Czy na rynku e-papierosów wystąpi szara strefa podatkowa?

Akcyza od e-papierosów w Polsce a szara strefa

Od 1 października 2020 r. obowiązuje akcyza na płyn do e-papierosów w kwocie 0,55 zł za 1 ml oraz 305,39 zł/kg w przypadku wyrobów nowatorskich.

Zdaniem dyrektor departamentu podatku akcyzowego w Ministerstwie Finansów Marii Rutki, obciążenie podatkowe płynu do papierosów elektronicznych w Polsce jest na średnim poziomie w UE.

Pytana o wpływ nowej akcyzy na małe i średnie firmy z branży e-papierosów, Rutka zauważyła, że przed wprowadzeniem tego podatku przez około 10 lat korzystały one z wakacji podatkowych, a po wprowadzeniu przez kolejne 32 miesiące - z preferencji podatkowej w zakresie akcyzy (najpierw 29 miesięcy obowiązywania zerowej stawki, potem 3 miesiące zaniechania poboru akcyzy).

"Ten długi czas był wystarczający na przygotowanie się do opodatkowania akcyzą i dostosowania do realiów, w których funkcjonują od lat podmioty z branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Firmy w tym okresie miały przestrzeń na przeprowadzenie analiz rynku, badanie preferencji konsumentów, weryfikację progów akceptowalności cenowej czy wdrażanie długookresowych strategii rozwoju" - powiedziała.

Zauważyła, że już w 2015 r. znaczną część rynku, tj. 60-70 proc. miał jeden z koncernów tytoniowych. Od tego czasu e-papierosy do swojego portfolio wprowadziły inne duże podmioty z branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W 2019 r. do Polski wszedł znany amerykański producent e-papierosów.

"Nie jest to już – jak miało to miejsce w pierwszych latach obecności e-papierosów w Polsce – rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie obok nich funkcjonują też międzynarodowi potentaci. W tej sytuacji dalsze utrzymywanie sytuacji gdzie akcyza od e-papierosów nie jest odprowadzana do budżetu nie znajduje uzasadnienia" - powiedziała Rutka.

"Jak pokazują ubiegłe lata, w sytuacji braku efektywnego opodatkowania akcyzą struktura rynku też się zmieniała w kierunku zwiększania liczby dużych podmiotów mających w swojej ofercie e-papierosy. Jednocześnie jednak brak efektywnego opodatkowania sprawił, że odsetek młodzieży, która zainteresowała się tą przystępną cenowo używką niebezpiecznie wzrósł" - oceniła.





Według Rutki wprowadzenie akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich nie będzie mieć wpływu na eksporterów.

"Eksport do państw trzecich oraz dostawa wewnątrzwspólnotowa do państw UE płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich nie są opodatkowane akcyzą (...). Jeżeli zaś akcyza od płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich zostanie zapłacona w Polsce - np. wtedy, gdy podatnik wyprodukował te wyroby poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy - przepisy o podatku akcyzowym przewidują zwrot akcyzy" - wyjaśniła.

Dyrektorka nie wyklucza ryzyka wystąpienia szarej strefy na tym rynku, ale - jak zapewniła - Krajowa Administracja Skarbowa jest przygotowana do podjęcia wszelkich działań z tym związanych.

"Jeśli chodzi o ceny wyrobów nowatorskich, to u naszych unijnych sąsiadów są one wyższe lub znacznie wyższe niż w Polsce. Zakładamy więc, że przemytu tych wyrobów na terytorium kraju nie będzie z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że wyroby nowatorskie wymagają złożonego procesu produkcyjnego, co ogranicza możliwości ich podrabiania" - powiedziała.

Dodała, że w przypadku płynu do papierosów elektronicznych, buteleczka 10 ml kosztuje na Litwie od 1 do 4 euro, w Czechach – 2,7 euro, na Słowacji – 2,55 euro, w Niemczech – ok. 5-6 euro. W Polsce obecnie taka ilość płynu sprzedawana jest w cenie od 5 do około 20 zł, czyli od 1,12 euro do 4,49 euro.

Jak zaznaczyła Rutka, poza Polską płyn do papierosów elektronicznych opodatkowuje 13 krajów. Wyższy (od 0,18 do 0,32 euro za 1 ml) podatek jest w Słowenii, Szwecji, Estonii, Finlandii i Portugalii. W Danii trwają prace nad wprowadzeniem podatku od 1 lipca 2022 r. Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły cztery kraje, a kolejne cztery mają stawki w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

"Część krajów opodatkowuje wyłącznie płyn z nikotyną, część – tak jak Polska - niezależnie od zawartości nikotyny, a część wprowadziła odrębny, dodatkowy komponent stawki uzależniony od zawartości nikotyny w płynie" - wyjaśniła przedstawicielka resortu finansów.

Dla porównania akcyza na papierosy w przeliczeniu na paczkę wynosi: 8 euro w Irlandii, 5,9 euro we Francji, 3,3 euro w Niemczech, 2,08 euro w Polsce, 1,8 euro w Bułgarii, a średnia unijna kształtuje się na poziomie 3,2 euro. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes