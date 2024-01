Stopy procentowe NBP bez zmian od 9 stycznia. Co dalej ze stopami NBP w 2024 roku?

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia 2024 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

RPP utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła 9 stycznia 2024 r. utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.



W 2023 roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz - w październiku, o 25 pkt. bazowych. W listopadzie i grudniu 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniała stóp procentowych NBP.

W informacji opublikowanej po posiedzeniu odbytym w dniach 8-9 stycznia 2024 r., Rada Polityki Pieniężnej uzasadniając swoją decyzję utrzymania stóp procentowych bez zmian, odniosła się do aktualnej (i prognozowanej) sytuacji gospodarczej Polski i świata ze szczególnym uwzględnieniem inflacji.

Gospodarka i inflacja na świecie

Zdaniem RPP koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona, choć jest zróżnicowana między największymi gospodarkami. Napływające dane wskazują, że w IV kw. 2023 r. dynamika aktywności gospodarczej w strefie euro, w tym w Niemczech, była nadal niska. Natomiast w Stanach Zjednoczonych koniunktura pozostała relatywnie korzystna. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach.

W otoczeniu polskiej gospodarki trwa proces dezinflacji, przy czym w wielu krajach roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. W kierunku spadku inflacji oddziałuje ograniczenie presji kosztowej, widoczne w spadku cen produkcji, jak również niska dynamika aktywności gospodarczej. W tych warunkach w wielu gospodarkach następuje spadek inflacji bazowej, choć jest ona nadal podwyższona.

Gospodarka i inflacja w Polsce

Jak obserwuje Rada, w Polsce, napływające dane sygnalizują, że roczna dynamika aktywności gospodarczej w IV kw. 2023 r. wzrosła, jednak pozostała relatywnie niska. Po wcześniejszym wzroście w październiku 2023 r., sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w listopadzie 2023 r. były niższe niż przed rokiem. Jednocześnie dalej rośnie produkcja budowlano-montażowa. Mimo osłabionej dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 r. było niższe niż na początku ubiegłego roku.



Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w grudniu 2023 r. obniżył się do 6,1% (z 6,6% w listopadzie 2023 r.). Uwzględniając dane GUS, można szacować, że do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych, a także inflacji bazowej. W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast wzrost rocznej dynamiki cen energii.

W listopadzie 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były ponownie istotnie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską dynamiką aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku spadku inflacji. Rada ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Jaka inflacja w kolejnych miesiącach?

W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji.

Zdaniem RPP, w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy. Jednocześnie kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach obarczone jest niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce.

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Źródło: Narodowy Bank Polski

Co dalej ze stopami procentowymi NBP w 2024 roku?

Zdaniem głównego ekonomisty banku ING BSK Rafała Beneckiego, Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 20-50 pkt. bazowych w 2024 r. Jego zdaniem, Rada nie jest skłonna do obniżek o 100 pkt. bazowych, jak wynika z oczekiwań rynku.

„Rada odeszła od swojego ultra łagodnego nastawienia. Tymczasem poza Polską sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie, cykl obniżek wkrótce rozpocznie się w USA i Eurolandzie, rozpoczął się w Czechach. Dodatkowo inflacja na całym świecie mocno spada, zarówno bazowa jak i ceny surowców” – stwierdził główny ekonomista ING BSK.

Ocenił, że w krótkim terminie inflacja w Polsce może spaść nawet poniżej 3,5 proc., ale w II połowie 2024 r. ponownie wzrośnie, po częściowym uwolnieniu cen energii i przywróceniu VAT na żywność. Dodał, że także wysokie tempo płac powoduje, że dezinflacja w Polsce wygląda mniej przekonująco niż w innych krajach.

„Przy oczekiwanej skali poluzowania w USA (150pb), Eurolandzie (75pb) i regionie (Węgry prawie 400pb, Czechy 300pb), gdyby NBP trzymał się niezmienionych stóp, skutkowałoby to dużym umocnieniem złotego, dlatego zakładamy obniżki o 25-50pb w 2024 roku” – stwierdził główny ekonomista banku ING BSK.

Biorąc pod uwagę prognozy NBP na temat inflacji i wzrostu PKB w 2024 r., nie ma obecnie większej przestrzeni do dalszych obniżek stóp procentowych – wskazał w komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka do wtorkowej decyzji RPP. I dodał: "Wszystko jednak zweryfikują dane spływające w I kwartale, szczególnie te dotyczące konsumpcji oraz kondycji polskiego przemysłu"

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) uważa, że w 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej dokona dwóch lub trzech obniżek stóp procentowych. Rynki finansowe przewidują, że pierwsze obniżki stóp będą w marcu, kiedy zostanie przedstawiona najnowsza projekcja NBP. Cykl będzie kontynuowany. PIE oczekuje, że do końca 2024 roku stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 4,75 proc.