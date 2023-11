Wiele firm zna tę sytuację – ważny specjalista taki jak księgowa zaczyna zdradzać oznaki zmęczenia i niezadowolenia z pracy. Brak czasu, za dużo obowiązków, nadmiar dokumentów – to prosta droga do wypalenia zawodowego i rezygnacji ze stanowiska. Jednak czy przedsiębiorcy są gotowi na konsekwencje, jakie niesie za sobą odejście tak ważnego pracownika? Co zrobić, by zatrzymać księgowego w firmie?

Księgowi nadal na wagę złota

Dynamiczne zmiany w prawie podatkowym, a także budzące wciąż wiele pytań wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur sprawiły, że rola księgowych w przedsiębiorstwach stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe regulacje oznaczają nowe obowiązki i wymagają od przedsiębiorców ciągłego aktualizowania wiedzy i elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia prawnego.

- Księgowi są głównym oparciem dla firm, zwłaszcza teraz gdy KSeF stawia przed przedsiębiorcami dodatkowe wyzwania. Wprowadzenie go wymaga nie tylko dostosowania się do nowych standardów w zakresie fakturowania elektronicznego, ale także umiejętności skutecznego zarządzania i archiwizacji e-dokumentów – zauważa Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Księgowy musi więc dziś nie tylko nadążać za zmianami, ale także powtarzać niektóre czynności i budować procesy wciąż od nowa, dostosowując je do wprowadzanych regulacji – często kilkukrotnie. A to może budzić frustrację, zmęczenie i… chęć zmiany.

Księgowy odchodzi z cenną wiedzą o firmie. Jak go zatrzymać?

Odejście doświadczonego księgowego z firmy niesie za sobą ryzyko utraty cennej wiedzy na temat finansów, rentowności oraz planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Księgowi są integralną częścią zespołu i strategicznym doradcą właścicieli firm. Mają wiele danych, ogrom doświadczenia i cennych informacji kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niestety bardzo często gromadzą je nie tylko na dysku, ale przede wszystkim w swojej głowie. To dlatego utrata takiego pracownika może być bardzo problematyczna dla firmy.

- Sytuacją idealną jest stworzenie takiego środowiska pracy, które da księgowym komfort i pozwoli im się rozwijać. Przeciążony obowiązkami pracownik, zawalony papierami, poszukujący dokumentów, przeklepujący dane z faktur do systemu księgowego nigdy nie będzie efektywny i zadowolony. Zwłaszcza że pracodawca najczęściej wymaga od niego także myślenia strategicznego i analitycznego. Na to wszystko trzeba znaleźć czas. Rozwiązaniem jest wprowadzenie technologii, które odciążą księgowych i zautomatyzują powtarzalne czynności – wyjaśnia Krzysztof Wojtas.

Narzędzia, które automatyzują żmudną, powtarzalną pracę, nie tylko skracają czas wykonywania obowiązków, ale także minimalizują zmęczenie oraz liczbę zadań do wykonania. Dzięki nowoczesnym aplikacjom księgowi mogą skoncentrować się na bardziej wymagających i strategicznych aspektach swojego zawodu, co z kolei wpływa pozytywnie na ich zadowolenie z pracy. Mniejsza liczba obowiązków to mniejsze zmęczenie i lepsza atmosfera w zespole. Dzięki automatyzacji współczesny księgowy nie tylko łatwiej radzi sobie z codziennymi zadaniami, ale również zyskuje przestrzeń do pełnienia bardziej wartościowej funkcji w strukturze organizacyjnej firmy.

- Wprowadzenie nowych technologii, także tych opartych na sztucznej inteligencji, może znacznie usprawnić pracę działu księgowości. Cyfryzacja, elektroniczne obiegi dokumentów i e-archiwa redukują liczbę czasochłonnych zadań i pozwalają księgowym skupić się na bardziej wartościowej, analitycznej roli – dodaje ekspert.

Nowoczesne technologie sposobem na uniknięcie utraty know-how

Nowoczesne narzędzia wspierające księgowość to nie tylko sposób na zatrzymanie księgowego, ale też pomoc w przypadku jego odejścia. A pracownicy rezygnują z różnych powodów, czasem w atmosferze zrozumienia, a czasem w trudnych warunkach. Nie zawsze są skłonni i mają czas na to, by przekazać swoją wiedzę i obowiązki kolejnemu specjaliście. To oznacza spory problem i chaos w zarządzaniu finansami.

Wprowadzając nowoczesne aplikacje wspomagające pracę księgowych, które automatyzują procesy i gromadzą dane w strukturalny sposób – często w bezpiecznej chmurze, firma może zminimalizować ryzyko utraty wiedzy w przypadku odejścia pracownika. Pomocny jest także cyfrowy obieg dokumentów, dzięki któremu wybrane osoby z zespołu, w tym właściciel firmy, opisują i akceptują dokumenty w dowolnym momencie, a później mają bieżący dostęp do kluczowych informacji, wszystkich faktur i umów. Mogą też w każdym momencie sprawdzić status spraw, przeanalizować proces akceptacji jakiegoś pliku czy odszukać potrzebny dokument.

- Inwestowanie w nowoczesne technologie księgowe to jedna z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania utracie know-how. Dzięki nim i sztucznej inteligencji, która zachowuje pewne działania wykonane na dokumentach, firma staje się bardziej niezależna od konkretnych osób, a procesy są zautomatyzowane, co minimalizuje ryzyko utraty danych finansowych i kluczowej wiedzy na temat działalności przedsiębiorstwa – podkreśla Krzysztof Wojtas.

Inteligentne systemy księgowe są elastyczne i intuicyjne w obsłudze. A to oznacza, że także wdrażanie nowych osób do pracy z nimi nie wymaga dużego nakładu czasu, co umożliwia szybkie i płynne przejęcie obowiązków.

Aby uniknąć straty know-how i zagwarantować ciągłość operacyjną, przedsiębiorstwa powinny skoncentrować się na modernizacji swoich systemów księgowych i poważnie zastanowić nad wdrożeniem cyfrowego obiegu dokumentów. To nie tylko krok w stronę cyfryzacji, ale też dobra strategia przeciwdziałania problemom związanym z odejściem kluczowych pracowników.