Darowizna samochodu żonie po wycofaniu z firmy. Czy to na pewno bezpieczne podatkowo? Skarbówka rozwiewa wątpliwości

Czy przekazanie żonie samochodu wycofanego z działalności gospodarczej może sprowadzić na przedsiębiorcę problemy z fiskusem? Najnowsza interpretacja skarbówki rozwiewa te wątpliwości. Urząd jasno wskazał, że darowizna auta po wycofaniu z firmy nie powoduje powstania przychodu w PIT, o ile spełnione są określone warunki. To ważna wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, jak bezpiecznie przekazać majątek firmowy do majątku prywatnego.

rozwiń >

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która rozwiewa wątpliwości wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dokument o sygnaturze 0115-KDIT3.4011.645.2025.2.DP dotyczy skutków podatkowych darowizny samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej i przekazanego następnie żonie w ramach wspólności majątkowej. Nowa interpretacja potwierdza, że takie przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dla wielu przedsiębiorców oznacza pewność prawną w kwestii rozliczeń przy przekazywaniu majątku prywatnego w rodzinie.

REKLAMA

REKLAMA

Darowizna samochodu żonie po wycofaniu z firmy – co z podatkiem?

Interpretacja została wydana na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach tej działalności mężczyzna użytkował samochód osobowy wpisany do ewidencji środków trwałych, który na dzień złożenia wniosku był już całkowicie zamortyzowany. Co istotne, przy zakupie auta przedsiębiorca odliczył 50% naliczonego podatku VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami o użytkowaniu pojazdów mieszanych.

Przedsiębiorca planował w najbliższym czasie wycofać samochód z działalności gospodarczej, a następnie przekazać go w formie darowizny swojej żonie, z którą pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej. Wycofanie pojazdu miało nastąpić 15 października 2025 r., a sama darowizna – 30 października 2025 r. W uzupełnieniu wniosku wskazano m.in., że:

darowizna będzie dokonana z majątku wspólnego do majątku osobistego żony ,

, nie będzie miała żadnych warunków ani zobowiązań po stronie obdarowanej,

po darowiźnie mąż nie będzie korzystał z auta w żaden sposób ,

, żona nie prowadzi działalności gospodarczej ,

, samochód będzie służył wyłącznie celom osobistym.

Co ważne, przedsiębiorca nie posiadał informacji, czy i kiedy jego żona planuje sprzedać pojazd – a to, jak się okazało, nie miało znaczenia dla oceny podatkowej.

REKLAMA

„Czy darowizna samochodu wycofanego z działalności będzie opodatkowana PIT?” – pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców

W złożonym wniosku podatnik zapytał wprost: „Czy darowizna samochodu osobowego, wycofanego wcześniej z działalności gospodarczej na cele osobiste, której zamierzam dokonać na rzecz mojej żony, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdaniem wnioskodawcy – nie. Argumentował, że po wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych i zapłacie należnego VAT, samochód stanie się składnikiem majątku prywatnego, a darowizna dokonana z tego majątku nie jest odpłatnym zbyciem i nie rodzi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Jak wyjaśnił przedsiębiorca, czynność ta ma charakter cywilnoprawny i wynika z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 888), który stanowi, że: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.” W ocenie podatnika, skoro czynność jest nieodpłatna, a jej skutkiem nie jest powiększenie majątku darczyńcy, nie może być mowy o przychodzie podatkowym.

Skarbówka potwierdziła: stanowisko przedsiębiorcy jest prawidłowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z argumentacją podatnika. W interpretacji z 7 października 2025 r. stwierdził jednoznacznie: „Przekazanie w formie darowizny z majątku wspólnego, do majątku osobistego żony samochodu osobowego, wycofanego wcześniej z działalności gospodarczej na cele osobiste, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”

Co więcej, organ podatkowy podkreślił, że opisane zdarzenie jest „obojętne podatkowo” dla darczyńcy – oznacza to, że nie wywołuje żadnych skutków w zakresie PIT. To stanowisko ma ogromne znaczenie praktyczne – pokazuje, że przekazanie wycofanego z działalności samochodu członkowi rodziny nie musi oznaczać powstania obowiązku podatkowego, o ile czynność spełnia przesłanki darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Przepisy, na których oparła się interpretacja – artykuły ustawy o PIT

W uzasadnieniu Dyrektor KIS przytoczył kilka ważnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT: „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.” Z kolei art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d wskazuje, że źródłem przychodów jest odpłatne zbycie „innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie” – o ile nie jest związane z działalnością gospodarczą.

Jednocześnie art. 10 ust. 2 pkt 3 stanowi, że przepisów dotyczących odpłatnego zbycia nie stosuje się „do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat”.

Podstawowe znaczenie ma jednak to, że wszystkie te przepisy odnoszą się wyłącznie do odpłatnego zbycia, a nie do czynności nieodpłatnych, takich jak darowizna. Jak zaznaczył organ skarbowy, darowizna nie jest sprzedażą ani formą uzyskania przychodu – jest jednostronnym przysporzeniem majątkowym po stronie obdarowanego, a więc nie generuje dochodu po stronie darczyńcy.

Darowizna w świetle Kodeksu cywilnego – bez ekwiwalentu, a więc bez podatku

Krajowa Informacja Skarbowa przypomniała, że pojęcie „darowizna” nie jest definiowane przez ustawę o PIT. W związku z tym należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 888 §1), który mówi jasno: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.”

Jak wyjaśnił organ, celem darowizny jest nieodpłatne przysporzenie na rzecz drugiej osoby. Nie dochodzi więc do żadnego ekwiwalentu, wzajemnego świadczenia czy odpłatności. Tym samym nie może powstać przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

W praktyce oznacza to, że jeśli przedsiębiorca wycofa z działalności samochód, zapłaci należny VAT i następnie przekaże ten samochód żonie (czy innemu członkowi rodziny) bez żadnych warunków i zobowiązań, to urząd skarbowy nie uzna tego za przychód z działalności gospodarczej ani za odpłatne zbycie rzeczy.

Kiedy interpretacja ma zastosowanie – kto może z niej skorzystać?

Choć każda interpretacja indywidualna dotyczy konkretnej osoby i stanu faktycznego, to jednak takie stanowisko KIS może stanowić ważną wskazówkę dla innych przedsiębiorców w podobnych sytuacjach. Interpretacja potwierdza bowiem, że:

samo wycofanie samochodu z działalności i przekazanie go na cele osobiste nie powoduje powstania przychodu w PIT ,

i przekazanie go na cele osobiste , darowizna takiego pojazdu – nawet jeśli wcześniej był środkiem trwałym – również nie rodzi obowiązku podatkowego ,

takiego pojazdu – nawet jeśli wcześniej był środkiem trwałym – , istotne jest, by darowizna miała charakter nieodpłatny i wynikała z kodeksowej definicji umowy darowizny ,

i wynikała z , po przekazaniu pojazdu darczyńca nie może z niego korzystać w celach osobistych lub gospodarczych.

Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy po latach amortyzacji chcą przekazać pojazd rodzinie, mogą to zrobić bez ryzyka podatkowego w PIT.

Co z podatkiem VAT? Wycofanie samochodu a obowiązki przedsiębiorcy

Warto zwrócić uwagę, że choć interpretacja dotyczy podatku dochodowego, to sam wnioskodawca wspomniał o konieczności odprowadzenia należnego podatku VAT w momencie wycofania pojazdu z działalności gospodarczej.

Zasada ta wynika z odrębnych przepisów ustawy o VAT – jeśli przy zakupie samochodu przedsiębiorca odliczył część podatku (np. 50%), to przy przekazaniu na cele osobiste należy naliczyć VAT od wartości rynkowej pojazdu w chwili wycofania.

Jednak po tym rozliczeniu – dalsze przekazanie samochodu w formie darowizny z majątku prywatnego nie podlega już ani VAT, ani PIT. To rozstrzygnięcie porządkuje sytuację podatników i eliminuje wątpliwości dotyczące dwuetapowych operacji (najpierw wycofanie, potem darowizna).

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Dlaczego ta interpretacja jest tak ważna dla przedsiębiorców?

Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przez lata korzysta z firmowych samochodów, które po amortyzacji tracą wartość księgową, ale wciąż mają wartość użytkową. Często pojawia się więc pytanie: co zrobić z samochodem po zakończeniu amortyzacji?

Nowa interpretacja Dyrektora KIS jasno wskazuje, że możliwe jest jego bezpieczne wycofanie z działalności i przekazanie w formie darowizny – bez ryzyka podatku dochodowego.

Dzięki temu przedsiębiorcy mogą:

uporządkować majątek firmy przed zamknięciem działalności,

przekazać auto współmałżonkowi lub dziecku bez konieczności rozliczania PIT,

uniknąć niepotrzebnych komplikacji przy ewentualnej kontroli podatkowej.

Jak podkreśla organ, warunkiem jest jednak, aby darowizna była rzeczywiście nieodpłatna, a darczyńca nie czerpał żadnych korzyści z przekazanego pojazdu po dokonaniu darowizny.

Interpretacja KIS to ważny sygnał dla podatników

Choć wydana interpretacja indywidualna formalnie wiąże tylko podatnika, który ją uzyskał, to w praktyce stanowi ważny sygnał interpretacyjny dla innych organów podatkowych i doradców. Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, a jego rozstrzygnięcie wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą darowizny nie generują przychodu, jeśli są nieodpłatne i mają charakter cywilnoprawny.

W interpretacji czytamy wprost: „przekazanie w formie darowizny z majątku wspólnego, do majątku osobistego żony samochodu osobowego, wycofanego wcześniej z Pana działalności gospodarczej na cele osobiste, nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opisane przez Pana zdarzenie będzie dla Pana - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - obojętne podatkowo (nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem).”