Oprocentowanie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych - koniec września 2023 [Tabela]

Jakie oprocentowanie oferują banki pod koniec września 2023 r. na lokatach i kontach oszczędnościowych? Czy jeszcze warto oszczędzać w ten sposób? Jak informuje HRE Investment Trust tak mocnego i powszechnego cięcia oprocentowania w bankach dawno już nie widzieliśmy, a wszystko za sprawą wrześniowej obniżki stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeszcze latem część instytucji kusiła nas oprocentowaniem na poziomie 10% - dziś trudno znaleźć coś na ponad 7%.

Średnie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych - wrzesień 2023 r.

6,11% - tyle we wrześniu 2023 roku wyniosło średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych – wynika z danych zebranych przez HREIT. W ciągu miesiąca spadło więc ono bardzo mocno, bo o ponad 0,6 pkt. proc. Co prawda z cięciem oprocentowania mamy do czynienia od końcówki ubiegłego roku, ale w ostatnich tygodniach zmiany te bardzo wyraźnie przyspieszyły.



Wszystko za sprawą cięcia kosztu pieniądza dokonanego przez Radę Polityki Pieniężnej na początku września. Co prawda obniżka stóp była spodziewana, ale jej skala (75 punktów bazowych) znacznie przekroczyła oczekiwania rynkowe. Jeśli wierzyć prognozom, to wrześniowe cięcie stóp nie było ostatnim, a więc oprocentowanie lokat powinno jeszcze spadać.

Dni 8% są już policzone

Efekt wrześniowej wolty był łatwy do przewidzenia. W ostatnich tygodniach prawie wszystkie banki cięły oprocentowanie lokat. Zmiany przeważnie wcale nie były kosmetyczne i odpowiadały co najmniej temu o ile RPP ścięła we wrześniu stopy procentowe. W efekcie pod koniec września 2023 roku na polu boju pozostał już tylko jeden depozyt, który w ramach promocji kusi oprocentowaniem na poziomie 8%. Problem w tym, że promocja ta trwa tylko do 27 września. Doświadczenie każe sugerować, że po tym dniu 8% zniknie z listy promocyjnych bankowych depozytów.

Promocyjne depozyty dają zarobić 6-7% w skali roku

Warto więc przypomnieć, że jeszcze latem były banki, które kusiły nas depozytami z oprocentowaniem na poziomie 9 czy 10%. Teraz po takich ofertach nie ma już śladu. Standardem staje się obecnie kuszenie nowych klientów obietnicą wypłacenia odsetek na poziomie 6-7%.

Oczywiście mowa tu o „czystych depozytach”. Pomijamy więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w naszym rankingu zbieramy co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiamy się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Banki stawiają coraz bardziej wyszukane wymagania

Poszukując trochę lepiej oprocentowanych lokat musimy się jednak liczyć z dodatkowymi wymaganiami i limitami – np. maksymalnej kwoty i co najwyżej kilkumiesięcznego okresu obowiązywania wyższego oprocentowania. Bank poprosi nas też przeważnie o korzystanie z dodatkowych produktów (karta, konto, aplikacja mobilna). Najczęściej promocyjne lokaty są ponadto kierowane do nowych klientów lub przynajmniej osób, które do banku przyniosą nowe środki.

To jednak nie wszystkie „gwiazdki”, które banki mogą zastosować przy tworzeniu promocji. Coraz częściej spotkać możemy się z tym, że wymagane będzie od nas regularne zasilanie konta i aktywne korzystanie usług płatniczych (karta lub BLIK). Aby proponować nam inne produkty, banki coraz częściej wymagają też, aby osoby korzystające z promocyjnych depozytów udzielały zgód marketingowych. To znaczy, że promocyjne oprocentowanie będzie naliczane, ale dopiero wtedy, gdy pozwolimy pracownikom banku kontaktować się z nami w sprawach sprzedaży innych produktów lub usług.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe mBank Moje nowe cele 8,00% 50 tys. zł 3 miesiące nie konto Inbank Lokata Na Start 7,25% 50 tys. zł 3 miesiące tak - Nest Bank Lokata Witaj 7,10%*,** 25 tys. zł 6 miesięcy tak konto VeloBank Lokata Mobilna Na Start 7,00%* 50 tys. zł 2 miesiące tak aplikacja mobilna VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 7,00%* 300 tys. zł 3 miesiące tak - Bank Pekao Konto oszczędnościowe 7,00% 100 tys. zł 152 dni tak konto Bank Pekao Lokuj z Żubrem 7,00% 30 tys. zł 3 miesięcy nie konto Toyota Bank PL Lokata Plus 7,00% 10 x 40 tys. zł 3 miesiące nie Konto*** Bank Millennium Oszczędnościowe Profit 7,00%** 100 tys. zł 90 dni tak konto, karta Nest Bank Nest Konto Oszczędnościowe 6,90%** 50 tys. zł 90 dni nie konto Toyota Bank PL Lokata Plus 6,80% 10 x 40 tys. zł 6 miesięcy nie Konto*** Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy 6,70% 50 tys. zł do 15.11.2023 nie - Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 6,50% 100 tys. zł 3 miesiące tak konto, karta ** Citi Bank Handlowy Twoja lokata 6,50% 20 tys. zł 3 miesiące nie konto Aion Bank Aion (easy) Oszczędności 6,50% bez limitu do 15.09.2023 nie aplikacja mobilna*** BFF Lokata Facto 6,25% bez limitu 3 miesiące nie - BNP Paribas Lokata Filmowa 6,25% 200 tys. zł 3 miesięcy tak konto ING Bank Śląski OKO (bonus) 6,00% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto ING Bank Śląski OKO (bonus na start online) 6,00% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto Citi Bank Handlowy Konto SuperOszczędnościowe 6,00% 20 tys. zł - nie konto Inbank Lokata standardowa 6,00% 1 mln zł 6 miesięcy nie - Bank Pocztowy Lokata w Porządku 6,00%* 20 tys. zł 3 miesiące nie konto PKO BP Lokata na nowe środki 6,00% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto*** Santander Lokata mobilna 5,50% 20 tys. zł 4 miesiące nie Konto Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 5,50% 400 tys. zł 4 miesięcy tak - PKO BP Lokata mobilna 5,50% 50 tys. zł 3 miesiące nie konto*** BOŚ Ekolokata Promocyjna 5,50% 500 tys. zł 3 miesiące nie konto Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 5,50% bez limitu 6 miesięcy tak konto Alior Bank Lokata mobilna 5,50% 50 tys. zł 100 dni nie konto, aplikacja mobilna mBank Rachunek na zysk 5,40% 500 tys. zł 90 dni tak konto BOŚ Lokata na Nowe Środki 5,25% 500 tys. zł 4 miesiące tak konto BNP Paribas Lokata na nowe środki 4,75% bez limitu 3 miesiące tak konto Santander Lokata terminowa 4,00% 1 mln zł 3 miesiące nie konto Credit Agricole Rachunek oszczędzam lojalni zyskują 2,59% bez limitu - nie Konto **** *Należy wyrazić zgody marketingowe ** Co miesiąc należy zapewnić wpływ na konto i kilkukrotnie przeprowadzić transakcję płatniczą *** Opłata za konto, chyba że spełnimy dodatkowe wymagania (np. zrealizujemy odpowiednią liczbę transakcji, zapewnimy wpływy na konto lub odpowiednie saldo) **** Co miesiąc należy zapewnić wpływ na konto. Konto będzie ponadto bezpłatne przy wpływie minimum 1 tys. złotych oraz co najmniej 1 transakcji kartą lub BLIK-iem Opracowanie HREIT na podstawie ankiet (termin nadsyłania informacji 25.09.2023) i stron internetowych banków

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust