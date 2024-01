MF: wzrost kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to koszt 48 mld zł

Ministerstwo Finansów oszacowało, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o około 48 mld zł.

Na stronie Sejmu pojawiła się odpowiedź na interpelację poselską w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgłaszający zapytanie do MF poseł Marcin Porzucek wskazał, że "podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT w danym roku to interesujący postulat wielu środowisk politycznych. W ostatnich kilku latach kwota ta została podniesiona blisko dziesięciokrotnie". Poprosił o odpowiedzi na poniższe pytania:



1. O ile wzrosła kwota wolna od podatku PIT w latach 2007-2015?



2. Jakie były wpływy z PIT w latach 2007-2022? Ile środków w poszczególnych latach trafiło do JST: gmin, powiatów i województw?



3. Jaki byłby dla budżetu państwa koszt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł rocznie? Ile z tego tytułu straciłyby JST?



Odpowiedzi na pytania udzielił Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Oto te wyjaśnienia.

O ile wzrosła kwota wolna od podatku PIT w latach 2007-2015?

Kwota wolna od podatku, czyli roczna wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej, od której nie jest pobierany podatek dochodowy, wynosiła w:

2007 r. – 3 013 zł,

2008 r. - 2016 r. – 3 089 zł,

2017 r. – 6 600 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 6 600 zł kwota wolna malała, natomiast w przedziale dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,

2018 r. - 2021 r. – 8 000 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 8 000 zł kwota wolna malała, w przedziale dochodów od 13 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł

nie miała ona zastosowania,

nie miała ona zastosowania, 2022 r. – 30 000 zł.

Jakie były wpływy z PIT w latach 2007-2022? Ile środków w poszczególnych latach trafiło do JST: gmin, powiatów i województw?

Wpływy budżetowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST)) wyniosły w:

2007 r. – 61,0 mld zł,

2008 r. – 67,2 mld zł,

2009 r. – 62,7 mld zł,

2010 r. – 62,5 mld zł,

2011 r. – 67,5 mld zł,

2012 r. – 70,6 mld zł,

2013 r. – 73,8 mld zł,

2014 r. – 78,1 mld zł,

2015 r. – 83,1 mld zł,

2016 r. – 89,3 mld zł,

2017 r. – 97,6 mld zł,

2018 r. – 110,8 mld zł,

2019 r. – 122,0 mld zł,

2020 r. – 119,2 mld zł,

2021 r. – 136,1 mld zł,

2022 r. – 136,1 mld zł.

Powyższe wielkości dotyczą zarówno podatku ustalanego przy zastosowaniu skali podatkowej, jak i innych form opodatkowania, w tym zryczałtowanego podatku dochodowego. Dochody JST z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kształtowały się natomiast następująco:

Dochody JST z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kształtowały się natomiast następująco (dane w mld zł):

Rok Gminy Powiaty Województwa Razem 2007 19,3 5,5 0,9 25,7 2008 21,5 6,1 0,9 28,5 2009 20,4 5,7 0,9 27,0 2010 20,4 5,6 0,9 26,9 2011 22,3 6,2 1,0 29,5 2012 23,4 6,4 1,0 30,8 2013 24,7 6,8 1,1 32,6 2014 26,7 7,3 1,1 35,1 2015 29,0 7,9 1,2 38,1 2016 31,3 8,5 1,3 41,1 2017 34,2 9,2 1,4 44,8 2018 38,8 10,5 1,6 50,9 2019 42,8 11,5 1,8 56,1 2020 42,0 11,3 1,8 55,1 2021 47,4 12,7 2,0 62,1 2022 51,4 13,9 2,3 67,6

Jaki byłby dla budżetu państwa koszt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł rocznie? Ile z tego tytułu straciłyby JST?

Szacuje się, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 48 mld zł.

Odnosząc się natomiast do pytania dotyczącego wpływu tego rozwiązania na dochody JST to należy mieć na uwadze, zawartą w art. 9b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, regułę, zgodnie z którą w przypadku gdy łączna kwota rocznych dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, prognozowanych na rok budżetowy jest niższa od ustawowo określonej referencyjnej łącznej kwoty rocznych dochodów z tych tytułów oraz różnica między tymi łącznymi kwotami jest większa od wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej obliczonej, to wysokość kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej podlega zwiększeniu.

W związku z powyższym podwyższenie kwoty wolnej od podatku może zmniejszyć dochody własne JST, ale jednocześnie wpłynąć na zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej (czyli na zwiększenie wydatków z budżetu państwa).