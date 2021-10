Przedłużenie możliwości wykorzystywania usług i urządzeń ZSL do 30 listopada 2021 r.

Usługi i urządzenia ZSL. Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 28 października 2021 r., że termin wykorzystywania dotychczasowych usług i urządzeń ZSL, dedykowanych systemowi SENT, został wydłużony do 30 listopada 2021 r. Od 1 listopada 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemów e-TOLL i SENT.

e-TOLL zamiast SENT

W związku z uruchomieniem systemu e-TOLL, nowe usługi ZSL na potrzeby systemu e-TOLL i systemu SENT zostały udostępnione na portalu PUESC. Podmioty świadczące usługi monitorowania przejazdów na rzecz przewoźników mogą:

rejestrować usługi ZSL – „nowe usługi ZSL”, rejestrować urządzenia ZSL na rzecz użytkowników (przewoźników) – „nowe urządzenia ZSL”.

Informacja dla użytkowników i dostawców ZSL korzystających z usługi e-TOLL

Jeżeli wykonujesz przewozy po drogach płatnych i nie przewozisz towarów objętych systemem SENT, nowe usługi i urządzenia ZSL zarejestruj do dnia, w którym zaczniesz korzystać z systemu e-TOLL.

Informacja dla użytkowników i dostawców ZSL korzystających jedynie z usługi SENT

Jeżeli wykonujesz przewozy poza drogami płatnymi, ale przewozisz towary objęte systemem SENT, nowe usługi i urządzenia ZSL zarejestruj do 30 listopada 2021 r.

Ważne!

- do 30 listopada 2021 r. możesz korzystać z dotychczasowych numerów urządzeń ZSL,

- do 30 listopada 2021 r. możesz zarządzać i dodawać kolejne urządzenia, korzystając z dotychczasowych usług ZSL – od 1 grudnia 2021 r. dodawanie kolejnych urządzeń nie będzie możliwe w ramach dotychczasowych usług ZSL i dotychczasowe numery urządzeń ZSL zostaną wyrejestrowane,

- zarejestrowanie nowych usług i urządzeń ZSL do 30 listopada 2021 r. nie dezaktywuje automatycznie dotychczasowych numerów urządzeń ZSL, co oznacza, że jedno urządzenie będzie miało 2 numery (numer dotychczasowy i nowy numer) i użytkownik będzie mógł posługiwać się jednym albo drugim numerem.

Informacja dla użytkowników i dostawców ZSL korzystających z usługi SENT i e-TOLL

Jeżeli wykonujesz przewozy po drogach płatnych i jednocześnie przewozisz towary objęte systemem SENT, nowe usługi i urządzenia ZSL zarejestruj do dnia, w którym zaczniesz korzystać z systemu

e-TOLL.

Ważne:

jeżeli zarejestrujesz nowe usługi i urządzenia ZSL przed dniem, w którym zaczniesz korzystać z systemu e-TOLL: na potrzeby systemu e-TOLL – nie posługujesz się nowymi numerami urządzeń ZSL, na potrzeby systemu SENT – możesz posługiwać się nowymi numerami urządzeń ZSL albo korzystać z dotychczasowych numerów urządzeń ZSL,

od dnia, w którym zaczniesz korzystać z systemu e-TOLL: na potrzeby e-TOLL – musisz posługiwać się nowymi numerami urządzeń ZSL, na potrzeby SENT – musisz posługiwać się nowymi numerami urządzeń ZSL.



Oznacza to, że:

jeżeli poruszasz się po drodze płatnej i jednocześnie przewozisz towary objęte SENT możesz posługiwać się tylko nowymi numerami urządzeń ZSL,

na potrzeby systemu e-TOLL nie możesz wykorzystywać numerów urządzeń ZSL zarejestrowanych dotychczasowo na potrzeby systemu SENT.

Jedna aplikacja do systemów e-TOLL i SENT

Aplikacja mobilna e-TOLL PL, służąca do wnoszenia opłat drogowych, jest zintegrowana z systemem SENT, dzięki czemu za jej pośrednictwem możliwe jest jednoczesne przekazywanie danych geolokalizacyjnych na potrzeby poboru opłat drogowych oraz przewozu towarów objętych systemem SENT. Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Aplikacje mobilne „Aplikacja Kierowcy SENT GEO” i „Aplikacja Kierowcy SENT GEO (Test)” pobrane i zainstalowane do 30 września 2021 r. mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby systemu SENT do 30 listopada 2021 r.

Od 1 grudnia 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemów e-TOLL i SENT.

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa