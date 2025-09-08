e-Paragony 2.2 - nowe funkcje w aplikacji Ministerstwa Finansów. Komu i do czego mogą się przydać?

Ministerstwo Finansów poinformowało 8 września 2025 r., że udostępniło nową wersję (2.2) aplikacji mobilnej e-Paragony. Kolejna wersja tej aplikacji pozwala na udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektroniczne na kilku urządzeniach. To wygodne rozwiązanie, które pomaga zarządzać wydatkami rodzinnymi. e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której można przechowywać w smartfonie paragony w formie elektronicznej. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa.

Czym jest aplikacja e-Paragony

Wystawianie e-paragonów w Polsce jest możliwe dzięki wdrożeniu przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową nowoczesnego systemu dystrybucji e-paragonów, tzw. HUB-a Paragonowego. System umożliwia bezpieczne przesyłanie przez kasę i odbieranie, za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonie, paragonów w formie elektronicznej. Wraz z HUB-em Paragonowym resort finansów udostępnił bezpłatną aplikację mobilną e-Paragony, która umożliwia wygodne i bezpieczne zarządzanie paragonami i wydatkami z poziomu smartfona. Aplikacja e-Paragony to nowoczesna usługa, która daje możliwość przechowywania wszystkich otrzymanych paragonów w jednym miejscu. To rozwiązanie bezpieczne, dobrowolne i zapewniające anonimowość, a jednocześnie bardzo użyteczne.

Najważniejsze funkcje

Aplikacja mobilna e-Paragony pozwala na:

1) odbieranie i przechowywanie elektronicznych e-paragonów,

2) zarządzanie wydatkami i przypisywanie do nich paragonów (możliwość dodawania do aplikacji również paragonów wystawionych papierowo),

3) zgłaszanie nieprawidłowości związanych z paragonami,

4) uzupełnianie informacji o gwarancjach, kontrolę gwarancji,

5) budowanie statystyk zakupowych.

Jak otrzymać e-paragon w aplikacji mobilnej e-Paragony?

Aby otrzymać e-paragon trzeba:

1) zainstalować aplikację mobilną e-Paragony autorstwa Ministerstwa Finansów (dostępną w Google Play i App Store),

2) zgłosić chęć otrzymania paragonu elektronicznego sprzedawcy w trakcie zakupów,

3) pokazać przy kasie w sklepie (który obsługuje e-paragony) swoją unikalną kartę e-Paragony (tzw. numer KID) zapisany w postaci kodu kreskowego,

4) odebrać paragon bezpośrednio w aplikacji odświeżając ekran Portfel w aplikacji.

Nowe funkcje w wersji 2.2

Nowa wersja aplikacji e-Paragony (wersja 2.2) jest dostępna w sklepach Google Play i Apple Store. W nowej wersji aplikacji zostały dodane przydatne funkcjonalności.



Widget – funkcja pozwala dodać widget aplikacji z indywidualnym kodem kreskowym na ekranie głównym urządzenia. Zapewnia to jeszcze wygodniejsze udostępnianie do skanowania w sklepie wirtualnej karty e-Paragony.



Udostępnianie i import paragonu elektronicznego – funkcja umożliwia wygodne udostępnianie paragonu w formie zdjęcia lub pliku, który może być następnie zaimportowany przez innego użytkownika. Dzięki temu można dzielić się swoimi paragonami z innymi – np. zwracając towar.



Współdzielenie karty e-Paragony – aplikacja umożliwia bezpieczne udostępnienie karty e-Paragony innemu użytkownikowi za pomocą identyfikatora i jednorazowego hasła, ważnego przez 10 minut. Pozwala to na wspólne gromadzenie paragonów elektronicznych na kilku urządzeniach. Pomaga to w zarządzaniu wydatkami rodzinnymi.



Generowanie nowego numeru karty e-Paragony – jeśli z jakiegoś powodu użytkownik chce zmienić numer swojej wirtualnej karty e-Paragony, teraz może to zrobić wygodnie, bez ryzyka utraty dotychczas zgromadzonych paragonów.

Bezpieczeństwo i anonimowość

Instalacja aplikacji nie wymaga podawania danych osobowych – działa całkowicie anonimowo. Dane są przechowywane lokalnie na urządzeniu lub opcjonalnie w chmurze. Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony PIN-em, biometrią i szyfrowaniem. W przypadku utraty telefonu dane można odzyskać dzięki kopii zapasowej zapisanej w chmurze.



Więcej informacji na temat aplikacji mobilnej e-Paragony znajduje się na stronie podatki.gov.pl/e-paragony

