składania dokumentów w gminach, ARiMR przejmie obsługę
Shutterstock

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Rolnicy mogą wkrótce pożegnać papierowe formalności związane ze zwrotem podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Rząd przygotowuje zmiany, które zakładają składanie tylko jednego wniosku rocznie, wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem ARiMR. Nowe przepisy mają uprościć procedury, ograniczyć biurokrację i ułatwić dostęp do zwrotu środków.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego rolnicy będą składać raz w roku elektronicznie do ARiMR, a nie jak dotychczas w formie papierowej do urzędu gminy dwa razy w roku - przewidują założenia do nowego projektu. Chodzi o projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego i niektórych opłat zawartych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który właśnie opublikowano na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

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ARiMR przejmie obsługę wniosków. Koniec składania dokumentów w gminach

Obowiązujące przepisy ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uchwalono 2006 r., tj. 20 lat temu. Według resortu rolnictwa regulacje wymagają zmiany, bowiem rolnicy wskazują na problemy - wniosek o zwrot akcyzy musi być składany w każdej gminie, w której producent rolny posiada ziemię i musi to zrobić osobiście.

W założeniach wskazano, że najważniejsze zmiany w projekcie to: powierzenie zadania przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w miejsce urzędów gmin; wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi wnioski o zwrot podatku będą składane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ARiMR tylko raz w roku, zamiast konieczności osobistego składania wniosku papierowego dwa razy w roku w każdym z urzędów gmin, w której producent rolny posiada użytki rolne.

Ważne

Najważniejsze zmiany w projekcie to: powierzenie zadania przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w miejsce urzędów gmin oraz składanie wniosków za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ARiMR tylko raz w roku.

Nowe zasady wyliczania limitu zwrotu podatku akcyzowego

Zgodnie z założeniami obliczanie należnego limitu zwrotu podatku akcyzowego w przypadku produkcji roślinnej będzie dotyczyło powierzchni użytków rolnych zatwierdzonych do płatności bezpośrednich, zamiast powierzchni użytków rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

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Zmiana oznacza, że podstawą do wyliczenia limitu zwrotu będą dane wykorzystywane już w systemie płatności bezpośrednich, co ma uprościć proces i ograniczyć liczbę rozbieżności związanych z ewidencją gruntów. To jedna z kluczowych zmian przewidzianych w projekcie, która może wpłynąć na sposób ustalania wysokości zwrotu dla producentów rolnych prowadzących produkcję roślinną.

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Zwrot akcyzy także dla spadkobierców. Rząd szykuje kolejne ułatwienia

Przewidziano wprowadzenie przepisów regulujących warunki zwrotu podatku akcyzowego i niektórych opłat zawartych w cenie oleju napędowego spadkobiercom. We wpisie wskazano, że wpisanie tej zmiany do Ordynacji podatkowej na umożliwić Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej udostępnianie ARiMR nieodpłatnie, w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków, faktur ustrukturyzowanych.

Nowe rozwiązania mają również usprawnić wymianę danych pomiędzy administracją skarbową a ARiMR, ograniczając konieczność składania dodatkowych dokumentów i przyspieszając obsługę wniosków.

Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2026 r. Oznacza to, że szczegółowe przepisy mogą zostać przedstawione w najbliższych miesiącach. Jeśli projekt przejdzie dalszy proces legislacyjny, rolnicy będą mogli korzystać z uproszczonych zasad składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

Planowane zmiany mają przede wszystkim ograniczyć biurokrację, cyfryzować proces składania dokumentów i ułatwić producentom rolnym uzyskanie należnego zwrotu podatku akcyzowego.

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Źródło: INFOR
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