Mój Prąd 5.0. 2023 – jak przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie?

Co przed złożeniem wniosku? Jak się przygotować?

Przed złożeniem wniosku trzeba oczywiście najpierw sprawdzić, czy w ogóle można liczyć na finansowanie i jakie są zasady przyznania tego dofinansowania. W tym celu najlepiej zapoznać się z najważniejszymi dokumentami programowymi obowiązującymi od 22 kwietnia 2023 r., tj.:



1. Programem Priorytetowym Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5).

Program Priorytetowy MP5.pdf664.96 KB

Załącznik nr 1 - I grupa wnioskodawców MP5.pdf

Załącznik nr 2 - II grupa wnioskodawców MP5.pdf

Załącznik nr 3 - III grupa wnioskodawców MP5.pdf



2. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5). Regulamin Naboru Wniosków PP MP5.pdf

Mój Prąd 2023 - 5 edycja - dla kogo Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dokumenty do wniosku

Jeżeli już wiemy, że mamy prawo do dofinansowania w piątej edycji programu Mój Prąd 5.0. w 2023 roku, to przed złożeniem wniosku musimy przygotować wersje elektroniczne niezbędnych dokumentów:



A) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej

lub

B) Zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, dokument według wzoru poniżej podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej lub inne dokumenty potwierdzające nowy system rozliczeń zgodnie z następującymi przypadkami:

Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia od dnia 01.07.2022 r. (włącznie) – załącznik nie jest wymagany ani dodatkowe dokumenty potwierdzające rozliczanie się w systemie net-billing; Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia w dniach od 01.04.2022 r. (włącznie) do 30.06.2022 r. (włącznie) – zamiast dokumentu wg wzoru można dołączyć "Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń" lub "Wykaz zmian w umowie kompleksowej" ; Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia od dnia 31.03.2022 r. (włącznie), ale przyłączona do sieci już po dniu 01.04.2022 r. (włącznie) – załącznik obowiązkowy a jako dokument uzupełniający "Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń" lub "Wykaz zmian w umowie kompleksowej" ; Mikroinstalacja została przyłączona do sieci do dnia 31.03.2022 r. (włącznie) – załącznik obowiązkowy a jako dokument uzupełniający "Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń" lub "Wykaz zmian w umowie kompleksowej".

Wzór dokumentu: Zaświadczenie net-billing PP Mój Prąd MP5.pdf

Ważne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że jeżeli na zaświadczeniu OSD potwierdzającym przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci będzie adnotacja dotycząca wskazania daty rozpoczęcia rozliczania w systemie net - billing - wtedy dodatkowy dokument nie jest wymagany.

C) Faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane);

D) Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego). Dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności mogą być:

potwierdzenie dokonania przelewu ;

dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca płatność gotówkową;

oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę);

oświadczenie Grantobiorcy (Wnioskodawcy) o dokonaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku) kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości.

Wzór dokumentu: Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności.pdf

E) Zaświadczenie OSD - zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Wzór dokumentu: Wzór zaświadczenia OSD.pdf

Ważne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzega, że tego zaświadczenia nie można zastąpić żadnym innym dokumentem np. warunkami technicznymi przyłączenia, zleceniem OT, aneksem do umowy kompleksowej itd.

F) Dokument potwierdzający rachunek bankowy - dowolny dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy wskazany we wniosku. Jeżeli płatność za urządzenia zgłoszone do dofinansowania została dokonana z rachunku Wnioskodawcy wpisanego we wniosku jako wymagany załącznik można raz jeszcze dołączyć potwierdzenie płatności.

G) Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Wzór dokumentu: Pełnomocnictwo PP Mój Prąd MP5.pdf

H) Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS).

Wzór dokumentu: Protokół odbioru prac od wykonawcy.pdf

Ważne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że dokument protokołu może różnić się od wskazanego wyżej wzoru należy jednak na swoim wzorze dopisać Oświadczania Wykonawcy oraz Oświadczenia Wnioskodawcy / Beneficjenta.

I) Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej. Nie ma tutaj ściśle określonego wzoru dokumentu i można dołączyć: wniosek wg wzoru danego operatora, wniosek do Operatora o przyłączenie mikroinstalacji do sieci jeżeli zawiera dane o magazynie energii. Jeżeli na zaświadczeniu OSD będzie informacja o przyłączeniu także magazynu energii dodatkowy dokument nie jest wymagany.

J) Karta produktu i/lub etykieta energetyczna - karta produktu i/lub etykieta energetyczna (w zależności czy jeden dokument będzie posiadał pełną informację na temat urządzenia).

Ważne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radzi, że jeśli wnioskodawca posiada kilka dokumentów jednej kategorii np. 2 faktury - powinien zeskanować je do jednego pliku lub skompresować do jednego pliku (np. zip).

Mój Prąd 2023 - 5 edycja - wnioski od 22 kwietnia 2023 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Mój Prąd 5.0. 2023. Jak złożyć wniosek?

Konto w GWD

Aby złożyć wniosek w programie Mój Prąd 5.0. w 2023 roku trzeba mieć (założyć) konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie gwd.nfosigw.gov.pl. Zalogowanie się do GWD daje dostęp do formularza wniosku.



Do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.

Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował instrukcje wyjaśniające podstawowe zasady korzystania (w tym np. zakładania konta) z Generatora GWD: Instrukcje GWDO

Jak złożyć wniosek online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował dokładną Instrukcję złożenia wniosku przez GWD. W instrukcji tej zostały wyjaśnione wszystkie zasady i etapy składania wniosku a także wszelkie aspekty formalne i prawne, które trzeba znać składając wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0.

Co jeżeli wniosek ma błędy? Korekta wniosku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że jeżeli złożony wniosek będzie wymagać korekty na adresy e-mail wpisane we wniosku wysłany zostanie Komunikat Systemowy z adresu mp4@nfosigw.gov.pl, w którym wskazane zostanie co należy poprawić lub uzupełnić.

W takiej sytuacji wniosek będzie odblokowany w Generatorze GWD i dopiero wtedy można (i trzeba) dokonać zmian wskazanych w Komunikacie Systemowym. Po zaktualizowaniu wniosku należy go podpisać i przesłać do NFOŚiGW.

oprac. Paweł Huczko na podstawie informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Klimatu i Środowiska