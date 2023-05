Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej. Jaka stawka VAT?

Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

Spór w sprawie dotyczył wiążącej informacji stawkowej (WIS) dla pozyskania praw i przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy farm fotowoltaicznych oraz ich sprzedaży zainteresowanym budową inwestorom.



Organ podatkowy uznał, że dla usługi odpłatnego przeniesienia na kupującego (cesja) praw i obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących budowy farmy fotowoltaicznej właściwa jest 23 proc. stawka VAT.



Wnioskodawca nie zgadzał się z taką klasyfikacją usługi. W skardze do sądu administracyjnego przekonywał, że usługa powinna zostać zaklasyfikowana do grupowania: 74.90.20.0 tj. pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.



Fiskus natomiast wniósł o oddalenie skargi.

Sprzedaż praw do projektu elektrowni fotowoltaicznej a stawka VAT. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

WSA w Olsztynie w wyroku z 22 lutego 2023 r. (sygn. I SA/Ol 608/22) za prawidłowe uznał stanowisko fiskusa.



Zauważył, że z opisu usługi wynika, iż kupujący będzie zainteresowany wyłącznie nabyciem całości świadczenia, a nie jego poszczególnych elementów. Jedynie bowiem łączna realizacja wszystkich wymienionych w umowie czynności może doprowadzić do osiągnięcia określonego celu. Ponadto z umowy sprzedaży wynika, że jej przedmiotem jest przeniesienie prawa własności projektu elektrowni fotowoltaicznej, które będzie miało miejsce po spełnieniu określonych warunków, a strony umowy zobowiązują się względem siebie do udzielenia sobie pomocy we wszelkich niezbędnych działaniach celem doprowadzenia do przeniesienia ze sprzedającego na kupującego wszelkich praw, obowiązków, cesji oraz dokumentów związanych z projektem.



Zatem w ocenie sądu świadczenie obejmuje projekt wraz z autorskimi prawami majątkowymi, ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne pozwalające na dalszy rozwój projektu, umowy - w tym umowę dzierżawy gruntu ze zgodą na jej cesję - uzgodnienia i opinie. Jednocześnie istotnym elementem umowy jest uprawomocnienie się decyzji administracyjnych o przeniesieniu ze sprzedającego na kupującego wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.



W związku z tym w sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. Przy czym zdaniem WSA świadczeniem głównym, dominującym jest sprzedaż praw do projektu elektrowni fotowoltaicznej, a pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji do jego realizacji stanowi element pomocniczy.



Sąd zgodził się, że zarówno usługi projektowania elektrowni fotowoltaicznych, jak również sprzedaż wcześniej zakupionego projektu łącznie z przeniesieniem do niego praw mieści się w grupowaniu PKWiU 71.12.13.0 obejmującym usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej.

Sporna usługa kompleksowa nie może być zaś zaklasyfikowana do kodu 74.90.2 pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Klasyfikacja usługi tj. świadczenia kompleksowego - sprzedaż praw do projektu elektrowni fotowoltaicznej jest niezbędna i konieczna do ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług. Ponieważ sporna usługa nie została wymieniona jako ta, dla której ustawodawca w ustawie oraz w aktach wykonawczych przewidział obniżoną stawkę podatku, to właściwa jest 23 proc. stawka podstawowa.

Świadczenia kompleksowe a stawka VAT. Komentarz PwC

Zagadnienie świadczeń kompleksowych zazwyczaj budzi wątpliwości i wymaga dogłębnej analizy - między innymi dla potrzeb określenia odpowiedniej stawki VAT. Z powyższego wyroku można zauważyć, że zarówno organy, jak i sądy administracyjne, dokonując klasyfikacji danego świadczenia, przykładają wagę przede wszystkim do oceny faktycznego celu gospodarczego transakcji. Z powyższego wynika bowiem, że postanowienia umowy nie są jedynym wyznacznikiem, który jest decydujący dla klasyfikacji podatkowej usługi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo