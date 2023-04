Stopy NBP 2023. Bez zmian do końca roku? Kiedy obniżka stóp?

Stopy procentowe NBP - bez zmian od września 2022 r. Także w kwietniu 2023 r.

W środę 5 kwietnia 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że nie zmieni żadnej stopy procentowej. Główna stopa procentowa NBP, referencyjna, została utrzymana na poziomie 6,75 proc. RPP dokonała ostatniej podwyżki stóp procentowych we wrześniu 2022 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 kwietnia 2023 r.

Aktualna wysokość stóp procentowych NBP

Aktualnie stopy procentowe NBP wynoszą:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

PIE: stopy procentowe pozostaną bez zmian przez cały 2023 r.

Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych ograniczyły wzrost konsumpcji, maleją też oczekiwania inflacyjne; przekłada się to jednak powoli na spadek inflacji - podkreślił w środę Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdaniem PIE stopy procentowe pozostaną bez zmian przez cały 2023 r.



Analityk z zespołu makroekonomii PIE zaznaczył w przekazanym PAP komentarzu do decyzji RPP, że podobny kierunek polityki pieniężnej prowadzą inne banki centralne Europy Środkowej, które także nie są skłonne dalej podnosić stóp. "W Czechach i na Węgrzech stopy są stabilne również od jesieni. Zanika jednak różnica stóp procentowych do największych gospodarek świata. Analitycy wciąż przewidują podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz strefie euro, co będzie wywierać presje na osłabienie złotego" - wskazał Sergiej Druchyn.



Jak zauważył ekspert PIE, RPP wciąż nie komunikuje zakończenia cyklu podwyżek. "Kolejne decyzje będą uzależnione od skali spadku inflacji. Marcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że inflacja w 2023 roku wyniesie 11,9 proc. Ostatnie zaskoczenie spowodowane odczytami inflacji bazowej sugeruje jednak, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny – faktyczny wynik będzie większy. Mocniej od prognoz rosną też ceny żywności. W takich warunkach przejście do cyklu obniżek jest mało prawdopodobne" - ocenił ekonomista.



Zwrócił uwagę, że dotychczasowe podwyżki stóp schłodziły rynek kredytów oraz oczekiwania inflacyjne. "Badania koniunktury GUS wskazują na słabsze prognozy wzrostu cen we wszystkich branżach począwszy od grudnia. Rośnie też stopa oszczędności gospodarstw domowych. Narodowy Bank Polski wskazuje, że wartość depozytów terminowych w lutym była dwukrotnie wyższa niż rok temu. Oznacza to mniejszą skłonność do konsumpcji. Oba czynniki powinny ograniczać inflację w przyszłości" - wskazał Druchyn.

"Niemniej czynniki te powoli przekładają się na spadek inflacji. Dlatego przewidujemy, że stopy procentowe pozostaną bez zmian przez cały 2023 r." - stwierdził analityk PIE.

"Inflacja będzie przekraczać 10 proc. przez większą część roku, co efektywnie zamyka przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Istotnym problemem jest też szerokie rozpowszechnienie się wzrostu cen. Stabilizacja prawdopodobnie będzie długotrwała" - podsumował.(PAP)kmz/ mk/

Bank ING: pierwsze obniżki stóp procentowych możliwe w drugiej połowie 2024 r.

Stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2023 roku, pierwsze obniżki możliwe w drugiej połowie 2024 r. - przewidują ekonomiści ING w komentarzu do decyzji Rady Polityki Pieniężnej.



Decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami rynku - podkreślili ekonomiści ING. Zwrócili uwagę, że w komunikacie po posiedzeniu nastąpiły niewielkie zmiany. "W części zagranicznej RPP zwraca uwagę na zwiększoną niepewność co do globalnej koniunktury w związku z zawirowaniami w sektorze bankowym w USA i Europie, ale jednocześnie zauważa, że Fed i ECB kontynuuje podwyżki stóp. Komunikat w części krajowej nie różni się znacząco od marcowego. W części dotyczącej oceny perspektyw gospodarczych i polityki pieniężnej w Polsce nie ma żadnych zmian. Rada nadal uważa, że dotychczasowe podwyżki stóp będą prowadzić do obniżania się inflacji w kierunku celu NBP. Powrót CPI do celu będzie jednak następował stopniowo" - wskazali analitycy.



Jak zauważyli, RPP wydaje się usatysfakcjonowana oczekiwanym tempem dezinflacji. "Najwyraźniej RPP ocenia, że po stronie schładzania popytu polityka pieniężna wykonała zasadniczą część pracy, a tempo i skala dezinflacji będzie przede wszystkim uzależniona od czynników podażowych, jak ceny surowców energetycznych i normalizacja globalnych łańcuchów dostaw" - napisali.



Podkreślili, że od poprzedniego posiedzenia Rady pojawiły się obawy o stabilność finansową w USA. "W efekcie rynek wycenia agresywne cięcia stóp Fed i niemal płaskie stopy EBC. Prezes NBP Adam Glapiński deklarował wcześniej, że podwyżki stóp przez główne banki centralne będą sprzyjały dezinflacji także w Polsce. Marcowe dane o inflacji w kraju potwierdziły punkt zwrotny w CPI, jednak tempo spadku jest na razie wolne, a inflacja bazowa ponownie wzrosła" - zaznaczyli.



Ich zdaniem podczas czwartkowej konferencji prezesa NBP jeszcze słabiej niż wcześniej będzie wybrzmiewała gotowość do ewentualnej obniżki stóp procentowych przed końcem 2023. "Zwłaszcza, że zapowiadany przez prezesa spadek inflacji do 6 proc. na koniec 2023 jest pod dużym znakiem zapytania" - dodali.



Analitycy ING przewidują, że stopy pozostaną bez zmian do końca 2023 roku. "Pierwsze obniżki widzimy w drugiej połowie 2024 r." - prognozują.(PAP) kmz/ drag/