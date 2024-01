Co z kwotą wolną od podatku? "Postulat dotyczący podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł pozostaje aktualny"

"Postulat dotyczący podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł pozostaje aktualny" - czytamy w odpowiedzi na pytania posłów zadane premierowi Donaldowi Tuskowi podczas pierwszego posiedzenia Sejmu RP.

Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienie odpowiedzi na pytania posłów zadane podczas pierwszego posiedzenia Sejmu RP, czyli po wygłoszeniu exposé przez premiera Donalda Tuska. Część pytań dotyczyła zapowiedzianego podczas kampanii wyborczej podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Pojawiły się także inne pytania dotyczące kwestii podatkowych, niektóre z nich podajemy poniżej.

Co z kwotą wolną od podatku?

Pytanie: Co z kwotą wolną od podatku? Miało być 100 dni i 60 tys. kwoty wolnej od podatku. Pytam, co z kwotą wolną od podatku?



Odpowiedź: Postulat dotyczący podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł pozostaje aktualny. Ze względu na wagę ww. postulatu jego wprowadzenie musi zostać poprzedzone stosownymi analizami, korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych, uwzględniać wyniki analizy dot. wpływu na systemy IT, w tym czas niezbędny na implementację zmian w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań.

Pytanie: Chciałbym zapytać o radę fiskalną: Jeżeli taka rada fiskalna powie, że nie należy wprowadzać chociażby 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, czy Pan mimo to podejmie taką decyzję?



Odpowiedź: Polska jest obecnie jedynym krajem UE, który nie posiada rady fiskalnej, co wynika z braku wymogu prawnego ustanowienia tej instytucji. W ramach trwającej dyskusji nad reformą ram fiskalnych UE jest obecnie dyskutowany wymóg ustanowienia tej instytucji we wszystkich krajach UE, jednak nie jest on jeszcze ostatecznie przesądzony. Rząd deklaruje powołanie Rady niezależnie od wymogów prawa europejskiego. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi w przypadku zaleceń rady fiskalnej stosuje się tzw. zasadę comply-or-explain, oznaczającą, że rząd może albo wziąć pod uwagę taką rekomendację, albo - w przypadku niezastosowania się do niej - przedstawić publicznie argumenty przemawiające za danym stanowiskiem.

Co z odliczeniem składki zdrowotnej?

Pytanie: Czy zostaną wprowadzone zmiany w ZUS i odwrócony PIT dla mikroprzedsiębiorców, o których mówił Pan podczas kampanii wyborczej?



Odpowiedź: Decyzja dotycząca przywrócenia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz i szeroko zakrojonych konsultacji, które będą podstawą do wypracowania optymalnych rozwiązań w tym niezwykle istotnym obszarze.

Kiedy obniżenie podatku VAT?

Pytanie: Kolejne pytanie dotyczy podatku VAT. Dziś mija 10 lat od wprowadzenia przez Pana rząd podwyżek do 23% na 2 lata. Kiedy Pan to obniży?



Odpowiedź: Podwyższone o 1 p.p. stawki VAT – 23% zamiast 22% oraz 8% zamiast 7% – zostały wprowadzone od 2011 roku w kontekście największego kryzysu gospodarczego od lat 30. XX w. Utrzymanie stawek VAT na poziomie 23% i 8% było dokonywane kilkukrotnie w drodze nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług na przestrzeni lat.



Stawki 23% i 8% zostały utrzymane w następnych latach:



• ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – do 31 grudnia 2016 r.;



• ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – do 31 grudnia 2018 r.;



• ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – wprowadzenie mechanizmu opartego na wskaźnikach odnoszących się do finansów publicznych (dług publiczny oraz PKB) – dodano art. 146aa;



• ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 – uzupełnienie wprowadzonego mechanizmu o dodatkowy warunek dotyczący stabilizującej reguły wydatkowej – rozbudowano art. 146aa.



W tych przypadkach, utrzymanie podwyższonych stawek VAT było argumentowane warunkami gospodarczymi i kondycją finansów publicznych.



Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw6 – w związku z aktualnymi uwarunkowaniami, w tym sytuacją geopolityczną i koniecznością zapewnienia finansowania kluczowym obszarom – zastosowano mechanizm utrzymania podwyższonych stawek VAT skorelowany z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej (dodano art. 146ea – 146ej w ustawie). Mechanizm ten zakłada automatyczny powrót do stawek 22% i 7% w przypadku zaistnienia określonych w przepisach okoliczności, tj. zapewnienia wydatków na obronność kraju na określonym poziomie (nie wyższym niż 3% PKB na warunkach wskazanych w odpowiednich przepisach).

Co z podatkiem Belki?

Pytanie: Co z likwidacją belkowego?



Odpowiedź: W MF trwają prace dotyczące zmian w tzw. podatku Belki. Wprowadzenie zmian zostanie poprzedzone dialogiem z interesariuszami, szczegółową analizą wpływu zmian na rynek kapitałowy w Polsce oraz analizą skutków budżetowych.

Co z kasowym VAT i składkami dla przedsiębiorców?

Pytanie: Kasowy PIT, ale co z kasowym VAT, o który również dopominają się przedsiębiorcy? Czy zmienicie zasady naliczania składek dla przedsiębiorców?

Odpowiedź: Metodę kasową rozliczeń w VAT w Polsce obecnie może wybrać ok. 93% podatników – rozwiązanie funkcjonuje od wielu lat w formie dobrowolnej (czyli takiej, jaka możliwa jest do wprowadzenia według dyrektywy VAT). Od lipca 2023 r., w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3 roczny limit obrotów uprawniający do stosowania metody kasowej został podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Jest to maksymalny limit dopuszczony na podstawie dyrektywy VAT. Tym samym możliwość stosowania

metody kasowej zyskało dodatkowo ponad 37 tys. podatników.



W zgodzie z przepisami dyrektywy VAT, metoda kasowa polega na kalkulacji VAT należnego i VAT do odliczenia zasadniczo od zapłaconych faktur (sprzedażowych i zakupowych). Podatek VAT należny ujmowany jest w dacie zapłaty za fakturę przez nabywcę, a podatek VAT naliczony odliczany w dacie dokonania zapłaty za zakup. Efektywnie dochodzi zatem do przesunięcia rozliczenia VAT na moment płatności.



Pomimo możliwości wyboru tej metody (wybór jest dobrowolny), rozwiązanie to nie jest popularne ze względu na jednoczesne przesunięcie odliczenia VAT do momentu zapłaty za fakturę. Podatnicy stosujący rozliczenie kasowe rozliczają się w VAT za okresy kwartalne (rozliczenie kwartalne dostępne jest również dla podatników innych niż tych, którzy wybrali metodę kasową).



Rozliczenie kwartalne przesuwa zapłatę VAT do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale. Podatnik zyskuje zatem czas na otrzymanie zapłaty zanim powstanie obowiązek rozliczenia VAT z urzędem skarbowym. Z rozliczeń kwartalnych korzysta tylko ok. 13% uprawnionych. Jeżeli podatnik nie wybrał metody kasowej bez względu na sposób rozliczeń (miesięczne/kwartalne) brak zapłaty za fakturę w ciągu 90 dni od terminu płatności daje prawo do „ulgi za złe długi” – podatnik skoryguje należny VAT i zapłaci go dopiero po otrzymaniu zapłaty od nabywcy.