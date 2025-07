Nowe zasady rozliczania VAT przy imporcie towarów w procedurze uproszczonej – projekt nowelizacji ustawy opublikowany

Czego dotyczą zmiany ustawy o podatku od towarów i usług?

Projektowana nowelizacja jest elementem rządowego pakietu deregulacyjnego i ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji celnych. Kluczowe zmiany obejmują sposób i terminy rozliczania VAT przez importerów korzystających z procedury uproszczonej.

REKLAMA

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, od 19 czerwca 2025 roku zmienia się zakres informacji, jakie musi przekazywać importer. Dotychczas należności celne i podatkowe były wykazywane w zgłoszeniu uproszczonym, natomiast po zmianach – muszą być one uwzględniane w zgłoszeniu uzupełniającym. Dokument ten należy złożyć w terminie 10 dni od zgłoszenia uproszczonego, choć w niektórych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego terminu nawet do dwóch lat.

Problem z obecnymi przepisami VAT

Obecne regulacje krajowe są w tym zakresie nieprzystosowane do zmian unijnych. Jeśli podatnik nie rozliczy VAT w ciągu 4 miesięcy, traci możliwość jego wykazania w deklaracji podatkowej i musi zapłacić podatek wraz z odsetkami, mimo że podatnik rozliczający się w deklaracji nie musi fizycznie płacić VAT-u z tytułu importu.

Co zmienia nowelizacja?

REKLAMA

Celem projektowanej nowelizacji jest umożliwienie rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej nawet po upływie 4-miesięcznego terminu, pod warunkiem, że podatnik korzysta z procedury uproszczonej i posiada status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) podatnik stosujący uproszczenie (…) i posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy (…), będzie mógł dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie późniejszym niż 4 miesiące następujące po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, jednak nie później niż w terminie miesiąca po upływie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co istotne, wydłużony termin na korektę deklaracji będzie dostępny wyłącznie dla podatników posiadających pozwolenie na stosowanie zgłoszeń uproszczonych. Ma to na celu ograniczenie ewentualnych nadużyć.

Od kiedy nowe przepisy?

Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. W projekcie przewidziano również przepis przejściowy, zgodnie z którym nowe zasady będą mogły być stosowane do importu towarów, dla którego obowiązek podatkowy powstał po dniu 18 czerwca 2025 roku.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Zmiana jest istotna przede wszystkim dla firm korzystających z uproszczonej procedury celnej przy imporcie. Dzięki nowym przepisom:

będą miały więcej czasu na złożenie korekty deklaracji VAT,

unikną ryzyka utraty prawa do rozliczenia VAT w deklaracji,

zyskają większą elastyczność w kontekście nowych unijnych przepisów.

Dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji to krok w stronę uproszczenia formalności celnych, ale także znacząca poprawa warunków dla legalnie działających importerów w Polsce.