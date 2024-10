Zmiany w VAT od 1 stycznia 2025 r. Co planuje Ministerstwo Finansów?

Przygotowane zostały zmiany projektu ustawy o podatku VAT, zgodnie z wskazanymi przez Ministra Finansów informacjami miałyby one wejść w życie już od 1 stycznia 2025 r. Zmiany te mają mieć szeroki zakres, ponieważ mają dotyczyć między innymi obniżonych stawek VAT, mechanizmu odwrotnego obciążenia, ale również mają wpłynąć na obowiązki dotyczące integracji kas rejestrujących.

Zmiany w obniżonych stawkach VAT

Zgodnie z planowanymi zmianami stawką 0% mają zostać objęte statki ratownicze oraz łodzie ratunkowe, które są wykorzystywane na morzu, ale nie są statkami i łodziami pełnomorskimi. Do tej pory stawka ta była stosowana do pełnomorskich statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, zgodnie z wskazaniami projektu zmiana ta ma na celu ujednolicenie stosowania stawki VAT do statków i łodzi wykorzystywanych w tym samym celu.

Kolejną zmianą jest utrzymanie stawki 8% dla wyrobów medycznych, które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych. Stawka ta ma zostać utrzymana dla tych wyrobów bezterminowo, zmiana ta jest podyktowana tym, że obecne przepisy przewidywały utrzymanie stawki tylko do 27 maja 2025 roku, Minister uznał jednak za nieuzasadnione obejmowanie tych wyrobów wyższą stawką, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i spełniają wymogi określone w nowej ustawie.

Zmiany obejmą również likwidację obniżonej stawki VAT dla „żywych koniowatych”, która wynikać będzie z konieczności dostosowania krajowych przepisów do dyrektywy Unii Europejskiej, w której zostały ustalone limity dotyczące kategorii towarów/usług, które objęte są stawkami obniżonymi. Usunięcie obniżonej stawki pozwoli na dostosowanie kategorii towarów/usług do maksymalnego limitu (24 kategorii) wynikającego z Dyrektywy i spowoduje zwiększenie stawki z 8% do 23%.

Podwyższeniu (do stawki podstawowej) ulegnie również stawka podatku jaką objęte są wyroby z konopi siewnej do palenia lub wdychania bez spalania, zgodnie z projektem zmian bezzasadne jest obejmowanie obniżoną stawką tych produktów. Zmiana ta jednak nie obejmie wyrobów z konopi siewnej wykorzystywanych wyłącznie w celach medycznych (tzw. marihuana medyczna).

Obniżeniu ulegnie natomiast stawka VAT na kubeczki menstruacyjne, stawka zostanie obniżona z 23% do 5%, zmiana ta ma na celu ujednolicenie stawek podatkowych jakimi są objęte produkty higieniczne dla kobiet.

Ostatnią zmianą w kwestii stawek jest doprecyzowanie brzmienia poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – nawozów i środków ochrony roślin oraz pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych. Planowane zmiany mają mieć przede wszystkim na celu ujednolicenie definicji tych produktów, w związku z brakiem odwołania w przepisach VAT pojawiały się wątpliwości co do interpretacji i kwalifikacji tych pojęć. Poprzez odwołanie się do przepisów branżowych zmiany te miałyby wyeliminować niepewności jakie powstawały w związku z tymi produktami.

Mechanizm odwrotnego obciążenia

Zgodnie z planowaną nowelizacją wydłużeniu ulec miałoby funkcjonowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Do tej pory możliwość ta była przewidziana jedynie do 28 lutego 2025 roku, jednak poprzez wydłużenie i zrównanie terminów do tych przewidzianych w dyrektywie Unijnej mechanizm odwrotnego obciążenia będzie mógł być stosowany do 31 grudnia 2026 r.

Brak wymogu integracji kas fiskalnych z terminalami

Ustawa nowelizująca z 29 października 2021 r, wprowadziła obowiązek integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi, brak spełnienia tego obowiązku wiązał się natomiast z karami pieniężnymi. W związku jednak z występującymi trudnościami technicznymi, wynikającymi z braku odpowiednich terminali płatniczych na rynku, które pozwalałyby na spełnienie tego wymogu oraz fakt, że dotychczasowe rozwiązanie jakim było przekazywanie danych przez agentów rozliczeniowych spełniło swoje zadanie uzasadnione wydało się zrezygnowanie z obowiązku integracji, proces ten natomiast ma postępować naturalnie wraz z rozwojem technologii. Planowane natomiast również jest zniesienie kar pieniężnych jakie przewidywane były za brak integracji kas rejestrujących z terminalami.

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego

Zmianie mają ulec również zasady dotyczące możliwości skorzystania z zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z planowaną nowelizacją, będą mogli z niego skorzystać także podatnicy zagraniczni, którzy nie posiadają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie naszego kraju. Możliwość ta będzie dotyczyć również polskich podatników w innych krajach Unii Europejskiej, warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest przestrzeganie limitu unijnego oraz rejestracja w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz przekazywanie kwartalnych informacji o obrotach jakie osiągamy w każdym państwie członkowskim Unii.

Zmiany w ustalaniu limitu zwolnienia podatkowego

Kwota 200 000 zł określająca limit zwolnienia podmiotowego nie ulegnie zmianie, jednak najprawdopodobniej zmieni się sposób obliczania tego limitu. Zgodnie z nowelizacją wliczane będą bowiem do niego zarówno wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która na terenie kraju nie podlega opodatkowaniu VAT. Do limitu mają zostać również wliczane usług reasekuracyjne, w sytuacji, w której nie będą miały one charakteru pomocniczego.

Ustalanie miejsca świadczenia usług

Zmianie ulegną zasady określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników w przypadku usług takich jak imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne w sytuacji, gdy ostateczny odbiorca takich usług obecny jest wirtualnie lub gdy usługa jest transmitowana. Od 2025 roku usługi takie mają podlegać opodatkowaniu w kraju konsumenta tak samo jak usługi elektroniczne.

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów ograniczeniu ma ulec zakres zwolnień przedmiotowych dotyczących obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Zwolnieniu nie będą dłużej podlegać czynności związane z dostawą towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży czy też świadczenie usług przy użyciu urządzeń wydających bilety obsługiwanych przez klienta (np. za parking). Czynności takie mają być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie.

Marża dla dostaw dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków

W procedurze szczególnej VAT marża zgodnie ze zmianami do dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków ma mieć zastosowanie stawka podstawowa, niezależnie od tego jaka stawka obowiązuje w opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zmianom mają ulec również reguły stosowania procedury szczególnej, ma być ona bowiem możliwa do zastosowania w przypadku, gdy nie stosuje się obniżonej stawki VAT do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków dostarczonych podatnikowi pośrednikowi lub tych, które zostały przez niego zaimportowane.

