REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » e-Paragony 2.2 - nowe funkcje w aplikacji Ministerstwa Finansów. Komu i do czego mogą się przydać?

e-Paragony 2.2 - nowe funkcje w aplikacji Ministerstwa Finansów. Komu i do czego mogą się przydać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2025, 23:08
e-Paragony 2.2 - nowe funkcje w aplikacji Ministerstwa Finansów. Komu i do czego mogą się przydać?
e-Paragony 2.2 - nowe funkcje w aplikacji Ministerstwa Finansów. Komu i do czego mogą się przydać?
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów poinformowało 8 września 2025 r., że udostępniło nową wersję (2.2) aplikacji mobilnej e-Paragony. Kolejna wersja tej aplikacji pozwala na udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektroniczne na kilku urządzeniach. To wygodne rozwiązanie, które pomaga zarządzać wydatkami rodzinnymi. e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której można przechowywać w smartfonie paragony w formie elektronicznej. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa.

Czym jest aplikacja e-Paragony

Wystawianie e-paragonów w Polsce jest możliwe dzięki wdrożeniu przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową nowoczesnego systemu dystrybucji e-paragonów, tzw. HUB-a Paragonowego. System umożliwia bezpieczne przesyłanie przez kasę i odbieranie, za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonie, paragonów w formie elektronicznej. Wraz z HUB-em Paragonowym resort finansów udostępnił bezpłatną aplikację mobilną e-Paragony, która umożliwia wygodne i bezpieczne zarządzanie paragonami i wydatkami z poziomu smartfona. Aplikacja e-Paragony to nowoczesna usługa, która daje możliwość przechowywania wszystkich otrzymanych paragonów w jednym miejscu. To rozwiązanie bezpieczne, dobrowolne i zapewniające anonimowość, a jednocześnie bardzo użyteczne.

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.

Najważniejsze funkcje

Aplikacja mobilna e-Paragony pozwala na:
1) odbieranie i przechowywanie elektronicznych e-paragonów,
2) zarządzanie wydatkami i przypisywanie do nich paragonów (możliwość dodawania do aplikacji również paragonów wystawionych papierowo),
3) zgłaszanie nieprawidłowości związanych z paragonami,
4) uzupełnianie informacji o gwarancjach, kontrolę gwarancji,
5) budowanie statystyk zakupowych.

Jak otrzymać e-paragon w aplikacji mobilnej e-Paragony?

Aby otrzymać e-paragon trzeba:
1) zainstalować aplikację mobilną e-Paragony autorstwa Ministerstwa Finansów (dostępną w Google Play i App Store),
2) zgłosić chęć otrzymania paragonu elektronicznego sprzedawcy w trakcie zakupów,
3) pokazać przy kasie w sklepie (który obsługuje e-paragony) swoją unikalną kartę e-Paragony (tzw. numer KID) zapisany w postaci kodu kreskowego,
4) odebrać paragon bezpośrednio w aplikacji odświeżając ekran Portfel w aplikacji.

Nowe funkcje w wersji 2.2

Nowa wersja aplikacji e-Paragony (wersja 2.2) jest dostępna w sklepach Google Play i Apple Store. W nowej wersji aplikacji zostały dodane przydatne funkcjonalności.

Widget – funkcja pozwala dodać widget aplikacji z indywidualnym kodem kreskowym na ekranie głównym urządzenia. Zapewnia to jeszcze wygodniejsze udostępnianie do skanowania w sklepie wirtualnej karty e-Paragony.

Udostępnianie i import paragonu elektronicznego – funkcja umożliwia wygodne udostępnianie paragonu w formie zdjęcia lub pliku, który może być następnie zaimportowany przez innego użytkownika. Dzięki temu można dzielić się swoimi paragonami z innymi – np. zwracając towar.

Współdzielenie karty e-Paragony – aplikacja umożliwia bezpieczne udostępnienie karty e-Paragony innemu użytkownikowi za pomocą identyfikatora i jednorazowego hasła, ważnego przez 10 minut. Pozwala to na wspólne gromadzenie paragonów elektronicznych na kilku urządzeniach. Pomaga to w zarządzaniu wydatkami rodzinnymi.

Generowanie nowego numeru karty e-Paragony – jeśli z jakiegoś powodu użytkownik chce zmienić numer swojej wirtualnej karty e-Paragony, teraz może to zrobić wygodnie, bez ryzyka utraty dotychczas zgromadzonych paragonów.

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Bezpieczeństwo i anonimowość

Instalacja aplikacji nie wymaga podawania danych osobowych – działa całkowicie anonimowo. Dane są przechowywane lokalnie na urządzeniu lub opcjonalnie w chmurze. Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony PIN-em, biometrią i szyfrowaniem. W przypadku utraty telefonu dane można odzyskać dzięki kopii zapasowej zapisanej w chmurze.

Więcej informacji na temat aplikacji mobilnej e-Paragony znajduje się na stronie podatki.gov.pl/e-paragony

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Ministerstwo Finansów
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
e-Paragony 2.2 - nowe funkcje w aplikacji Ministerstwa Finansów. Komu i do czego mogą się przydać?
08 wrz 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało 8 września 2025 r., że udostępniło nową wersję (2.2) aplikacji mobilnej e-Paragony. Kolejna wersja tej aplikacji pozwala na udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektroniczne na kilku urządzeniach. To wygodne rozwiązanie, które pomaga zarządzać wydatkami rodzinnymi. e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której można przechowywać w smartfonie paragony w formie elektronicznej. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa.
KSeF obowiązkowy: terminarz 2025/2026 [tabela]. Kto przekroczył 200 mln zł sprzedaży w 2024 r. musi wystawiać faktury w KSeF wcześniej
08 wrz 2025

Od kiedy trzeba fakturować obowiązkowo za pośrednictwem KSeF – od 1 lutego czy 1 kwietnia 2026 r.? Okazuje się, że kluczowa w wyznaczeniu tego terminu jest wartość sprzedaży brutto osiągnięta w 2024 r., a nie, jak wcześniej zakładano, w 2025 r. To oznacza, że podatnicy już teraz mogą ustalić, od kiedy będą musieli stosować nowy obowiązek fakturowania. Próg graniczny to 200 mln zł obrotów brutto – kto go przekroczy, wdroży KSeF wcześniej. Dodatkowy czas (do końca 2026 r.) na przygotowanie przewidziano m.in. dla wystawiających faktury z kas rejestrujących i podmiotów o niewielkiej skali sprzedaży.
Badania techniczne od 19 września. Nowe stawki dla kierowców!
06 wrz 2025

Od 19 września kierowców w Polsce czekają wyższe opłaty za badania techniczne pojazdów. Zmiana ta, wprowadzona po ponad 20 latach, ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli i dostosowanie ich do współczesnych realiów gospodarczych. Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki – choć wyższe – nadal pozostaną jednymi z najniższych w Europie, a przy tym zapewnią sprawiedliwą równowagę między interesem przedsiębiorców a możliwościami finansowymi kierowców.
Koniec polskiego rolnictwa? Unia Europejska otwiera bramy dla taniej żywności z Ameryki Południowej
04 wrz 2025

To może być początek końca polskiej wsi. Umowa z Mercosurem otwiera unijny rynek na wołowinę, drób, miód i cukier z Ameryki Południowej – tanie, masowe i nie do przebicia. Czy polskie rolnictwo czeka katastrofa?

REKLAMA

Webinar: Objaśnienia MF w podatku u źródła. W czym w praktyce pomogą?
04 wrz 2025

Podatek u źródła od lat budzi wątpliwości. Zmieniające się przepisy, niejednoznaczne interpretacje oraz ryzyko odpowiedzialności sprawiają, że każda wskazówka ze strony resortu finansów ma istotne znaczenie w codziennej praktyce. Przyjrzymy się więc najnowszym objaśnieniom MF i ocenimy, w jakim zakresie mogą one pomóc w konkretnych przypadkach.
Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, 10 września]
04 wrz 2025

Jak przygotować się do KSeF? Pod takim tytułem odbędzie się szkolenie, na które serdecznie zapraszamy! Termin wydarzenia to 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00.
KSeF i załączniki: Czy możesz dodać PDF, skan lub zdjęcie? MF wyjaśnia
08 wrz 2025

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak działa obsługa załączników w Krajowym Systemie e-Faktur. Sprawdź, w jakiej formie można je dołączać do KSeF, czy są obowiązkowe i co zrobić z plikami PDF lub zdjęciami.
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
08 wrz 2025

Resort finansów opublikował pełną dokumentację API KSeF 2.0 wraz z bibliotekami SDK i podręcznikiem dla programistów. Od 30 września 2025 r. ruszy środowisko testowe, a od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców.

REKLAMA

Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo
03 wrz 2025

Migracja grupy kilkunastu spółek w ramach jednego projektu outsourcingu księgowo-kadrowego w ramach BPO to jedno z najbardziej złożonych przedsięwzięć w branży usług finansowo-księgowych. Wymaga to precyzyjnego planowania, koordynacji wielu zespołów oraz szczególnej uwagi na aspekty prawne, techniczne i operacyjne. Jak przygotować się do takiego procesu z perspektywy firmy przekazującej procesy oraz dostawcy usług BPO?
E-faktura w KSeF: definicja, nowy wzór FA(3) i zasady wystawiania od 2026 r.
03 wrz 2025

Od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą wystawiać faktury ustrukturyzowane wyłącznie w nowym formacie FA(3). Sprawdź, czym jest e-faktura w KSeF, jakie zmiany wprowadza nowy wzór i z jakich bezpłatnych narzędzi można korzystać, aby prawidłowo wystawiać dokumenty.

REKLAMA