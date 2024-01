Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jaka jest wysokość składki zdrowotnej dla kartowiczów w 2024 roku?

Karta podatkowa a wysokość składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którzy wybrali kartę podatkową jako formę opodatkowania zobowiązani są do regularnego uiszczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, którą stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku.



Oznacza to, że wysokość składki zdrowotnej jest bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem ustalonym dla każdego kolejnego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy, w ramach swojej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej, muszą więc uwzględniać tę kwotę jako podstawę do obliczenia swojego obowiązku ubezpieczeniowego.

Ile wynosi składka zdrowotna 2024 na karcie podatkowej?

Minimalne wynagrodzenie na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł, co ma bezpośrednie implikacje dla składki zdrowotnej, która musi zostać wpłacona do ZUS. W przypadku kartowiczów stawka składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na 1 stycznia danego roku. W konsekwencji, miesięczna kwota składki zdrowotnej, którą przedsiębiorcy na karcie podatkowej muszą opłacać w 2024 roku wynosi 381,78 zł.



Jeżeli natomiast spojrzymy na składkę roczną, przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej muszą uwzględnić pełną roczną kwotę składki zdrowotnej, która wynosi 4 581,36 zł. Ta suma obejmuje łączne zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej na cały rok kalendarzowy.



Ważne! Przedsiębiorcy płacący kartę podatkową mogą obniżyć podatek wynikający z decyzji naczelnika urzędu skarbowego o 19% kwoty zapłaconej składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy stosującego kartę podatkową nie będzie podwyższana od 1 lipca 2024 roku

Podkreślmy to jeszcze raz, że podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2024 roku. Przedsiębiorcy ci opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2024 roku od podstawy wymiaru wynoszącej 4242 zł, tj. w wysokości 381,78 zł miesięcznie.



Oznacza to, że składka nie będzie podwyższana od 1 lipca 2024 roku wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4300 zł.