Zmiany w rejestrze REGON 2023. Co się zmieni? Od kiedy? Dodatkowa informacja o numerze NIP

Rząd chce zmienić rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru REGON. Założenia projektu tego rozporządzenia zostały 6 września 2023 r. opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Co się ma zmienić i od kiedy?

Zmiany w rejestrze REGON. Pojawi się dodatkowa informacja o numerze NIP

Prowadzone przez osoby fizyczne przedszkola, szkoły, placówki lub inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 3-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także biura poselskie nie otrzymują odrębnych numerów identyfikacji podatkowej (NIP), lecz de facto posługują się numerami:

- osoby fizycznej prowadzącej placówkę – w przypadku prowadzonego przez tę osobę przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o których mowa w art. 2 pkt 3-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

- danego posła/senatora/posła do Parlamentu Europejskiego – w przypadku biura poselskiego.

Powoduje to problemy w codziennej działalności tych podmiotów.



Dlatego rząd planuje zmienić rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009, z późn. zm.). Jest to rozporządzenie określające zasady działania rejestru REGON.



W tym rozporządzeniu ma zostać dodany § 6a, który ma umożliwić określenie we wpisach do rejestru REGON, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), w przypadkach, w których osoba prowadząca wpisaną do rejestru REGON jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej zobowiązana jest, w związku z jej prowadzeniem, do posługiwania się własnym numerem identyfikacji podatkowej (NIP).

Jak wyjaśnia rząd problem ten dotyczy prowadzonych przez osoby fizyczne przedszkoli, szkół oraz placówek lub innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 3-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, „publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej” – tj. jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Przedszkola, szkoły, placówki lub inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 3-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzone przez osobę fizyczną, również nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu – nie występują w CRP-KEP jako odrębni od podmiotu tworzącego podatnicy, płatnicy podatków bądź płatnicy składek ubezpieczeniowych, w konsekwencji posługują się numerem NIP właściwym dla osoby fizycznej prowadzącej tę jednostkę organizacyjną.

Taki sam problem ma miejsce w przypadku biur poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskie oraz biur posłów do Parlamentu Europejskiego, które są wpisywane do rejestru REGON jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Podmiotowość w rejestrze REGON nie jest tożsama z podmiotowością w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP): podmiotem rejestru REGON jest biuro, a podmiotem CRP-KEP – osoba fizyczna (poseł/senator/poseł do Parlamentu Europejskiego). Odmienny sposób rejestracji w tych dwóch rejestrach urzędowych powoduje obecnie problemy z identyfikacją działalności podmiotów, które zobowiązane są posługiwać się NIP nadanym im jako płatnikom. Brak informacji w rejestrze REGON o numerze identyfikacji podatkowej (NIP), którym podmiot zobowiązany jest się posługiwać w związku z prowadzeniem ww. jednostek organizacyjnych, był wielokrotnie przedmiotem zastrzeżeń ze strony różnych podmiotów, związanych z utrudnieniami przy weryfikacji wpisów w oparciu o informacje wpisane do rejestru REGON.

Omawiana zmiana w ww. rozporządzeniu w sprawie rejestru REGON pozwoli na identyfikację, na podstawie NIP, działalności prowadzonych przez wskazane podmioty (biura poselskie, a także prowadzone przez osoby fizyczne przedszkola, szkoły, placówki lub inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 3-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rada Ministrów ma przyjąć projekt tego rozporządzenia jeszcze w III kwartale 2023 roku. A więc prawdopodobnie omawiane zmiany wejdą w życie przed końcem bieżącego roku.

oprac. Paweł Huczko